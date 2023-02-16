Очень-очень-очень стар был британец Томас Парр

Есть вероятность, что этот человек был старейшим из людей, которым суждено было пройти долгий жизненный путь.
Мужчина прожил 152 года. И в связи со столь почтенным возрастом почитался согражданами чуть ли не как святой уже при жизни. Точная дата появления на свет Томаса Парра неизвестна. Предположительно это 1482 или 1483 год. Проживал мужчина, которому селяне дали прозвище Старый Том, поскольку он был старейшим жителем деревушки, в Виннингтоне, графство Шропшир.
Считался чудаковатым. Да, оно и понятно: многих пожилых людей отличают эксцентричность и необычные привычки. К примеру, обычный рацион старика составляли молоко, сыр и хлеб, всё собственного производства. Запивал он простую пищу молочной сывороткой. И при такой скромной еде ещё ухитрялся работать на ферме и выращивать виноград.
Человеком он был малообщительным. Но как-то в порыве энтузиазма разговорился с соседями и рассказал, что застал войну Алой и Белой Розы. И описал свою жизнь.
Вплоть до 80-летнего возраста Том оставался холостяком. Правда, внешне выглядел как мужчина средних лет, а не дряхлый дед. А потом неожиданно изменил мнение и женился на некой Джейн Тейлор. Супруга родила двух сыновей, но оба умерли в младенческом возрасте.
Однако без наследников деятельный старик не остался. Несмотря на годы, он ухитрился пошалить на стороне и завести внебрачного сына. О чём со стыдом признался законной супруге. На момент появления на свет отпрыска папаше якобы было 105 лет.
Через 10 лет жена скончалась. И вдовец снова женился. Когда умерла и вторая супруга, мужчине, по его словам, было 122 года. Но он был вполне ещё бодр и деятелен, чтобы не просто продолжить жизнь, но и изменить её. И Том перебрался в Виннингтон.
Рассказ старика ушёл в народ. И история достигла ушей Томаса Ховарда – графа Арундела. Аристократ приехал в деревню, чтобы лично увидеть живую сенсацию. Нашёл старика и даже забрал его с собой, чтобы продемонстрировать как чудо королю Карлу I.
Лондонские сливки общества тут же вдохновились живой диковинкой. Ван Дейк и Рубенс написали портреты Тома. Его принимали в лучших домах, кормили деликатесами. Возможно, чревоугодие и сыграло роковую роль после стольких лет аскетизма. Старик стал ощущать недомогание, стремительно терять слух и зрение, начал задыхаться. Слёг и спустя пару недель скончался.
Король отдал распоряжение своему личному врачу – доктору Уильяму Харви провести вскрытие. Тот с удивлением отметил, что внутренние органы покойного в отличном состоянии и больше соответствуют примерно возрасту 30-35 лет. Из более или менее видимых проблем эскулап отметил одиночные очаги пневмонии и сердечную недостаточность.
Доктор пришёл к выводу, что жизнь старика оборвали изысканные яства, грязный столичный воздух и суета (ох, уж эти стрессы большого города). Останься Томас в своей деревеньке на молоке и сыре, прожил бы ещё.
Сам доктор, делавший вскрытие, не верил в возраст Парра, но и публично не отрицал его. Поэтому одним из главных документальных свидетельств, подтвердивших возраст долгожителя, стал его отчёт.
Старый Том был погребён в Вестминстерском аббатстве по личному распоряжению короля. А на надгробии долгожителя высечено, что он пережил десяток королей.
Был ли Томас на самом деле так стар? Тогда его слова просто приняли на веру и не пытались опровергнуть: людям во все времена нужна вера в чудеса. Что до современных скептиков, то они в большинстве своём сходятся во мнении, что реальный возраст чудо-старика был солидным, но составлял 80-100 лет, но никак не 152 года. Потому что (и эта версия выглядит наиболее вероятной) его документы перепутали с документами его дедушки-тёзки.
Подтвердить или опровергнуть эту версию, как и возраст Томаса, невозможно по причине отсутствия документов. А как вы считаете, мог ли старик на самом деле достичь этого возраста?
Источник:
- Кошку 5 раз возвращали в приют из-за "особого" характера
- 10 странных островов, которые скрывают много секретов
- История мальчика, рождённого от шимпанзе
- Пользователи поделились самыми странными подарками, которые им когда-либо делали
- В 1976 году пилот самолета намеренно протаранил пятиэтажку в Новосибирске. Зачем он это сделал?
Так короче такая хрень была.
Окрестности в пожаре
Пылают за окном.
Король наш старый Гарри
Подвинулся умом.
На нивах опаленных
Зерна не соберешь -
Летят отряды конных,
Вытаптывая рожь.
К чему страдать - трудиться, -
Все пущено на слом.
Не дай вам Бог родиться
При Генрихе Шестом!
Чье над полками знамя?
За что ведется торг?
Кто править будет нами -
Ланкастер или Йорк?
Какого нам вельможи
Ни прочат короля,
Для нас одно и то же -
Неволя и петля.
Милорд наш веселится,
Да мало толку в том.
Не дай вам Бог родиться
При Генрихе Шестом!
Повсюду запах гари,
Покинуты дома.
Король наш старый Гарри
Совсем сошел с ума.
Не даст тебе Создатель
Дожить до старых лет, -
Бросай соху, приятель,
Берись за арбалет!
Стрела летит, как птица,
Повсюду лязг и стон...
Не дай вам Бог родиться
При Генрихе Шестом!