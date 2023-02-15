40 "проклятых" изображений, от которых становится не по себе

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На форуме Reddit существует огромное сообщество, посвящённое так называемым "проклятым" изображениям (Сursed Images). В нём 1,5 миллиона участников и просто масса фотографий! "Если изображение вызывает замешательство, страх или ощущение полной жути, то это точно проклятое изображение и его дух реализован", - говорится в описании проекта. Давайте посмотрим, что имеется в виду.
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Метки: cursed images Жутковатые снимки Картинки приколы Проклятые жутко крипота проклятые изображения
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Вот мое фото: как-то на лестничной площадке покрасил из баллончика замшевые ботинки. На следующий день иду в магазин и слышу, как бабушки на лавочке друг другу рассказывают: "Вчера в 4-м подъезде электрика насмерть током убило! Только калоши обгорелые остались! Кошмар! МЧС приезжала, три скорых...."