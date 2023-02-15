В Сургуте водитель такси оставила пьяного пассажира на улице в 20-градусный мороз

Если бы не сердобольные жители города, утром дворники наверняка обнаружили труп. Чай, не лето на дворе.
Возить пьяных водители такси очень не любят. Того и гляди, салон запачкают, а перегар от иных не выветривается по несколько дней. В общем, удовольствие ещё то. Однако поступок таксистки из Сургута вряд ли можно назвать человечным, несмотря на то, что её клиентом был пьяный мужчина.
Женщина с помощью второго пассажира выгрузила перебравшего мужика у остановки, выбросила бутылку из-под спиртного в урну и уехала. Лежавший в отключке явно не отдавал отчёта в происходящем и, скорее всего, вряд ли дожил бы до утра.
На его счастье, проезжающие мимо люди вызвали скорую помощь, и бедолагу забрали врачи.
В пабликах развернулась настоящая дискуссия: права ли водитель, оставившая алкоголика под открытым небом зимой?
А вообще, что делать с таким вот клиентом?
Неизвестно, будут ли к водителю применены какие-либо меры дисциплинарного взыскания, однако всем любителям перебрать этот случай, возможно, послужит уроком.
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Раньше, если остановишься на трассе, сразу народ тормозит и спрашивает все ли в порядке.
А тут просто так, человека на морозе оставить.
Это трындец