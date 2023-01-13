Момент взрыва автосервиса в Бугульме попал на видео

Вчера днём очевидцы стали свидетелями мощного взрыва на улице Нефтяников в Бугульме (Татарстан). Как выяснилось впоследствии, на воздух взлетел частный гараж, из которого владелец сделал автосервис. Причиной мощного взрыва, от которого выбило окна в соседних домах, стала разгерметизация газового баллона в момент его демонтажа с автомобиля, сообщили в МЧС.