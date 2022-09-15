30 уникальных товаров и дизайнерских решений, которым можно только поаплодировать

Проект Odditymall был основан в 2012 году в Миннеаполисе, США. С тех пор он превратился в очень популярное новостное издание, посвященное новейшим блестящим изобретениям, странным гаджетам, необычному дизайну продуктов и странным приспособлениям, которые появляются в Сети. Как говорится на веб-сайте проекта, если продукт неизвестен, необычен, интересен или крут, вы обязательно увидите его на Odditymall.