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Мошенники, взломавшие аккаунт директора "Бургер Кинга" из ХМАО, смогли выманить у сотрудников деньги и интимные фото

Мошенники, взломавшие аккаунт директора "Бургер Кинга" из ХМАО, смогли выманить у сотрудников деньги и интимные фото

Автор:
01 февраля 2023 12:16
Сообщество : Мошенничество
Метки: бургер кинг   деньги   интересное   мошенники   нюдсы   обман   фото   
2718
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Злоумышленники смогли взломать аккаунт директора "Бургер Кинг" и выманить у сотрудников 200 тысяч. Одна из работниц общепита даже скинула свои интимные фотографии.

Сотрудники "Бургер Кинга" по всей стране помогали какой-то несуществующей женщине. Директор филиала в ХМАО Елена обратилась в общий чат с просьбой скинуть денег: случилось горе, нужны деньги, подробности позже. Повара, менеджеры и даже уборщицы кинулись помогать. Сотрудники общепита оказались очень отзывчивыми: мошенники собрали более 200 тысяч рублей.

В личные сообщения скидывали имя и фамилию женщины и номер карты. Как раз того банка, на который приходит зарплата работникам.

Кассиры и повара скидывали столько, сколько могли. Одна менеджер даже скинула свои интимные фотографии, забыв, что переписывается якобы с Еленой. Полицейские спустя два дня смогли восстановить доступ к аккаунту и заблокировали счёт мошенников. Однако в переписке очень много личных данных сотрудников, поэтому настоящий директор Елена намерена идти в суд, сообщат Mash.

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Метки: бургер кинг   деньги   интересное   мошенники   нюдсы   обман   фото   
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21  комментарий
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10k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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1k
saturn Полчаса назад
Чей-нибудь друг уже спрашивал, про фото?
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7k
evenSeven 51 минуту назад
Денег нет, ловите сиськи... Своя атмосфера.
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187
Вася Васильев 52 минуты назад
Менеджер Елена ошиблась? А вот эту версию надо бы проверить..
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22
AnSal Час назад
Ну, нормальная такая в Бургере обстановочка... Кто деньгами, кто сиськами помог... В последнем случае интересна логика сотрудника...
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4k
Трям Час назад
Это все агенты макдака!
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9k
Владимир 2 часа назад
Без фото минус!
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9k
SSD 2 часа назад
>интимные фото (2 фото)
Ииии? Че за развод??? ТС - ищи фото, где хочешь и прикрепи...
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Мошенникам явно помогают.. Было пару дней назад.. Я сделал ребенку детскую банковскую карточку карточку.. На следующий день, мне "служба безопасности Сбербанка" звонит и говорит , делал ли я(вместо меня имя ребенка сказали), перевод...Попытался общаться, но не смог - заржал, там такой хохлятский акцент был, не смог с ним серьезно говорить.. Но смысл, что через сутки после выдачи карточки, информация об этом была у мошенников
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4k
lexa 2 часа назад
Где фото, Карл?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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