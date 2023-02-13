На пляже в Батуми взорвалась морская мина

Откуда взялся снаряд никто не знает.
Сегодня вечером на берегу Чёрного моря в грузинском городе Батуми сдетонировала морская мина, сообщает телеканал Rustavi-2. Известно, что снаряд заметили прогуливающиеся по берегу люди, которые сначала приняли её за корягу. Однако несколько минут спустя произошёл мощный взрыв, взметнувший в воздух огромный столб воды.
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Сейчас на месте ЧП работают правоохранители. По данным телеканала, мина взорвалась в 25 метрах от береговой линии, пострадавших нет. Предполагается, что мину принесло течением. Откуда именно, неизвестно.
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Судя по кадрам, мина взорвалась далеко не в 25 метрах от береговой линии, а почти у ног очевидцев.
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