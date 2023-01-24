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Факты о жизни Эдгара По

Факты о жизни Эдгара По

Автор:
24 января 2023 20:32
Сообщество : Искусство
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   история   книги   литература   писатели   
1821
9
19 января 1809 года в Бостоне родился один из самых мрачных и гнетущих писателей мировой литературы. Его пугающие рассказы наводили страх не только на детей, но и на взрослых. Жизнь поэта и писателя была полна такой же мистики, как и его творчество.
Но вскоре Элиза заболела туберкулёзом и скончалась 8 декабря 1811 года. По страшному стечению обстоятельств, через три дня умер и отец По.
Маленькому Эдгару тогда было всего два года.
Его усыновила семья из Ричмонда. Многие, кстати, думают, что Аллан - это второе имя Эдгара, но это фамилия Фрэнсис и Джона, которые его усыновили.
В 18 лет юноша потратил практически все свои деньги на самостоятельную публикацию своего поэтического произведения "Тамерлан и другие поэты"
Несколько экземпляров этого памфлета сегодня бесценны, но в те времена он успехом вообще не пользовался.
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В 1827 году он завербовался в армию и чтобы его не разыскали кредиторы, записался под именем Эгар А. Перри. Там он быстро дослужился до сержанта.
По окончании службы он поехал в Балтимор, где поселился у своей тети Марии - сестры родного отца Эдгара. В доме также жила мать Марии, Элизабет, и дети Марии - Вирджиния и Генри.
В 1835 году Генри и Элизабет скончались.

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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   история   книги   литература   писатели   
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4  комментария
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Долбануцца от повествования. Автору ставлю "кол"..
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338
сергей 50 минут назад
Особенно понравилось - Актерами будущего писателя.
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22k
SolomonA 2 часа назад
"После кончины Вирджинии По был настроен жениться снова, чтобы уже наконец выбраться из нищеты."

Заманчивый бизнес-план...
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