Вундеркинд Паша Коноплёв

25 марта 1971 года в Москве родился Пашенька Коноплёв.

"…Родился быстро, не причинив мне боли. В этой жизни он всё делал быстро: быстро говорил, быстро ходил, очень быстро всему учился и очень быстро, молниеносно думал", - вспоминала его мама Наталья.

Ребёнком он был слабеньким, малоактивным и даже, по мнению участкового педиатра, отсталым в развитии. Когда Паше было три года, родители решили проверить его умственные способности и задали задачку про то, что в одной корзине два яблока, а в другой - одно и сколько их будет, если сложить в одну корзину. Мальчик мгновенно ответил, что три и с тех пор постоянно просил играть "в яблочки". До школы он научился складывать, вычитать, делить и умножать. А там и чтение с письмом.