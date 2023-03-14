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«Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил

«Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил

Автор:
14 марта 2023 17:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Культура   Сергей Лавров   гражданин   конгресс   стивен сигал   царьград   
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Кстати, он гражданин нашей страны с 2016 года.

В Петербурге проходит учредительный конгресс Международного движения русофилов (МДР). Как заявляют организаторы, цель мероприятия - распространение нашей культуры, достоверной информации о России и защита многополярного мира.

Среди участников конгресса: Константин Малофеев - председатель общества «Царьград», глава МИД Сергей Лавров, лидер болгарского движения «Русофилы» Николай Малинов и Стивен Сигал - герой боевиков из 90-х. Всего же были представители сорока стран.

Вот фрагмент выступления Сергея Лаврова:

А Стивен Сигал заявил:

Быть русским — это стоять за правду, бороться за правду. Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский.

В 2016-м году Сигал стал гражданином России, пару лет спустя - спецпредставителем МИД РФ по связям между Москвой и Вашингтоном и кавалером Ордена Дружбы.

Как он утверждает, его дед родился в России и уехал в США в первой половине XX века. Бабушка родом из Владивостока. А другие предки из Петербурга и Белоруссии.

Выходит, что вернулся к истокам.

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Метки: Культура   Сергей Лавров   гражданин   конгресс   стивен сигал   царьград   
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16  комментариев
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10k
Игорь 2 часа назад
а где российский гражданин Депардье?
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146
dʎɔvɐн Минуту назад
За правду!? С нарисованными волосами и бородкой , всегда в балахонах чтоб пуза не видно было, )))
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2k
Дикие люди 23 минуты назад
Кем только этот пи!%&$#бол не был. И азиатом, и мексиканцем,а теперь вот...
Где кормят, видимо, там и он.
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Lenusya Полчаса назад
были бы у нас налоги больше, чем США, посмотрела бы я на его русофилию
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122
Иванов Lenusya 18 минут назад
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Слава Час назад
Это что же получается? Был ты американцем, а потом взял и сказал, что ты русский и ты стал русским? И всё? Это ж получается, что русская национальность какая-то выдуманная, искусственная, если так просто можно стать русским.
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122
Иванов Слава 23 минуты назад
Очень многие русские не знают ни то что истории, своих предков дальше бабушек с дедушками. Запросто приписывают вот таких сигалов с монсонами в русские, и с такой же легкостью вышвыривают настоящих русских. При чем с лозунгом своих не бросаем
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111
imho RRR69 15 минут назад
Получается Русские Москву подметают и еду развозят?)
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13k
кира 2 часа назад
Есть же нормальные люди из Омерики! Жаль, что не так много...
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