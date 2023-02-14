Почему так сложно предсказывать землетрясения

Однако турецкое землетрясение даже не вошло в топ-10 по степени разрушения. На первом месте в печальном списке - землетрясение в Китае, которое произошло в 1556 году. Тогда погибло 830 тысяч человек. Катастрофа накрыла густонаселенные районы в диаметре более 500 км. И несколько раз землетрясение повторялось в течение полугода.

Когда видишь новостные заголовки про страшные землетрясения, то часто в голове возникает мысль: “А разве ученые не могли это предсказать, чтоб люди успели эвакуироваться?”

В это материале мы расскажем вам: можно ли предсказать землетрясение и насколько этот прогноз будет точным.

Можно ли вообще предсказать землетрясение