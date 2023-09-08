В КНДР спустили на воду первую подлодку с тактическим ядерным оружием

Товарищ Ким Чен Ын счастлив, как никогда.
В Северной Корее прошла церемония спуска на воду новой подводной лодки, оснащённой тактическими ядерными наступательными вооружениями, сообщает издание "Голос Кореи". Присутствовавший на торжественном мероприятии лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал модернизировать все тяжёлые подлодки и оснастить их ядерными ракетами.
"Это для того, чтобы они смогли играть большую роль в современной войне. Этот план является частью линии укрепления ВМС, намеченной на VIII съезде Трудовой партии Кореи. Это называется «малостоящая стратегия модернизации». Возрождение военного кораблестроения — самое приоритетное направление, от которого больше нельзя отступать, которое [необходимо] обязательно реализовать и непременно до конца выполнить, и при самых тяжелых условиях", — заявил во время торжественной речи Ким Чен ЫН.
Отмечается, что уважаемый товарищ Генеральный секретарь (так называют Ким Чен Ына в северокорейских изданиях) сфотографировался с моряками и пожелал им безопасного мореплавания и боевых подвигов. Те в свою очередь поклялись прославлять Военно-морские силы КНДР.
"Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что командиры и моряки подлодки будут надежно наследовать великий дух моряков предыдущего поколения и станут образцом ВМС, примером всей армии", — пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Церемония спуска на воду субмарины "Герой Ким Гун О" № 841 состоялась 6 сентября. Подчёркивается, что это первая подводная лодка КНДР, которая оснащена ядерным оружием. В скором времени она отправится в море для испытательного плавания.
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