В КНДР выпустят марки с изображением дочери Ким Чен Ына на фоне ядерных ракет

Чем бы дитя не тешилось, лишь руки подальше от красной кнопки держало.
В Северной Корее показали серию марок с Ким Чен Ыном и его 10-летней дочерью. Разумеется, не без ракет. Собственно, весь почтовый блок из восьми марок и посвящён успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвастон-17", который был произведён в ноябре прошлого года. Такое знаменательное мероприятие, конечно же, не могли не посетить первые лица государства и не оставить фотосессии для потомков.
Как отмечает Корейская почтовая корпорация, это будут первые марки с изображением дочери Ким Чен Ына.
Отмечается, что марки появятся в продаже уже в эту пятницу. Их стоимость составит от 0,45 до 1,82.
По оценкам западных экспертов, комплекс "Хвастон", на фоне которого позирует глава КНДР и его дочь, имеет радиус действия до 15 тысяч километров. Ракета обладает разделяющейся головной частью с несколькими ядерными зарядами.
На прошлой неделе дочь Ким Чен Ына посетила военный парад в честь 75-летия основания армии КНДР. Южнокорейские СМИ считают, что всё это неспроста — девочку готовят стать преемницей отца. Тем более, что до ноября прошлого года о детях главы КНДР не было никакой информации. Ходили лишь слухи, но на запросы журналистов из других стран северокорейские СМИ не давали никаких комментариев. По данным разведки Южной Кореи, у Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу есть две дочери и сын, 2010, 2013 и 2017 годов рождения.
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