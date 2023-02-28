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Потрясающие картины в стиле фэнтези на основе оригинальных достопримечательностей

Потрясающие картины в стиле фэнтези на основе оригинальных достопримечательностей

Автор:
28 февраля 2023 12:00
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjorney   fantasy   Искусственный интеллект   достопримечательности   нейросети   сравнение изображений   
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Я продолжаю баловаться с нейросеткой Midjorney. Для примера выложу оригинальные фотографии известных мест и результат обработки в стиле магии, сказок и всего волшебного. В результате получились очень крутые изображения, которые можно бы было использовать для иллюстрации научно-фантастического романа или же одного из творений Толкина или Желязны. В качестве бонуса в комментариях будет несколько неудачных примеров творчества сети.

А самое прекрасное в таких фотографиях то, что их можно использовать бесплатно.

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Метки: Midjorney   fantasy   Искусственный интеллект   достопримечательности   нейросети   сравнение изображений   
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11  комментариев
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19k
alexis 41 минуту назад
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661
Николай 3 минуты назад
Это вообще не потрясающе... Если бы я так хреново рисовал, моих картин никто бы не увидел никогда.
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14k
Jearom 4 минуты назад
хрень полная
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9k
Бритва 17 минут назад
пачумикчу?
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123k
Chupa_Ka_Bra Автор поста 37 минут назад
Забавно то, что нейросетке нравятся лошадки и круги. Лепит лошадей на каждую вторую фотографию и скругляет всё, что только может.
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123k
Chupa_Ka_Bra Автор поста 41 минуту назад
Как и обещал несколько неудачных примеров работы сети.
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Chupa_Ka_Bra

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