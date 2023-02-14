Американские автомеханики воссоздали картины эпохи Ренессанса прямо на своём рабочем месте

Эпоха Возрождения случилась в 15-16 веках, но появившиеся в те времена объекты культуры по сей день вдохновляют людей по всему миру. В том числе фотографов и автомехаников.

Фотограф из Нью-Йорка Фредди Фабрис создал несколько впечатляющих портретов эпохи Ренессанса, выбрав в качестве моделей реальных автомехаников и их рабочее место. С помощью работников автомастерской Фабрис воссоздал три известные картины, а также сделал несколько портретов и натюрмортов.

Сотворение Адама