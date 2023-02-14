7 любопытных фактов о фильме "Запах женщины"

В декабре 1992 года состоялась мировая премьера ленты «Запах женщины», которая стала одним из главных фильмов 90-х и принесла актеру Аль Пачино единственный «Оскар» в его карьере. История о слепом военном Фрэнке Слэйде и совестливом ученике престижной школы Чарли тронула зрителей по всему миру.
«Запах женщины» – ремейк одноименного итальянского фильма
Несмотря на культовый статус американского фильма, первым историю слепого военного в кино рассказал итальянский режиссер Дино Ризи. Его «Запах женщины» основан на романе под названием «Тьма и мед» писателя и журналиста Джованни Арпино. Сходств с литературным первоисточником у обеих лент не так много – фактически только двое главных героев: грубый вояка и его неопытный сопровождающий.
Действие оригинального фильма происходит в живописных городах Италии. Сердце картины – актер Витторио Гассман, блестяще погрузившийся в роль военного-обольстителя. С окружающими он довольно жесток, если только в поле его обоняния не попадет девушка – запах для него значит куда больше, чем для других мужчин, это его жизненный компас.
«Запах женщины» образца 1974 года был номинирован на «Оскар» сразу в двух категориях («Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке»), а также участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где завоевал одну из наград. Гассман был награжден Серебряной премией за лучшую мужскую роль.
Аль Пачино мог не сыграть в «Запахе женщины»
Невероятный актерский успех Витторио Гассмана подсказал создателям американской версии, что ошибиться при подборе исполнителя главной роли ни в коем случае нельзя, поэтому в качестве кандидатов рассматривались только мэтры голливудского кино.
Первым в очереди значился Джек Николсон. Фрэнк Слэйд – действительно его типаж, грубый, эксцентричный, вспыльчивый. Николсон на таких героях построил собственную карьеру. Однако Джек от роли отказался после прочтения сценария. Следующими претендентами были Аль Пачино, Дастин Хоффман и Джо Пеши, находившиеся в тот момент на пике популярности. В итоге выбор пал именно на Пачино, в том числе благодаря его итальянским корням. Но и он поначалу отказывался от роли. На помощь продюсерам пришел его агент, настойчиво рекомендовавший своему клиенту ознакомиться со сценарием. Аль Пачино влюбился в текст и тут же согласился принять участие в съемках.
Аль Пачино не выходил из образа в перерывах и чуть не лишился зрения на съемках
Аль Пачино – выпускник Актерской студии Ли Страсберга, который обучал своих студентов по системе Станиславского. Отсюда – полномасштабное погружение актера практически во все свои роли. Он старается не выходить из образа даже в перерывах, что помогает ему лучше осознавать поведение своих героев и точнее демонстрировать это на экране.
Не выходил из роли Аль Пачино и на съемках «Запаха женщины». В перерывах между дублями он, как и его герой, ничего не видел, перемещался с тростью и общался со съемочной командой, не смотря собеседникам в глаза. Однажды он сильно поранился, упав в кусты во время репетиции одной из сцен фильма. Растения попали ему в глаз и повредили роговицу.
Более того, таким погружением Аль Пачино не ограничился. При подготовке к роли он использовал специально изготовленные для него контактные линзы, позволяющие быть в кадре еще более убедительным, но при длительном использовании доставляющие неудобства. На съемках вместе с режиссером они решили отказаться от этих линз, ведь Пачино прекрасно справлялся и без них.
Помимо этого, работа над ролью включала общение с членами нью-йоркской Ассоциации слепых. Актер беседовал с незрячими людьми, чтобы ближе познакомиться с их чувствами, эмоциональным бременем и понять, как они ориентируются в пространстве и пользуются предметами быта.
У образа полковника Слэйда было три прототипа
Сценаристом «Запаха женщины» был американский писатель и драматург Бо Голдман. В его послужном списке сценарии к фильмам «Пролетая над гнездом кукушки» и «Мелвин и Говард», за которые он удостаивался премии «Оскар». Режиссер Мартин Брест предложил ему поработать над сценарием «Запаха женщины», и Голдман согласился после просмотра оригинальной итальянской картины:
«Я вернулся в Калифорнию, и мне позвонил Мартин Брест. Он показал мне итальянский фильм “Запах женщины”. Я посмотрел его, и меня поразил персонаж Витторио Гассмана тем, что он в точности похож на моего брата, который стал прототипом Слэйда. Он заработал миллионы на ипотечных брокерских услугах, затем стал алкоголиком, и у него сложилась ужасно трагичная жизнь. Кроме этого, Слэйд вобрал в себя черты еще двух людей – сержанта армии, который был вторым человеком, которого я когда-либо действительно боялся, и моего отца, которого я боялся еще больше».
