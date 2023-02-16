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Тренер по боксу спас двух мальчишек от домашнего насилия, усыновив их

Тренер по боксу спас двух мальчишек от домашнего насилия, усыновив их

Автор:
16 февраля 2023 13:40
Сообщество : Истории
Метки: Спорт   Счастливый конец   доброта   история   отцы и дети   тренер   усыновление   
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Джек Мук — ветеран полиции Питтсбурга с 22-летним стажем. В свободное время он работает волонтером в боксерском зале Steel City, где учит детей из малообеспеченных семей боксу. Однажды, заметив, что двое его постоянных учеников давно не появлялись, он отправился к ним домой и обнаружил, что приемные родители создали детям невыносимые условия существования. Поэтому Джек решил заменить им отца.

На фото слева направо - Джош, Джек и Джесси. Теперь они - отец и сыновья.


Джош и Джесси — братья. Они родились в бедности, и единственной их радостью в жизни долгое время была секция бокса Steel City в Питтсбурге. Джош однажды вспоминал: «Мои родители, как я всем говорю, всегда любили нас. Но они не могли позаботиться о себе. Мы спали в фургонах, мы спали в кемперах, и в других не лучших местах для сна. Когда я вошел в боксерский зал Steel City, это было самое дружелюбное место в моей жизни. Здесь ко мне пришла большая дружба».


Тренер Джек Мук уделял много внимания детям, которые занимались в секции бокса. Однажды он заметил, что Джош и Джесси давно не появлялись на занятиях. «Мы забеспокоились об этом. Мы говорили об этом. Мы отправились на их поиски», - рассказывал позднее Джек. Мук нашел мальчиков и узнал, что их родители были лишены родительских прав из-за проблем с наркотиками. Они были оставлены на попечение своих родственников, где они больше не бедствовали - ими просто пренебрегали, считая за бесплатных рабов.


«После долгих усилий я нашел Джоша - в декабре, прямо перед Рождеством., - вспоминает Мук. - Он выглядел ужасно: вырванные пряди волос, какая-то сыпь на затылке, псориаз, укусы блох, впалые щеки... Я посадил Джоша в машину, и мы отправились купить ему что-нибудь поесть». Джош был очень тихим во время этой короткой поездки на машине. Джек решил поговорить с ним. «Я вновь почувствовал себя не тренером, а копом, - рассказывал Джек. - Я спросил: «Что происходит, Джош? Ты должен рассказать мне, что случилось». В какой-то момент Джош больше не смог сдерживаться и расплакался, сказав Джеку: «Они заставляют нас чистить ковер от собачьих экскрементов зубными щетками».


Услышав ужасные истории Джоша об их жизни, Джек сказал мальчику: «Джошуа, просто держись. Позаботься о своем брате. Дай мне время узнать, что я могу сделать». «Когда я пришел домой, я чувствовал себя эгоистом, испытывал вину за то, что у меня есть целый большой дом, а эти дети тем временем живут в страданиях. Так что тут же я принял решение взяться за дело и забрать их», - рассказал тренер. Вскоре Джек начал бороться за опеку над этими двумя мальчиками. У него был целый дом, так почему бы не привести двух парней, которым не помешала бы безопасная обстановка? К счастью для Джека, у тети и дяди мальчиков возникли серьезные проблемы с законом, и это ускорило процесс. Вскоре Джеку разрешили забрать мальчиков.


Джош утверждает, что сразу поверил: тренер сможет им помочь. «Как только мы с Джеком сели в машину, весь стресс, весь гнев, вся депрессия ушли», - говорит мальчик.


Прошло несколько лет, и Джек официально усыновил братьев. «Когда судья подписал документы об усыновлении, я почувствовал, что счастлив, и такое же счастье отражалось на лицах мальчиков», - говорит Джек. Джош с большим уважением говорит о приемном отце. «Он помог мне осознать свое место в жизни, - говорит мальчик. - Он вытащил меня оттуда, где я был. Он спас меня. Как все говорят, все происходит по какой-то причине, и Бог действует таинственным образом. Мне он помог». Джесси, младший из двух братьев, сказал: «Если бы не вмешался Джек, я вырос бы одним из тех парней на улице — без работы, без диплома или чего-то еще, просящих мелочь и все такое». Джош думает, что они бы погибли, если бы Джек не пришел на помощь.


Теперь Джесси и Джош наконец-то могут с уверенностью смотреть в будущее. Джош даже хочет пойти в армию, как и Джек, чтобы стать таким же, как оцец.



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Метки: Спорт   Счастливый конец   доброта   история   отцы и дети   тренер   усыновление   
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3  комментария
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4k
pinbalist 43 минуты назад
Дело не в нациях, дело в людях. Мужик молодец
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Сергей 4 минуты назад
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6k
Бу Полчаса назад
дай бог здоровья таким людям
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Белая Муха

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