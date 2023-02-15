Нейросеть сгенерировала фото эффектного показа мод с пожилыми моделями

Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом

Художник воссоздает доисторических животных

Портрет, созданный искусственным интеллектом, продали за $432 500

А вы хотите портрет в стиле художников Возрождения? Только осторожно!

Искусственный интеллект оживил портреты и скульптуры и перенес их в наше время

Почти как Бэнкси: 24 иллюстрации с глубоким смыслом от художника Эндрю Скотта