Нейросеть сгенерировала фото эффектного показа мод с пожилыми моделями

Искусство позволяет нам изобразить мир, в котором мы хотели бы жить, и нейросети все чаще помогают с эти. Хотя AI-искусство сейчас является предметом жарких споров, у него есть применение, которое позволяет художникам экспериментировать и преодолевать устаревшие барьеры. Так, нигерийский режиссер и художник Малик Афегбуа использовал нейросеть, чтобы изобразить красочный и эффектный показ мод для пожилых людей.
«Я увлекаюсь модой, и мне всегда нравилось экспериментировать, — объясняет Афегбуа. — Я хотел смешать традиционную африканскую нигерийскую моду с чем-то футуристическим, чем-то афро-футуристическим». Персонажи его серии «Показ мод для пожилых» одеты в наряды, сочетающие принты, узоры и роскошные материалы.
Этими работами Афегбуа бросает вызов старым традициям нашего общества — условностям, которые диктуют пожилым людям отойти на задний план. В глазах Афегбуа они становятся звездами. «Я никогда не видел показов мод для пожилых людей, но они [люди] существуют — так почему бы и нет?»
Хотя показ мод с участием пожилых людей и для пожилых людей действительно может быть не за горами — ведь индустрия моды уже меняется — эта серия работ призывает людей начать мыслить иначе. «А что, если, — сформулировал посыл Афегбуа, — мы пойдем другим путем?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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