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Американские автомеханики воссоздали картины эпохи Ренессанса прямо на своём рабочем месте

Американские автомеханики воссоздали картины эпохи Ренессанса прямо на своём рабочем месте

Автор:
14 февраля 2023 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ренессанса   автомеханики   в мире   картина   креатив   люди   фантазия   фото   
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Посмотрите, какая забавная красота из этого получилась!

Эпоха Возрождения случилась в 15-16 веках, но появившиеся в те времена объекты культуры по сей день вдохновляют людей по всему миру. В том числе фотографов и автомехаников.

Фотограф из Нью-Йорка Фредди Фабрис создал несколько впечатляющих портретов эпохи Ренессанса, выбрав в качестве моделей реальных автомехаников и их рабочее место. С помощью работников автомастерской Фабрис воссоздал три известные картины, а также сделал несколько портретов и натюрмортов.

Сотворение Адама

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Оригинальная фреска принадлежит кисти Микеланджело.


Урок анатомии доктора Тульпа

В оригинале картина Рембрандта.


Тайная вечеря

В оригинале фреска Леонардо да Винчи.


Портреты

Идея проекта возникла у фотографа во время посещения, как ни странно, автомастерской. Фабрис давно хотел попробовать воссоздать классические произведения живописи, и именно здесь он нашёл нужный контекст, чтобы с юмором и при этом с уважением к оригиналу по-новому обыграть давние сюжеты.


Натюрморты

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Метки: Ренессанса   автомеханики   в мире   картина   креатив   люди   фантазия   фото   
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1  комментарий
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Takerey 3 минуты назад
Прекрасные работы! Отлично передана атмосфера ,угадывается оригинал. Круто! И мужики шикарные)))
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