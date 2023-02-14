7 любопытных фактов о фильме "Запах женщины"

Несмотря на культовый статус американского фильма, первым историю слепого военного в кино рассказал итальянский режиссер Дино Ризи. Его «Запах женщины» основан на романе под названием «Тьма и мед» писателя и журналиста Джованни Арпино. Сходств с литературным первоисточником у обеих лент не так много – фактически только двое главных героев: грубый вояка и его неопытный сопровождающий.

Действие оригинального фильма происходит в живописных городах Италии. Сердце картины – актер Витторио Гассман, блестяще погрузившийся в роль военного-обольстителя. С окружающими он довольно жесток, если только в поле его обоняния не попадет девушка – запах для него значит куда больше, чем для других мужчин, это его жизненный компас.

«Запах женщины» образца 1974 года был номинирован на «Оскар» сразу в двух категориях («Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке»), а также участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где завоевал одну из наград. Гассман был награжден Серебряной премией за лучшую мужскую роль.

Аль Пачино мог не сыграть в «Запахе женщины»