Потрясающие картины в стиле фэнтези на основе оригинальных достопримечательностей

Я продолжаю баловаться с нейросеткой Midjorney. Для примера выложу оригинальные фотографии известных мест и результат обработки в стиле магии, сказок и всего волшебного. В результате получились очень крутые изображения, которые можно бы было использовать для иллюстрации научно-фантастического романа или же одного из творений Толкина или Желязны. В качестве бонуса в комментариях будет несколько неудачных примеров творчества сети.