25 странных кадров с нотками психоделики

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Сообщество "Проклятые фотографии" на форуме Reddit собирает самые абсурдные, странные и одновременно забавные фото с просторов сети. Эти кадры могут вызывать у вас ужас, а могут - приступы смеха, но их объединяет странность и нотки психоделики. Посмотрим на подборку лучших фото сообщества.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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