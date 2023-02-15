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В Сургуте водитель такси оставила пьяного пассажира на улице в 20-градусный мороз

В Сургуте водитель такси оставила пьяного пассажира на улице в 20-градусный мороз

Автор:
15 февраля 2023 17:30
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   машина   пьяный   реакция соцсетей   сургут   такси   
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Если бы не сердобольные жители города, утром дворники наверняка обнаружили труп. Чай, не лето на дворе.

Возить пьяных водители такси очень не любят. Того и гляди, салон запачкают, а перегар от иных не выветривается по несколько дней. В общем, удовольствие ещё то. Однако поступок таксистки из Сургута вряд ли можно назвать человечным, несмотря на то, что её клиентом был пьяный мужчина.


Женщина с помощью второго пассажира выгрузила перебравшего мужика у остановки, выбросила бутылку из-под спиртного в урну и уехала. Лежавший в отключке явно не отдавал отчёта в происходящем и, скорее всего, вряд ли дожил бы до утра.



На его счастье, проезжающие мимо люди вызвали скорую помощь, и бедолагу забрали врачи.

В пабликах развернулась настоящая дискуссия: права ли водитель, оставившая алкоголика под открытым небом зимой?




А вообще, что делать с таким вот клиентом?



Неизвестно, будут ли к водителю применены какие-либо меры дисциплинарного взыскания, однако всем любителям перебрать этот случай, возможно, послужит уроком.

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Метки: видео   машина   пьяный   реакция соцсетей   сургут   такси   
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5  комментариев
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17k
Bill 58 минут назад
Твой дом - тюрьма. Че тут еще обсуждать
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10k
GROMOZEKA 5 минут назад
Очень надеюсь, что она одна такая падаль.
Раньше, если остановишься на трассе, сразу народ тормозит и спрашивает все ли в порядке.
А тут просто так, человека на морозе оставить.
Это трындец
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6k
sedoisever Полчаса назад
Когда она его брала, он ей адрес не называл?
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11k
кот базилий 42 минуты назад
Отвезла бы в полицию, но на улицу ..в мороз. Сука конченая.
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9
egraal1 53 минуты назад
юридически наверно и невиновата, но морально после такого поступка - в г@вне по самые уши. Хотя если он её домогался или оскорблял.....
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