30 уникальных товаров и дизайнерских решений, которым можно только поаплодировать

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Вы даже не подозревали о том, что такие вещи существуют в природе. Но теперь не сможете о них не думать! Отличная коллекция дизайнерских идей, полезных гаджетов и просто потрясающих штуковин от интернет-проекта Odditymall.
Проект Odditymall был основан в 2012 году в Миннеаполисе, США. С тех пор он превратился в очень популярное новостное издание, посвященное новейшим блестящим изобретениям, странным гаджетам, необычному дизайну продуктов и странным приспособлениям, которые появляются в Сети. Как говорится на веб-сайте проекта, если продукт неизвестен, необычен, интересен или крут, вы обязательно увидите его на Odditymall.
1. Гигантский пляжный мяч: лучший способ испортить себе выходные и выбросить на ветер 100 баксов
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2. "Моя 90-летняя бабушка сделала мне жилет "для вечеринок". Уверен, вы тоже мечтаете о таком"
4. Ночник со съемными светящимися шарами. Можно ночью взять шар и пойти с ним, например, в туалет"
17. Цифровой ластик для школьной доски. Сканирует всё написанное перед тем, как стереть, и сохраняет в онлайн-доступе для учеников
18. Кемпер с солнечными панелями. Вырабатывает достаточно электричества, чтобы смотреть телевизор, принимать душ, заряжать ноутбук, варить кофе и проезжать по 700 км в день
24. Электрическая сушилка для белья, которая автоматически опускается и поднимается к потолку. Также у нее есть вентиляторы, с которыми белье сохнет быстрее
Источник: — переведено специально для fishki.net
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