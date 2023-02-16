Очень-очень-очень стар был британец Томас Парр

Вплоть до 80-летнего возраста Том оставался холостяком. Правда, внешне выглядел как мужчина средних лет, а не дряхлый дед. А потом неожиданно изменил мнение и женился на некой Джейн Тейлор. Супруга родила двух сыновей, но оба умерли в младенческом возрасте.

Однако без наследников деятельный старик не остался. Несмотря на годы, он ухитрился пошалить на стороне и завести внебрачного сына. О чём со стыдом признался законной супруге. На момент появления на свет отпрыска папаше якобы было 105 лет.

Через 10 лет жена скончалась. И вдовец снова женился. Когда умерла и вторая супруга, мужчине, по его словам, было 122 года. Но он был вполне ещё бодр и деятелен, чтобы не просто продолжить жизнь, но и изменить её. И Том перебрался в Виннингтон.