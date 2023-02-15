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40 "проклятых" изображений, от которых становится не по себе

40 "проклятых" изображений, от которых становится не по себе

Автор:
15 февраля 2023 18:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: cursed images   Жутковатые снимки   Картинки приколы   Проклятые   жутко   крипота   проклятые изображения   
656
41

На форуме Reddit существует огромное сообщество, посвящённое так называемым "проклятым" изображениям (Сursed Images). В нём 1,5 миллиона участников и просто масса фотографий! "Если изображение вызывает замешательство, страх или ощущение полной жути, то это точно проклятое изображение и его дух реализован", - говорится в описании проекта. Давайте посмотрим, что имеется в виду.

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Метки: cursed images   Жутковатые снимки   Картинки приколы   Проклятые   жутко   крипота   проклятые изображения   
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8  комментариев
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4k
Сергей Семенов Час назад
Старая шутка.
Вот мое фото: как-то на лестничной площадке покрасил из баллончика замшевые ботинки. На следующий день иду в магазин и слышу, как бабушки на лавочке друг другу рассказывают: "Вчера в 4-м подъезде электрика насмерть током убило! Только калоши обгорелые остались! Кошмар! МЧС приезжала, три скорых...."
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21k
ЦСКА 5 минут назад
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6k
Компьютер DELL монитором 10 минут назад
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9k
JeanLuk Полчаса назад
Крипота
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8k
Billi_Bons Час назад
Добавлю ещё одно изображение, при получении квитанции от которого, становится не по себе.
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8k
Ginny Час назад
зеленский?


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32
dUb Ginny Минуту назад
какой из них?
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