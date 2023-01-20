Вундеркинд Паша Коноплёв

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Мальчик, который мог в начальной школе рассчитывать логарифмы, а в 10 лет его научную работу по астрономии опубликовали в журнале Академии наук. В 15 лет поступил в МГУ, а в 18 стал депутатом райсовета. А в 29 лет умер...
25 марта 1971 года в Москве родился Пашенька Коноплёв.
"…Родился быстро, не причинив мне боли. В этой жизни он всё делал быстро: быстро говорил, быстро ходил, очень быстро всему учился и очень быстро, молниеносно думал", - вспоминала его мама Наталья.
Ребёнком он был слабеньким, малоактивным и даже, по мнению участкового педиатра, отсталым в развитии. Когда Паше было три года, родители решили проверить его умственные способности и задали задачку про то, что в одной корзине два яблока, а в другой - одно и сколько их будет, если сложить в одну корзину. Мальчик мгновенно ответил, что три и с тех пор постоянно просил играть "в яблочки". До школы он научился складывать, вычитать, делить и умножать. А там и чтение с письмом.
"…Родился быстро, не причинив мне боли. В этой жизни он всё делал быстро: быстро говорил, быстро ходил, очень быстро всему учился и очень быстро, молниеносно думал", - вспоминала его мама Наталья.
Ребёнком он был слабеньким, малоактивным и даже, по мнению участкового педиатра, отсталым в развитии. Когда Паше было три года, родители решили проверить его умственные способности и задали задачку про то, что в одной корзине два яблока, а в другой - одно и сколько их будет, если сложить в одну корзину. Мальчик мгновенно ответил, что три и с тех пор постоянно просил играть "в яблочки". До школы он научился складывать, вычитать, делить и умножать. А там и чтение с письмом.
Когда родился ребёнок Наталья устроилась на полставки в научно-исследовательский институт. Частенько брала работу на дом и приносила домой учебники и справочники. Как-то раз принесла логарифмическую линейку, которая очень заинтересовала семилетнего Пашу. Мама коротко рассказала про логарифмы и уже на следующий день Паша выстроил на клетчатой бумаге график логарифмической функции, разобравшись самостоятельно в теме, которую осваивают только в 10 классе. Мама дала сыну книжку с логарифмическими таблицами и Паша выучил значения логарифмов, вычисляя их в уме.
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В семь лет Коноплёв выучился нотной грамоте и стал сочинять мелодии.
Мальчик не был замкнутым, играл с другими детьми, придумывая с ними разные страны, рисуя карты и играя в футбол. А ещё он мог изготовить из дерева в мастерской дедушки флотилию крейсеров, броненосцев, линкоров, эсминцев.
Шли годы и сын продолжал удивлять маму и папу. Когда ему было восемь он вместе с родителями оказался на фильме "Сталкер" Тарковского и в сцене, где герой бросает в колодец камень Паша сказал маме: "Глубина колодца - 33 метра", определив это по звуку падения.
Когда он узнал, что в космосе невозможно вскипятить воду, то сделал эскиз " космического молотка" - чертежи были все сделаны по правилам.
Мальчик не был замкнутым, играл с другими детьми, придумывая с ними разные страны, рисуя карты и играя в футбол. А ещё он мог изготовить из дерева в мастерской дедушки флотилию крейсеров, броненосцев, линкоров, эсминцев.
Шли годы и сын продолжал удивлять маму и папу. Когда ему было восемь он вместе с родителями оказался на фильме "Сталкер" Тарковского и в сцене, где герой бросает в колодец камень Паша сказал маме: "Глубина колодца - 33 метра", определив это по звуку падения.
Когда он узнал, что в космосе невозможно вскипятить воду, то сделал эскиз " космического молотка" - чертежи были все сделаны по правилам.
