Почему так сложно предсказывать землетрясения

Трагедия, произошедшая недавно в Турции потрясла весь мир. Большие жертвы, разрушение зданий — мало кто ожидал такой ситуации.
Однако турецкое землетрясение даже не вошло в топ-10 по степени разрушения. На первом месте в печальном списке - землетрясение в Китае, которое произошло в 1556 году. Тогда погибло 830 тысяч человек. Катастрофа накрыла густонаселенные районы в диаметре более 500 км. И несколько раз землетрясение повторялось в течение полугода.
Когда видишь новостные заголовки про страшные землетрясения, то часто в голове возникает мысль: “А разве ученые не могли это предсказать, чтоб люди успели эвакуироваться?”
В это материале мы расскажем вам: можно ли предсказать землетрясение и насколько этот прогноз будет точным.
Можно ли вообще предсказать землетрясение
Прогнозы улучшаются по мере роста нашего теоретического понимания землетрясений и проверки геологических моделей на основе наблюдений. Долгосрочные прогнозы (на годы и десятилетия) в настоящее время намного надежнее краткосрочных и среднесрочных прогнозов (на дни и месяцы).
Ученые могут получить дополнительную, хотя и менее точную информацию, выкапывая траншеи для изучения геологической летописи на предмет разрывов от землетрясений, произошедших в древней истории.
Часто люди обращают внимание на так называемые предвестники землетрясений. “Предвестниками” часто является серия небольших землетрясений. Это самый эффективный сигнал, который используют люди для предсказания катастрофы.
Также меняется уровень грунтовых вод и растет количество радона в воде. И, классический симптом - необычное поведение животных. Самыми чувствительными к землетрясениям являются собаки.
Однако очень часто сигнал ложный. К сожалению, подавляющее большинство таких предвестников происходят без последующего землетрясения.
Но, все-таки, подобный прогноз однажды спас жизни десяткам тысяч китайцев.
В 1969 году в Китае предсказали сильное землетрясение магнитудой 7,5 баллов за сутки. Обратили внимание на странное поведение животных в зоопарке. Спустя еще шесть лет очередную катастрофу предсказали сейсмологи, заметив серию легких землетрясений. Тогда многие люди, узнав о прогнозе, ушли спать на улицу. И спасли свои жизни, так как страшное землетрясение разрушило дома. Всего было спасено около 1 млн человек.
Но эти позитивные эпизоды - капля в море. Обычно катастрофы приходят неожиданно.
Почему так сложно предсказать землетрясение
- Большинство землетрясений происходит на глубине от 8 до 48 километров. Человек так далеко не погружается. Единственный пример - Кольская сверхглубокая скважина, когда советские геологи смогли пробурить до 12,3 км. Но это исключение. Человек, как правило, умеет изучать лишь поверхностные слои земной коры. Даже если землетрясение неизбежно из-за накопленной деформации в определенной группе заблокированных пород, получить данный для этой оценки сейчас невозможно. Увы, человечеству гораздо проще исследовать даже космос - с помощью того же спектрального анализа и телескопов, чем то, что в недрах нашей планеты.
- Подземные структуры, расположенные вдоль разломов, не одинаковы. И чтобы предсказать, нужно провести количественный анализ. И нужны сравнимые величины. Сделать это с подземными структурами невозможно.
- Невозможно рассчитать все подземные силы. Их много, это слишком сложная математическая модель с максимумом неизвестных. В одних и тех же породах постоянно происходят небольшие землетрясения, которые затем могут привести к гораздо более масштабному землетрясению. Другими словами, зная о неизбежности разрушения в одном месте, вы ничего не можете сказать о том, насколько далеко это землетрясение распространится на соседние пласты.
Крупные землетрясения — это каскадные события, при которых разрушение в одном месте вызывает силу, достаточную для того, чтобы вызвать разрушение во многих других, столь же непрочных местах.
Для прогнозирования этого события требуются точные данные о местных условиях на протяжении нескольких сотен миль по длине разлома.
Как вы видите, к сожалению, прогнозирование землетрясений с той же точность, как это делают с погодой, пока не доступно человечеству.
Более того, существуют еще и “афтершоки” (сброс энергии и перераспределение напряжения. Энергия накапливается где-то в других местах, и происходят новые толчки), которые, например, в случае Турции, могут продолжаться еще год-полтора.
Источник:
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