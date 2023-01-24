Факты о жизни Эдгара По

В ноябре и декабре По вновь пытался встретиться с Сарой Уитман и в итоге уговорил её выйти за него замуж. Мать Сары была категорически против этого брака и приложила все усилия, чтобы По никогда не получил доли семейного имущества.

Скорее всего, именно поэтому свадьба так и не состоялась.

Но По в то же время упорно добивался руки еще одной своей давней возлюбленной - Сары Ройстер Шелтон.

Он и ей сделал предложение и несмотря на то, что её муж в завещании указал, что если Сара снова выйдет замуж, то должна будет лишиться 3/4 его имущества, сказала, что подумает.