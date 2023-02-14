Американские автомеханики воссоздали картины эпохи Ренессанса прямо на своём рабочем месте

Посмотрите, какая забавная красота из этого получилась!
Эпоха Возрождения случилась в 15-16 веках, но появившиеся в те времена объекты культуры по сей день вдохновляют людей по всему миру. В том числе фотографов и автомехаников.
Фотограф из Нью-Йорка Фредди Фабрис создал несколько впечатляющих портретов эпохи Ренессанса, выбрав в качестве моделей реальных автомехаников и их рабочее место. С помощью работников автомастерской Фабрис воссоздал три известные картины, а также сделал несколько портретов и натюрмортов.
Сотворение Адама
Оригинальная фреска принадлежит кисти Микеланджело.
Урок анатомии доктора Тульпа
В оригинале картина Рембрандта.
Тайная вечеря
В оригинале фреска Леонардо да Винчи.
Портреты
Идея проекта возникла у фотографа во время посещения, как ни странно, автомастерской. Фабрис давно хотел попробовать воссоздать классические произведения живописи, и именно здесь он нашёл нужный контекст, чтобы с юмором и при этом с уважением к оригиналу по-новому обыграть давние сюжеты.
Натюрморты
Как вам подобные фотопроекты?
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