Факты о жизни Эдгара По

1821
9
19 января 1809 года в Бостоне родился один из самых мрачных и гнетущих писателей мировой литературы. Его пугающие рассказы наводили страх не только на детей, но и на взрослых. Жизнь поэта и писателя была полна такой же мистики, как и его творчество.
Актёрами будущего писателя были Дэвид и Элиза По - театральные актёры. Дэвид был алкоголиком и семью в итоге бросил. Элизе пришлось в одиночку содержать семью и она переехала с детьми в Ричмонд (штат Вирджиния), где хотела найти работу в театре.
Но вскоре Элиза заболела туберкулёзом и скончалась 8 декабря 1811 года. По страшному стечению обстоятельств, через три дня умер и отец По.
Маленькому Эдгару тогда было всего два года.
Его усыновила семья из Ричмонда. Многие, кстати, думают, что Аллан - это второе имя Эдгара, но это фамилия Фрэнсис и Джона, которые его усыновили.
В 18 лет юноша потратил практически все свои деньги на самостоятельную публикацию своего поэтического произведения "Тамерлан и другие поэты"
Несколько экземпляров этого памфлета сегодня бесценны, но в те времена он успехом вообще не пользовался.
Маленькому Эдгару тогда было всего два года.
Его усыновила семья из Ричмонда. Многие, кстати, думают, что Аллан - это второе имя Эдгара, но это фамилия Фрэнсис и Джона, которые его усыновили.
В 18 лет юноша потратил практически все свои деньги на самостоятельную публикацию своего поэтического произведения "Тамерлан и другие поэты"
Несколько экземпляров этого памфлета сегодня бесценны, но в те времена он успехом вообще не пользовался.
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В 1827 году он завербовался в армию и чтобы его не разыскали кредиторы, записался под именем Эгар А. Перри. Там он быстро дослужился до сержанта.
По окончании службы он поехал в Балтимор, где поселился у своей тети Марии - сестры родного отца Эдгара. В доме также жила мать Марии, Элизабет, и дети Марии - Вирджиния и Генри.
В 1835 году Генри и Элизабет скончались.
По окончании службы он поехал в Балтимор, где поселился у своей тети Марии - сестры родного отца Эдгара. В доме также жила мать Марии, Элизабет, и дети Марии - Вирджиния и Генри.
В 1835 году Генри и Элизабет скончались.
По уехал из Балтимора и поступил работать в "Южный литературный вестник" в Ричмонде. Через год, как только он встал на ноги, то перевёз к себе Марию и Вирджинию.
16 мая 1836 года Эдгар Аллан По женился на своей кузине Вирджинии. Девочке было 13 лет.
16 мая 1836 года Эдгар Аллан По женился на своей кузине Вирджинии. Девочке было 13 лет.
К сожалению, проблема отца По передалась и сыну - писатель был известен своими запоями. Причём проблема была настолько серьёзной, что редактор "Южного литературного вестника" вынужден был его уволить.
Скорее всего, прогрессирующее пьянство сыграло свою роль в смерти По.
Скорее всего, прогрессирующее пьянство сыграло свою роль в смерти По.
Когда в январе 1845 года По опубликовал поэму "Ворон" у него уже была прочная репутация литературного критика. Но вот как писатель-фантаст он был малоизвестен.
Но "Ворон" изменил всё. Поэма стала известна на весь мир и стала одним из самых популярных его творений.
"Ворона" активно переиздавали и это привело к публикации двух отдельных томов прозы и поэзии. Его звали в самые закрытые и эксклюзивные клубы Нью-Йорка, дети бегали за ним по улице, крича "никогда больше!".
Но вся эта слава не принесла ему большой финансовой выгоды: по разным данным, заработок на поэме составил от 9 до 15 долларов.
Но "Ворон" изменил всё. Поэма стала известна на весь мир и стала одним из самых популярных его творений.
"Ворона" активно переиздавали и это привело к публикации двух отдельных томов прозы и поэзии. Его звали в самые закрытые и эксклюзивные клубы Нью-Йорка, дети бегали за ним по улице, крича "никогда больше!".
Но вся эта слава не принесла ему большой финансовой выгоды: по разным данным, заработок на поэме составил от 9 до 15 долларов.
Снова опубликованные издания принесли ему ещё 120 долларов гонорара, но так как он взял авансом 135 долларов, то уже ничего не получил. Это был карьерный толчок, но он быстро сошёл на нет.
Весной 1846 года Эдгар с Вирджинией и Марией перебрались в деревенский дом в Бронксе, который находился в 14 милях от Манхэттена, что было своего рода литературное изгнание.
Весной 1846 года Эдгар с Вирджинией и Марией перебрались в деревенский дом в Бронксе, который находился в 14 милях от Манхэттена, что было своего рода литературное изгнание.
Юная Вирджиния заболела туберкулёзом... Скончалась жена писателя 30 января 1847 года.
После кончины Вирджинии По был настроен жениться снова, чтобы уже наконец выбраться из нищеты.
Несколько месяцев он переписывался с овдовевшей поэтессой Сарой Хелен Уитмен.
Заявившись без предупреждения к ней домой осенью 1848 года получил решительный отказ на предложение руки и сердца. После этого поэт поехал в штат Массачусетс, где была ещё одна потенциальная жена Энни Ричмонд, но та оказалась уже замужем.
После кончины Вирджинии По был настроен жениться снова, чтобы уже наконец выбраться из нищеты.
Несколько месяцев он переписывался с овдовевшей поэтессой Сарой Хелен Уитмен.
Заявившись без предупреждения к ней домой осенью 1848 года получил решительный отказ на предложение руки и сердца. После этого поэт поехал в штат Массачусетс, где была ещё одна потенциальная жена Энни Ричмонд, но та оказалась уже замужем.
В ноябре и декабре По вновь пытался встретиться с Сарой Уитман и в итоге уговорил её выйти за него замуж. Мать Сары была категорически против этого брака и приложила все усилия, чтобы По никогда не получил доли семейного имущества.
Скорее всего, именно поэтому свадьба так и не состоялась.
Но По в то же время упорно добивался руки еще одной своей давней возлюбленной - Сары Ройстер Шелтон.
Он и ей сделал предложение и несмотря на то, что её муж в завещании указал, что если Сара снова выйдет замуж, то должна будет лишиться 3/4 его имущества, сказала, что подумает.
Скорее всего, именно поэтому свадьба так и не состоялась.
Но По в то же время упорно добивался руки еще одной своей давней возлюбленной - Сары Ройстер Шелтон.
Он и ей сделал предложение и несмотря на то, что её муж в завещании указал, что если Сара снова выйдет замуж, то должна будет лишиться 3/4 его имущества, сказала, что подумает.
27 сентября 1849 года Эдгар По сел на пароход, который шёл в Нью-Йорк. И несмотря на свои клятвы будущей невесте Саре Ройстер Шелтон, что он не будет пить и по некоторым данным считается, что клятву он нарушил, когда корабль встал в Балтиморе 28 сентября.
3 октября некий Джозеф Уокер отправил знакомому Эдгара письмо, что его нашли в канаве Балтимора полностью невменяемым.
3 октября некий Джозеф Уокер отправил знакомому Эдгара письмо, что его нашли в канаве Балтимора полностью невменяемым.
Знакомый разыскал По и тут же отправил его в больницу. Писатель продолжал пребывать в состоянии делирия и объяснить, что же с ним произошло, так и не смог. 7 октября 1849 года Эдгар Аллан По умер. Причина смерти По остаётся неизвестной и вокруг неё ходит множество домыслов.
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