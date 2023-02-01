Мошенники, взломавшие аккаунт директора "Бургер Кинга" из ХМАО, смогли выманить у сотрудников деньги и интимные фото

Сотрудники "Бургер Кинга" по всей стране помогали какой-то несуществующей женщине. Директор филиала в ХМАО Елена обратилась в общий чат с просьбой скинуть денег: случилось горе, нужны деньги, подробности позже. Повара, менеджеры и даже уборщицы кинулись помогать. Сотрудники общепита оказались очень отзывчивыми: мошенники собрали более 200 тысяч рублей.

В личные сообщения скидывали имя и фамилию женщины и номер карты. Как раз того банка, на который приходит зарплата работникам.