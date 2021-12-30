Ради блага страны: Ким Чен Ын еще больше похудел и стал звездой британских СМИ

Британские СМИ обратили внимание на состояние Ким Чен Ына после пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Лидер страны никогда еще не был таким подтянутым и стройным. Журналисты, разглядывая фото разных лет, пытаются угадать, сколько килограммов сбросил Ын с того момента, когда начал заниматься своим весом.

В Daily Mail опубликовали кадры с пленума, а также фото 2020 и 2019 года с изображением Ким Чен Ына. Контраст впечатляющий!

На этих фото лидер Кореи еще пухляш с двойным подбородком и круглыми щеками.