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В Татарстане устроили самосуд над педофилом, домогавшимся до восьмилетней девочки

В Татарстане устроили самосуд над педофилом, домогавшимся до восьмилетней девочки

Автор:
12 января 2024 12:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Мензелинск   Татарстан   домогательство   избили   извращенец   педофил   полиция   самосуд   
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Видеоглазок на лестничной клетке записал домогательства извращенца. Благодаря этому его удалось вывести на чистую воду.

В конце декабря в одном из жилых домов Мензелинска (Татарстан) взрослый мужчина, который приехал в гости к своей знакомой, напал на её маленькую дочь. Инцидент произошёл на лестничной клетке многоэтажки. Сцену домогательства записал видеоглазок соседей, которые, увидев жуткие кадры надругательства над ребёнком, решились на самосуд.


Сначала они избили извращенца, а затем сдали на руки полиции.


31 декабря его заключили под стражу на два месяца, возбудив уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ст. 132 ч. 4 УК РФ). К сожалению, местных жителей, избивших педофила, также сейчас проверяет полиция.


Как сообщают СМИ, задержанный - житель Альметьевска, безработный, приехал в Мензелинск в знакомой встречать новый год. Свои действия объяснил тем, что перепил и не соображал, что творит.

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Метки: Видео   Мензелинск   Татарстан   домогательство   избили   извращенец   педофил   полиция   самосуд   
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9  комментариев
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37k
albedo 21 минуту назад
Это не самосуд, это возмездие.
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4k
OLDer Полминуты назад
Все правильно сделали мужики!
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6k
hhwost 20 минут назад
а что? возвращаемся к "истокам демократии", суд Линча и всё такое.
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2k
просто программист 20 минут назад
это просто п#$%^&*!!!! Сжечь на месте - самое то!!!
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42k
Сергей 21 минуту назад
Смыть мразь в унитаз.
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Серьезно перепил??? Это же надо...
Яйца ему надо было отрезать, вместе с пальцами
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2k
aleks 42 минуты назад
Жаль, если людям влепят уголовку за это, может, лучше было не снимать на камеру, сказать что пьяное тело все равно на ногах не стояло, и с лестницы упало, тем более, оно и не помнит ничего, как само сказало.
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12k
Б.Касторский 58 минут назад
Иной раз кажется, что то что ошибочно принимают за самосуд, на деле больше похоже на самооборону общества. Тем более когда есть явные и неопровержимые доказательства. У многих людей могут не выдержать нервы, при просмотре такого видео.
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