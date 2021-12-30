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Ради блага страны: Ким Чен Ын еще больше похудел и стал звездой британских СМИ

Ради блага страны: Ким Чен Ын еще больше похудел и стал звездой британских СМИ (3 фото)

Автор:
30 декабря 2021 08:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   ким чен ын   кндр   лишний вес   политика   похудел   фото   
1458
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Лидер Северной Кореи продолжает худеть. При этом, он здоров, а снижает вес, чтобы быть солидарным со своим недоедающим народом. Такова одна из версий, активно поддерживаемых журналистами.

Британские СМИ обратили внимание на состояние Ким Чен Ына после пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Лидер страны никогда еще не был таким подтянутым и стройным. Журналисты, разглядывая фото разных лет, пытаются угадать, сколько килограммов сбросил Ын с того момента, когда начал заниматься своим весом.


В Daily Mail опубликовали кадры с пленума, а также фото 2020 и 2019 года с изображением Ким Чен Ына. Контраст впечатляющий!


На этих фото лидер Кореи еще пухляш с двойным подбородком и круглыми щеками.

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справа - фото от 1 января 2019 г. //слева - от 6 марта 2020 г.)


А на недавнем фото с пленума уже и щек практически нет. И даже шея обозначилась.


За процессом похудения северокорейского лидера в мире наблюдают давно. И причины этих изменений во внешности Ына связывают с его решением вести более здоровый образ жизни. Хотя многие эксперты утверждают, что таким образом глава КНДР демонстрирует солидарность с гражданами своей страны, которые испытывают сложности с продовольствием. После начала пандемии границы Северной Кореи закрылись, и в стране сейчас напряженное положение с едой. Чтобы не выглядеть белой вороной на фоне недоедающих сограждан, Ким Чен Ын вполне мог пойти на жертвы и ограничить свой рацион. Впрочем, все это лишь предположения, и истинные причины похудения главы КНДР известны лишь ему самому.

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Метки: Ynews   ким чен ын   кндр   лишний вес   политика   похудел   фото   
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2k
NIS 40 минут назад
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16k
Вася Александрович 18 секунд назад
Врачи настоятельно рекомендовали уменьшить ежедневную порцию чёрной икры с пяти килограммов до одного.
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−5
Оксана Нарыжная 3 минуты назад
В смысле похудел? На нем очки лопаются
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13
Сергей 13 минут назад
Такие худеют только вширь.
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1k
Glassy 20 минут назад
Недоедающий народ...
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726k
NAZARETH Полчаса назад
Вы, что, не видите, это двойник. Настоящий Ким Чен умер...
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42
Мастер Оружейник 39 минут назад
Капитальный красавчик!
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15k
Мария Коненкова 41 минуту назад
Ему чтоб на гражданина своей страны походить, еще два раза по столько надо скинуть. Чтоб как генералы его - на всех фото стоят молодцы, все в орденах, тощие, скулы как пергаментом обтянуты. А у этого пока и перемен-то особых нет, так, трёпу больше.
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971
Ksenia2 43 минуты назад
К летнему сезону готовится.
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1k
Radugananebe 45 минут назад
К новому году дядька старался - чего напали-то?
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2k
Заряд бодрости 49 минут назад
прогрессирующий панкреатит?
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