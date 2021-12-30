Ради блага страны: Ким Чен Ын еще больше похудел и стал звездой британских СМИ

Лидер Северной Кореи продолжает худеть. При этом, он здоров, а снижает вес, чтобы быть солидарным со своим недоедающим народом. Такова одна из версий, активно поддерживаемых журналистами.
Британские СМИ обратили внимание на состояние Ким Чен Ына после пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Лидер страны никогда еще не был таким подтянутым и стройным. Журналисты, разглядывая фото разных лет, пытаются угадать, сколько килограммов сбросил Ын с того момента, когда начал заниматься своим весом.
В Daily Mail опубликовали кадры с пленума, а также фото 2020 и 2019 года с изображением Ким Чен Ына. Контраст впечатляющий!
На этих фото лидер Кореи еще пухляш с двойным подбородком и круглыми щеками.
справа - фото от 1 января 2019 г. //слева - от 6 марта 2020 г.)
А на недавнем фото с пленума уже и щек практически нет. И даже шея обозначилась.
Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea's 'next stage of victory' https://t.co/gWlr7YfXUv— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021
За процессом похудения северокорейского лидера в мире наблюдают давно. И причины этих изменений во внешности Ына связывают с его решением вести более здоровый образ жизни. Хотя многие эксперты утверждают, что таким образом глава КНДР демонстрирует солидарность с гражданами своей страны, которые испытывают сложности с продовольствием. После начала пандемии границы Северной Кореи закрылись, и в стране сейчас напряженное положение с едой. Чтобы не выглядеть белой вороной на фоне недоедающих сограждан, Ким Чен Ын вполне мог пойти на жертвы и ограничить свой рацион. Впрочем, все это лишь предположения, и истинные причины похудения главы КНДР известны лишь ему самому.
Источник:
- Ким Чен Ын поздравил россиян и Путина с Днём России
- Северная Корея испытала новую зенитную ракету
- Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье
- Кремль опубликовал фотографии Путина из сибирской тайги
- "Сначала отдохну": Ангела Меркель больше не будет заниматься политикой
Понравилось22