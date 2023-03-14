«Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил

Кстати, он гражданин нашей страны с 2016 года.
В Петербурге проходит учредительный конгресс Международного движения русофилов (МДР). Как заявляют организаторы, цель мероприятия - распространение нашей культуры, достоверной информации о России и защита многополярного мира.
Среди участников конгресса: Константин Малофеев - председатель общества «Царьград», глава МИД Сергей Лавров, лидер болгарского движения «Русофилы» Николай Малинов и Стивен Сигал - герой боевиков из 90-х. Всего же были представители сорока стран.
Вот фрагмент выступления Сергея Лаврова:
Источник:
Быть русским — это стоять за правду, бороться за правду. Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский.
В 2016-м году Сигал стал гражданином России, пару лет спустя - спецпредставителем МИД РФ по связям между Москвой и Вашингтоном и кавалером Ордена Дружбы.
Как он утверждает, его дед родился в России и уехал в США в первой половине XX века. Бабушка родом из Владивостока. А другие предки из Петербурга и Белоруссии.
Выходит, что вернулся к истокам.
Источник:
- 15 портретов личностей прошлого, которые отличаются от тех, которые нам хорошо известны
- Признание вины без доказательств, казнь и посмертная слава Сакко и Ванцетти
- Немецкий балетмейстер размазал собачьи фекалии по лицу журналистки после критики
- Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
- ФСБ предотвратила покушение на основателя "Царьграда" Малофеева и показала видео минирования его авто
Где кормят, видимо, там и он.
Есть русские евреи, русские таджики, русские славяне, русские якуты, русских корейцев много... Мы - суперэтнос.
Да, стать русским может любой, тут ты прав. Но, ты не прав в том, что это просто.. Для западного европейца или англосакса это очень непросто. А, вот, итальянцы, например, очень хорошо русифицируются.
А, вот, "американец" не стал суперэтносом. Поэтому у них китайцы, латиносы, негры, и двунадесять прочих граждан, которые никак не сплавляются в нечто единое
/ Петр I /
появился у нас американец с маленьким ребенком, лет 4-5, чего-то
преподавать приехал. Говорил, что у него русские корни, в Америке ему
скучно, а Россия сейчас - это страна больших возможностей. По-русски
говорил довольно сносно, хотя и с очень большим акцентом. Ребенок
поначалу был как сын полка, бегал по всей общаге, свободно заходил во
все комнаты, везде ему были рады, но потом студенты научили его матерным
словам, причем не русским, а английским, и папа больше его без присмотра
не отпускал.
Теперь собственно история со слов моего однокурсника.
Ребенка-то научили материться, а папу - пить. И вот во время одной
пьянки нашего американца понесло. Заявлял, что, дескать, наша нация -
самая лучшая на свете, у нас выдающаяся история, у нас самая богатая
культура, самые умные люди, самая красивая природа и т. д., а все
остальные нам и в подметки не годятся.
Тут студенты насупились, глаза кровью налились, и так угрожающе у него
спрашивают:
- Кому это - нам?
А американец вдруг так вполне искренне и отвечает:
- Как кому? Русским, конечно.
https://www.anekdot.ru/an/an1004/o100416;100.html#1https://www.anekdot.ru/an/an1004/o100416;100.html#1