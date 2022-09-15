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30 уникальных товаров и дизайнерских решений, которым можно только поаплодировать

30 уникальных товаров и дизайнерских решений, которым можно только поаплодировать

Автор:
15 сентября 2022 18:20
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   гаджеты   дизайн   дизайнерские идеи   интересно   необычные вещи   необычные товары   необычный дизайн   уникальные товары   
1695
31
Вы даже не подозревали о том, что такие вещи существуют в природе. Но теперь не сможете о них не думать! Отличная коллекция дизайнерских идей, полезных гаджетов и просто потрясающих штуковин от интернет-проекта Odditymall.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   гаджеты   дизайн   дизайнерские идеи   интересно   необычные вещи   необычные товары   необычный дизайн   уникальные товары   
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16  комментариев
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215
Александр 4 часа назад
"27. Кровать с лабиринтом для кошки. Чтобы ей было чем заняться, пока вы спите" - кто нибудь пробовал выспаться на этой кровати?!
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469
Zatts 13 минут назад
А потом по среди ночи кошак начинает от туда орать, потому что не знает как выбраться. И приходится снимать матрас и доставать его, а потом всё по новой.
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7k
Роман Полчаса назад
Отличный жилет для тусовки! Чего не так? Бабуля молодец!
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−16
Nik Name Полчаса назад
я так понимаю на фишках пошла неделя, посмотрите что вы постили 5 лет назад. и давай в ленту.
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34k
turyst 42 минуты назад
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8k
JeanLuk 56 минут назад
Комментарий к фото
И уронить его в унитаз
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9k
Nero 2 часа назад
Просто замечательный способ разбить голову об выступающий угол.
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
Как скучно я живу:-) Электрическая сушилка для белья, которая автоматически опускается и поднимается к потолку. - в 2006 году купив квартиру на лоджию такую (но механическу:-) купил. А оно вон оно что - за монтаж и подлючение отдать х\з скоко. Офигенно бесполезная хрень, еще и дома вешать? Ду уж... Я поражен.
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6k
Allmaster 3 часа назад
Столики да, в каждом доме необходим))
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