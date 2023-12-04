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Котики-водители, ломающие установки и стереотипы

Котики-водители, ломающие установки и стереотипы

Автор:
04 декабря 2023 15:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Автомобиль   вид   котик   лошадь   машина   паровоз   руль   самолёт   транспорт   управление   
768
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В наше время без автомобиля никуда. Впрочем, при его отсутствии сгодятся и другие транспортные средства. Ведь мягким лапкам не особенно хочется топать по сырой, холодной или корявой дороге.

Надо сказать, что в образе водителей пушистые хороши. Хотя и выглядят не совсем характерно для своего темперамента

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Метки: Автомобиль   вид   котик   лошадь   машина   паровоз   руль   самолёт   транспорт   управление   
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