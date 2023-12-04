Котики-водители, ломающие установки и стереотипы

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В наше время без автомобиля никуда. Впрочем, при его отсутствии сгодятся и другие транспортные средства. Ведь мягким лапкам не особенно хочется топать по сырой, холодной или корявой дороге.
Надо сказать, что в образе водителей пушистые хороши. Хотя и выглядят не совсем характерно для своего темперамента
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