Северная и Южная Осетия: как сегодня различаются две части единого народа

Кавказ для большинства из нас – тайна за семью печатями. На этой относительно небольшой территории проживает более 60 коренных этнических групп, каждая из которых часто обладает непростой и запутанной историей. Осетины, волею судьбы оказавшиеся по разные стороны от российской границы, являются одним из таких народов.
Как осетинам удалось основать сразу 2 национальных государства, и есть ли отличия между ними?
Неизвестный Кавказ
Северные и южные осетины – это один народ, оказавшийся в разных административных границах с XVI века. Тогда часть этноса мигрировала из Северного Кавказа на окраины Грузинского царства. Это переселение продолжалаось весь XVIII век и особенно усилилось после вхождения Грузии в состав России в 1801 году.
Русский посол Михаил Татищев, посетивший Грузию в начале XVII века, писал: «Осетины бежали на юг от безземелья и бесконечных распрей с кабардинскими феодалами. Грузинские монархи, сами едва сдерживавшие давление персидских и турецких армий, были очень рады притоку в страну христиан-единоверцев.»
Осетины вошли в состав России в разное время и, как это бывает с большими империями, в разном административном статусе. Их не объединили в один округ. Вместо этого вотчины северных осетин вошли в состав Терского войска (будущей Терской области), а южных – в Тифлисскую губернию.
После установления в России советской власти народ также не был объединён. Северные осетины оказались в составе Горской АССР (которая сама была в составе РСФСР). А на землях, занятых осетинами в Грузии, была основана Юго-Осетинская автономная область.
По одной из версий, Сталин хотел объединить оба осетинских народа в рамках единой автономии, а потом передать её в состав Грузии. Но североосетинская номенклатура этому сильно воспротивилась. Таким образом, осетины жили хоть и в одной стране, но в разных союзных республиках.
Юг и Север сегодня
После распада СССР Северная Осетия осталась с Россией, а Южная (РЮО) попыталась объявить о независимости. Это не понравилось властям Грузии. И, пожалуй, их можно понять: исторически эта территория – исконно грузинские земли, куда «понаехали» осетины.
В 1992 года Южная Осетия объявила независимость. Грузия была готова расстрелять собственный регион, пока не вмешалась Россия. Стороны договорились о вводе миротворцев со всех трёх стран. 16 лет Цхинвал провёл в непонятном положении – сближался то с Грузией, то с Россией.
Однако к 2008 году конфликт снова накалился. Тогда Россия ввела в Южную Осетию войска для защиты населения и принуждения воюющих сторон к миру. Конфликт закончился миром. Правда, РЮО признали только 5 государств-членов ООН.
С этого момента в регионе началась активная работа местных политиков по вхождению РЮО в состав РФ, а также объединению северных и южных осетин в рамках одной республики. Однако референдум по этому поводу постоянно откладывается.
Чем отличаются южные и северные осетины?
Осетины – это потомки кочевников аланов. Нужно сказать, на грузинском языке Алания и Осетия – это одно и то же слово.
В IX веке аланы сформировали государство в предгорьях Кавказа, которое пало под давлением монголов и было окончательно уничтожено тимуридами (армией Тамерлана). Из-за давления кочевников аланы откочевали в горы непосредственно в нынешнюю Северную Осетию. А на территории бывшей Алании образовалась Кабарда.
Как бы то ни было, преемственностью к аланам современные осетины очень гордятся. Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской семьи языков. Сегодня в двух регионах проживают 600 тысяч осетин (всего в мире 700 тысяч представителей). Значительная их часть находится в России, более полумиллиона граждан.
Внешне они абсолютно не отличаются. Однако есть отличия в диалектах. Существуют иронский и дигорский диалекты. Южные осетины говорят на одном из говоров иронского диалекта (кударо-джавском наречии).
Северные осетины общаются на двух диалектах. В рамках иронского южные и северные группы легко понимают друг друга. Тут разницы практически нет. А вот дигорский, по мнению лингвистов, значительно отличается фонетическими, морфологическими и лексическими признаками.
Этнологи также выделяют разницу в менталитете. Южные осетины – это вспыльчивые и очень консервативные люди. Северные – более сдержанные и открытые к переменам. На вопрос, так ли это, пожалуй, могут ответить только сами представители осетинского народа.
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