Тренер по боксу спас двух мальчишек от домашнего насилия, усыновив их

Услышав ужасные истории Джоша об их жизни, Джек сказал мальчику: «Джошуа, просто держись. Позаботься о своем брате. Дай мне время узнать, что я могу сделать». «Когда я пришел домой, я чувствовал себя эгоистом, испытывал вину за то, что у меня есть целый большой дом, а эти дети тем временем живут в страданиях. Так что тут же я принял решение взяться за дело и забрать их», - рассказал тренер. Вскоре Джек начал бороться за опеку над этими двумя мальчиками. У него был целый дом, так почему бы не привести двух парней, которым не помешала бы безопасная обстановка? К счастью для Джека, у тети и дяди мальчиков возникли серьезные проблемы с законом, и это ускорило процесс. Вскоре Джеку разрешили забрать мальчиков.

Джош утверждает, что сразу поверил: тренер сможет им помочь. «Как только мы с Джеком сели в машину, весь стресс, весь гнев, вся депрессия ушли», - говорит мальчик.