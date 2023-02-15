В Сургуте водитель такси оставила пьяного пассажира на улице в 20-градусный мороз

Возить пьяных водители такси очень не любят. Того и гляди, салон запачкают, а перегар от иных не выветривается по несколько дней. В общем, удовольствие ещё то. Однако поступок таксистки из Сургута вряд ли можно назвать человечным, несмотря на то, что её клиентом был пьяный мужчина.





Женщина с помощью второго пассажира выгрузила перебравшего мужика у остановки, выбросила бутылку из-под спиртного в урну и уехала. Лежавший в отключке явно не отдавал отчёта в происходящем и, скорее всего, вряд ли дожил бы до утра.