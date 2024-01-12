В Татарстане устроили самосуд над педофилом, домогавшимся до восьмилетней девочки

Видеоглазок на лестничной клетке записал домогательства извращенца. Благодаря этому его удалось вывести на чистую воду.
В конце декабря в одном из жилых домов Мензелинска (Татарстан) взрослый мужчина, который приехал в гости к своей знакомой, напал на её маленькую дочь. Инцидент произошёл на лестничной клетке многоэтажки. Сцену домогательства записал видеоглазок соседей, которые, увидев жуткие кадры надругательства над ребёнком, решились на самосуд.
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Сначала они избили извращенца, а затем сдали на руки полиции.
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31 декабря его заключили под стражу на два месяца, возбудив уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ст. 132 ч. 4 УК РФ). К сожалению, местных жителей, избивших педофила, также сейчас проверяет полиция.
Как сообщают СМИ, задержанный - житель Альметьевска, безработный, приехал в Мензелинск в знакомой встречать новый год. Свои действия объяснил тем, что перепил и не соображал, что творит.
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Яйца ему надо было отрезать, вместе с пальцами