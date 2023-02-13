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На пляже в Батуми взорвалась морская мина

На пляже в Батуми взорвалась морская мина

Автор:
13 февраля 2023 18:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Чёрное море   батуми   взрыв   видео   грузия   морская мина   
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Откуда взялся снаряд никто не знает.

Сегодня вечером на берегу Чёрного моря в грузинском городе Батуми сдетонировала морская мина, сообщает телеканал Rustavi-2. Известно, что снаряд заметили прогуливающиеся по берегу люди, которые сначала приняли её за корягу. Однако несколько минут спустя произошёл мощный взрыв, взметнувший в воздух огромный столб воды.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранители. По данным телеканала, мина взорвалась в 25 метрах от береговой линии, пострадавших нет. Предполагается, что мину принесло течением. Откуда именно, неизвестно.

Судя по кадрам, мина взорвалась далеко не в 25 метрах от береговой линии, а почти у ног очевидцев.

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Метки: Чёрное море   батуми   взрыв   видео   грузия   морская мина   
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16  комментариев
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5k
Alexander 48 минут назад
Что ж там неизвестного, хохлопитеки постарались.
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17k
Сергей Минуту назад
Да мало ли откуда. Во время Великой отечественной там их как сухариков в бульон накидали, причем обе стороны, а в последний год наверное и ещё современных добавилось.
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6k
Компьютер DELL монитором 8 минут назад
Как это " никто не знает " ?
Как минимум я знаю ...

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6k
Андрей Крылов 9 минут назад
Что не понятно? Укры древних якорных мин под Одессой понаставили ещё весной. Многие сорваны с якорей штормами. Были уже случаи подрыва на таких сюрпризах... Ни чего удивительного. Судя по карте течений ни чего дивного тут нет и источних опасности понятен.
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247
zzzz_987 10 минут назад
От этих укродаунов ещё немало всякой пакости повылазит. Хорошо что не пострадали люди.
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276
Вася Васильев 12 минут назад
Далековато конечно она от Одессы заплыла..
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3k
Волот 13 минут назад
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17k
Александр 16 минут назад
Зеля такой...

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3k
Григорий 16 минут назад
интересно кто потерял, хотя все знают кто занимался минированием, вернее тупо сеял всё что было не крепив.
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1k
Alex 24 минуты назад
Откуда? Да от хохлов приплыла, откуда еще.
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3k
kca-opa Полчаса назад
Нам-то какое дело? Батуми турецкий город на территории Грузии, вот турки пусть и разбираются
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24k
Влад Полчаса назад
Хорошо обошлось и нет пострадавших, но эту дрянь уже прибивало в Турции, и в проливе их обнаруживали и сколько их сорвало и чем это кончится неизвестно. Довольно дрянная ситуация для всех причерноморских стран.
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1k
ChePaev Полчаса назад
судя по фото это МЯМ (морская якорная малая) мина, образца 1943 года, которую сорвало с минрепа штормом и прибило течением в грузинскому берегу.
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1k
ChePaev 39 минут назад
действительно, откуда же ее принесло? неизвестно, все теряются в догадках.
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6k
Sanar 53 минуты назад
Видео любезно предоставлено бежавшими от мобилизации, бойцами награждёнными педалями от велосипедов "За штурм Верхнего Ларса")))) А так да, бывает, эхо войны.
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