В «Запахе женщины» мог сыграть Леонардо Ди Каприо
На роль Чарли, молодого студента, не отступающего от своих принципов, тоже претендовало немало актеров, которые впоследствии стали популярными. Сначала главным кандидатом считался Леонардо Ди Каприо, но ему на момент старта прослушиваний не было и 18 лет, так что продюсеры сочли его слишком молодым для роли. Вместо «Запаха женщины» он сконцентрировался на драме «Что гложет Гилберта Грейпа» и получил за нее свою первую номинацию на «Оскар» в возрасте 19 лет.
Помимо Ди Каприо, кандидатами считались Мэтт Деймон, Брендан Фрейзер и Бен Аффлек, но выбор в итоге пал на Криса О’Доннелла, который, к сожалению, в последние годы уже не снимается в большом кино, в отличие от своих более именитых конкурентов. Интересно, что все четыре претендента на роль в 1992 году снялись в одном фильме – драме «Школьные узы».
Работа в «Запахе женщины» стала одной из первых в кино и для актера Филипа Сеймура Хоффмана. Он играет друга Чарли, сына богатого спонсора школы. Хоффман поначалу не нравился создателям, но упорство помогло ему получить роль – он стучался в двери фильма аж пять раз, и только после пятого прослушивания его все-таки утвердили. Так запустилась карьера оскароносного актера.
Режиссер Мартин Брест снимал в «Запахе женщины» Дональда Трампа и пытался поссорить двух главных актеров
Несколько сцен «Запаха женщины» снималось в отеле «Манхэттен Плаза» и возле него. В то время он принадлежал Дональду Трампу, который всегда был не прочь засветиться в кино. За год до ленты Бреста он, к примеру, появился в эпизоде новогодней комедии «Один дома». В «Запахе женщины» бывший президент США снялся в небольшой роли бизнесмена, чей лимузин подъезжает к дверям отеля в тот же момент, когда туда прибывают полковник и Чарли. Трамп выходит из автомобиля с его тогдашней невестой Марлой Мэйплз. В итоговую версию фильма этот эпизод не попал.
Актерам кино запомнилось еще и поведением режиссера Мартина Бреста. Он и ранее «славился» странными выходками на съемочной площадке – в частности, его уволили из «Военных игр» (1983) из-за постоянных споров и создания плохой атмосферы съемок, – а в «Запахе женщины» он и вовсе решил рассорить Аль Пачино с его молодым напарником, Крисом О’Доннеллом. Все для того, чтобы их дружеские отношения не проявлялись в кадре. По крайней мере, в первой половине фильма. Но тактика Бреста имела обратный эффект – Пачино и О’Доннелл быстро нашли общий язык, и опытный Аль оказался мудрым учителем для начинающего Криса.
Аль Пачино не репетировал знаменитую сцену танца
Самой известной сценой из «Запаха женщины», без всяких сомнений, остается танго в исполнении полковника Слэйда и девушки Донны в ресторане. Герои танцуют под песню Por una cabeza, созданную еще в 1935 году аргентинцами Карлосом Гарделем и Альфредо Ле Пера – одними из важнейших фигур в истории танго. Композиция звучала во многих картинах, но стала по-настоящему популярной благодаря «Запаху женщины» и тандему Аль Пачино и молодой актрисы Габриэль Анвар. Ее героиню, кстати, зовут Донна – это знак уважения оригинальному фильму, в названии которого есть это слово, в переводе с итальянского – женщина.
По признанию Анвар, она была вне себя от счастья, когда узнала, что сыграет Донну, но еще больше нервничала, ведь никогда не танцевала танго (по сюжету ее героиня не умеет танцевать). Габриэль посещала репетиции три недели, однако так и не увидела на них Аль Пачино. Ей говорили, что актер – эксперт в танго. К тому же, у него не было свободного времени. Впервые они встретились прямо на съемках, и этот опыт был слегка травмирующим для актрисы:
«Его танцы были немного непредсказуемыми. У меня все еще есть полусломанные пальцы на ногах… Но это Аль Пачино, ради бога, я не могу жаловаться. Он был невероятно добр ко мне».
Источник:
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