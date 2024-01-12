В Татарстане устроили самосуд над педофилом, домогавшимся до восьмилетней девочки

31 декабря его заключили под стражу на два месяца, возбудив уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ст. 132 ч. 4 УК РФ). К сожалению, местных жителей, избивших педофила, также сейчас проверяет полиция.

Как сообщают СМИ, задержанный - житель Альметьевска, безработный, приехал в Мензелинск в знакомой встречать новый год. Свои действия объяснил тем, что перепил и не соображал, что творит.