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Вундеркинд Паша Коноплёв

Вундеркинд Паша Коноплёв

Автор:
20 января 2023 15:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   вундеркинды   гении   интересное   история   
2927
9
Мальчик, который мог в начальной школе рассчитывать логарифмы, а в 10 лет его научную работу по астрономии опубликовали в журнале Академии наук. В 15 лет поступил в МГУ, а в 18 стал депутатом райсовета. А в 29 лет умер...
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Метки: Жизнь   биография   вундеркинды   гении   интересное   история   
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11  комментариев
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25k
Serg2001 Час назад
К сожалению истории многих гениальных детей заканчиваются так же быстро и печально. Если природа что-то щедро и рано дает, то так же рано и жестко отнимает.
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43
Luarvic 11 минут назад
"жизнь - тлен ..."
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959
Просто прохожий 42 минуты назад
Возможно мальчик и был сообразительный, сейчас не проверишь. Да и любой родитель скажет что его ребенок одаренный и умнее всех, а бабушка вообще скажет что он гений. Но история похожа на брехню(в каждое время появляются какие то мифы), каждая строчка вызывает дикое сомнение, начиная с логарифмов за ночь и до покупки "первый отечественный компьютер". Кстати первый отечественный стоил как 3 авто "Волга", а это если ты не государственный чел-пожизненное. Единственное во что верю по тексту "...у него началась депрессия, сопровожадющаяся психическими срывами. и то что он умер..."
P.S. Кстати, что то давно нет инфы об Алисе Тепляковой и её гениальном папе, а эта статья о юном гении из прошлого временная замена.
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2k
evzhur Час назад
Я могу в уме вычислить значение логарифма с небольшой точностью, используя разложение в ряд. Это тема 1 курса университета.
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4k
TOROID Час назад
"Когда он узнал, что в космосе невозможно вскипятить воду, то сделал эскиз " космического молотка" - чертежи были все сделаны по правилам." - хоть бы одним глазком посмотреть на тот молоток, которым кипятят воду...
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5k
saliamnn Час назад
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8k
au3 2 часа назад
"После этого психолог протестировала и родителей: выяснилось, что Наталья стала седьмым человеком и первой женщиной, который нашёл формулу сразу для всех заданий теста."

Это какая же такая великая формула?
И вообще весь текст мутный ....
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