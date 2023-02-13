Северная и Южная Осетия: как сегодня различаются две части единого народа

Неизвестный Кавказ

Северные и южные осетины – это один народ, оказавшийся в разных административных границах с XVI века. Тогда часть этноса мигрировала из Северного Кавказа на окраины Грузинского царства. Это переселение продолжалаось весь XVIII век и особенно усилилось после вхождения Грузии в состав России в 1801 году.

Русский посол Михаил Татищев, посетивший Грузию в начале XVII века, писал: «Осетины бежали на юг от безземелья и бесконечных распрей с кабардинскими феодалами. Грузинские монархи, сами едва сдерживавшие давление персидских и турецких армий, были очень рады притоку в страну христиан-единоверцев.»

Осетины вошли в состав России в разное время и, как это бывает с большими империями, в разном административном статусе. Их не объединили в один округ. Вместо этого вотчины северных осетин вошли в состав Терского войска (будущей Терской области), а южных – в Тифлисскую губернию.

После установления в России советской власти народ также не был объединён. Северные осетины оказались в составе Горской АССР (которая сама была в составе РСФСР). А на землях, занятых осетинами в Грузии, была основана Юго-Осетинская автономная область.