В КНДР выпустят марки с изображением дочери Ким Чен Ына на фоне ядерных ракет

На прошлой неделе дочь Ким Чен Ына посетила военный парад в честь 75-летия основания армии КНДР. Южнокорейские СМИ считают, что всё это неспроста — девочку готовят стать преемницей отца. Тем более, что до ноября прошлого года о детях главы КНДР не было никакой информации. Ходили лишь слухи, но на запросы журналистов из других стран северокорейские СМИ не давали никаких комментариев. По данным разведки Южной Кореи, у Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу есть две дочери и сын, 2010, 2013 и 2017 годов рождения.