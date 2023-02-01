Мошенники, взломавшие аккаунт директора "Бургер Кинга" из ХМАО, смогли выманить у сотрудников деньги и интимные фото

Злоумышленники смогли взломать аккаунт директора "Бургер Кинг" и выманить у сотрудников 200 тысяч. Одна из работниц общепита даже скинула свои интимные фотографии.
Сотрудники "Бургер Кинга" по всей стране помогали какой-то несуществующей женщине. Директор филиала в ХМАО Елена обратилась в общий чат с просьбой скинуть денег: случилось горе, нужны деньги, подробности позже. Повара, менеджеры и даже уборщицы кинулись помогать. Сотрудники общепита оказались очень отзывчивыми: мошенники собрали более 200 тысяч рублей.
В личные сообщения скидывали имя и фамилию женщины и номер карты. Как раз того банка, на который приходит зарплата работникам.
Кассиры и повара скидывали столько, сколько могли. Одна менеджер даже скинула свои интимные фотографии, забыв, что переписывается якобы с Еленой. Полицейские спустя два дня смогли восстановить доступ к аккаунту и заблокировали счёт мошенников. Однако в переписке очень много личных данных сотрудников, поэтому настоящий директор Елена намерена идти в суд, сообщат Mash.
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Ииии? Че за развод??? ТС - ищи фото, где хочешь и прикрепи...
С открытием карт такая же история, из последнего в Тинькофф открыл дебетовую карту и её на следующий же день "взломали" и срочно нужно перевести деньги. При том что на ней на тот момент 0 было.