Момент взрыва автосервиса в Бугульме попал на видео

Лишь чудом никто не погиб.
Вчера днём очевидцы стали свидетелями мощного взрыва на улице Нефтяников в Бугульме (Татарстан). Как выяснилось впоследствии, на воздух взлетел частный гараж, из которого владелец сделал автосервис. Причиной мощного взрыва, от которого выбило окна в соседних домах, стала разгерметизация газового баллона в момент его демонтажа с автомобиля, сообщили в МЧС.
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По последним данным, погибших нет. Пострадали 4 человека, находившиеся непосредственно у эпицентра взрыва. Двоим мужчинам потребовалась госпитализация. Они получили ожоги.
Полиция проводит проверку по факту случившегося. Предполагается, что чудо мастера пренебрегли техникой безопасности.
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