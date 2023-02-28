Потрясающие картины в стиле фэнтези на основе оригинальных достопримечательностей

Я продолжаю баловаться с нейросеткой Midjorney. Для примера выложу оригинальные фотографии известных мест и результат обработки в стиле магии, сказок и всего волшебного. В результате получились очень крутые изображения, которые можно бы было использовать для иллюстрации научно-фантастического романа или же одного из творений Толкина или Желязны. В качестве бонуса в комментариях будет несколько неудачных примеров творчества сети.
1. Альпийский пейзаж
2. Колоннада
3. Япония, замок
4. Венеция
5. Великая Китайская стена
6. Мачу-Пикчу
7. Остров Пасхи
8. Египетские пирамиды
9. Прованс, лавандовое поле
10. Домик на озере
11. Сидней
12. Храм Василия Блаженного
13. Эйфелева башня
А самое прекрасное в таких фотографиях то, что их можно использовать бесплатно.
Источник:
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