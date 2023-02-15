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Нейросеть сгенерировала фото эффектного показа мод с пожилыми моделями

Нейросеть сгенерировала фото эффектного показа мод с пожилыми моделями

Автор:
15 февраля 2023 21:56
Сообщество : Искусство
Метки: AI-искусство   Искусственный интеллект   интересно   искусство   мода   нейросети   
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Искусство позволяет нам изобразить мир, в котором мы хотели бы жить, и нейросети все чаще помогают с эти. Хотя AI-искусство сейчас является предметом жарких споров, у него есть применение, которое позволяет художникам экспериментировать и преодолевать устаревшие барьеры. Так, нигерийский режиссер и художник Малик Афегбуа использовал нейросеть, чтобы изобразить красочный и эффектный показ мод для пожилых людей.

«Я увлекаюсь модой, и мне всегда нравилось экспериментировать, — объясняет Афегбуа. — Я хотел смешать традиционную африканскую нигерийскую моду с чем-то футуристическим, чем-то афро-футуристическим». Персонажи его серии «Показ мод для пожилых» одеты в наряды, сочетающие принты, узоры и роскошные материалы.

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Этими работами Афегбуа бросает вызов старым традициям нашего общества — условностям, которые диктуют пожилым людям отойти на задний план. В глазах Афегбуа они становятся звездами. «Я никогда не видел показов мод для пожилых людей, но они [люди] существуют — так почему бы и нет?»

Хотя показ мод с участием пожилых людей и для пожилых людей действительно может быть не за горами — ведь индустрия моды уже меняется — эта серия работ призывает людей начать мыслить иначе. «А что, если, — сформулировал посыл Афегбуа, — мы пойдем другим путем?»

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: AI-искусство   Искусственный интеллект   интересно   искусство   мода   нейросети   
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4  комментария
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2k
Yus Час назад
Какая выборочная "нейросеть", сплошные негры.
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4k
Старичок Полчаса назад
морды-маски. говно.
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6k
Гур 54 минуты назад
А с пальцами нейросеть никак не справится

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Porky Pig

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