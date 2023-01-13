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Момент взрыва автосервиса в Бугульме попал на видео

Момент взрыва автосервиса в Бугульме попал на видео

Автор:
13 января 2023 14:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   Татарстан   автосервис   бугульма   взрыв   видео   
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Лишь чудом никто не погиб.

Вчера днём очевидцы стали свидетелями мощного взрыва на улице Нефтяников в Бугульме (Татарстан). Как выяснилось впоследствии, на воздух взлетел частный гараж, из которого владелец сделал автосервис. Причиной мощного взрыва, от которого выбило окна в соседних домах, стала разгерметизация газового баллона в момент его демонтажа с автомобиля, сообщили в МЧС.

По последним данным, погибших нет. Пострадали 4 человека, находившиеся непосредственно у эпицентра взрыва. Двоим мужчинам потребовалась госпитализация. Они получили ожоги.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Предполагается, что чудо мастера пренебрегли техникой безопасности.

Источник:

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Метки: МЧС   Татарстан   автосервис   бугульма   взрыв   видео   
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14  комментариев
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8k
Tamdima 57 минут назад
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Vladimir Минуту назад
Пятачок пока ты отходил -Рубль УПАЛ ) . А я то думал, что так БУМКНУЛО )
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3k
Константин 5 минут назад
И опять газ. Млять, когда же этих экономистов запретят?
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2k
MPEG-8 15 минут назад
С полным баллоном заехал в тёплый гараж и как результат - взрыв.
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2k
веселый просто 16 минут назад
Мне понравился рег. Произошел взрыв - надо поближе подъехать.
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0
Сударь Полчаса назад
Шикарно.
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4k
vasilykopkov 48 минут назад
Да, крыша зачётно отлетела...
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73k
Viktor 49 минут назад
Вот поэтому я и не люблю "зажигалки" на колёсах! У нас во многих сервисах, даже официальных представителей, висит объява - автомобили с газовым оборудованием не обслуживаем!
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8k
Борис Карабанов Час назад
Хороший хлопОк.
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13k
Александр Час назад
Перепили...
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