Пашу в начальной школе протестировала психолог Виктория Юркевич и написала рекомендацию о переводе ребёнка из первого сразу в четвёртый класс. После этого психолог протестировала и родителей: выяснилось, что Наталья стала седьмым человеком и первой женщиной, который нашёл формулу сразу для всех заданий теста.
В девять лет Коноплёв начал ходить в лабораторию профессора Павла Николаевича Холопова. Учёный приучил мальчика к вдумчивому и кропотливому труду, делать научные выводы и искать закономерности. Он доверил Паше сделать вычисления на основании многолетних наблюдений переменных звёзд в созведии Змееносца.
В 10 лет Паша работу закончил и его "Исследование переменных V1076 и V1077 Змееносца" опубликовали в журнале Академии наук.
В 10 лет Паша работу закончил и его "Исследование переменных V1076 и V1077 Змееносца" опубликовали в журнале Академии наук.
В 1985 году Коноплёву было 14 лет родители приобрели первый отечественный компьютер, который был выпущен почти без какого-либо математического обеспечения. Пашу это не сильно смутило и он был в числе первых разработчиков компьютерных программ. С того момента подросток увлёкся программированием. Много времени Паша посвящал науке, но также развлекался переводами с английского, сочинял стихотворения, писал эссе.
В 15 лет Коноплёв выпустился из школы и поступил в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. Одногруппники не знали как обращаться с с Павлом из-за разницы в возрасте, поэтому предпочли не обращать на него внимания. Он пытался ухаживать за девочками, но те обращались к мальчику только тогда, когда нужна была помощь на экзаменах.
Но Паша был добрым человеком и не обижался. В свои 18 лет он даже стал депутатом районного Совета на первых демократических выборах: поквартирно обходил избирателей и искренне спрашивал, чем может помочь. И, кстати, победил с большим отрывом.
Но Паша был добрым человеком и не обижался. В свои 18 лет он даже стал депутатом районного Совета на первых демократических выборах: поквартирно обходил избирателей и искренне спрашивал, чем может помочь. И, кстати, победил с большим отрывом.
В 19 лет поступил в аспирантуру и начал работать над математическим прогнозированием будущего. Именно в этот период и стали проявляться первые признаки психического расстройства...
Паша, по словам мамы, вёл очень даже активную жизнь: ездил по разным городам, выпускал свою газету. Но в 19 лет Коноплёв начал испытывать отчаяние, у него началась депрессия, сопровожадющаяся психическими срывами. В этот период он даже резал себя. Паша прошёл обследование в Центре психического здоровья РАМН, где в медкарте была оставлена запись: "Гений".
Паша, по словам мамы, вёл очень даже активную жизнь: ездил по разным городам, выпускал свою газету. Но в 19 лет Коноплёв начал испытывать отчаяние, у него началась депрессия, сопровожадющаяся психическими срывами. В этот период он даже резал себя. Паша прошёл обследование в Центре психического здоровья РАМН, где в медкарте была оставлена запись: "Гений".
Следующие 10 лет жизни Паши туманны. В одном из интервью Наталья говорила, что в больнице Паша принимал тяжёлые препараты, которые в итоге и вызвали появление тромба.
17 сентября 2000 года Павел Коноплёв скончался от "тромбоэмболии лёгочной артерии". Данные о больницах, в которых он лежал разнятся: по одним данным это было эндокринологическое отделение 63 московской больницы, где его лечили от скрытого диабета, а по другим - психиатрическая больница им. Кащенко.
17 сентября 2000 года Павел Коноплёв скончался от "тромбоэмболии лёгочной артерии". Данные о больницах, в которых он лежал разнятся: по одним данным это было эндокринологическое отделение 63 московской больницы, где его лечили от скрытого диабета, а по другим - психиатрическая больница им. Кащенко.
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Метки: Жизнь биография вундеркинды гении интересное история
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P.S. Кстати, что то давно нет инфы об Алисе Тепляковой и её гениальном папе, а эта статья о юном гении из прошлого временная замена.
Это какая же такая великая формула?
И вообще весь текст мутный ....