40 примеров гениального и просто остроумного дизайна

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В интернете бесконечно можно смотреть на три вещи: забавные видео с котиками, добрые поступки незнакомцев и, конечно же, примеры хорошего, гениального в своей простоте дизайна. Эта подборка относится к последней категории, но будьте осторожны: творения этих дизайнеров настолько хороши, что вам может стать капельку грустно от того, что вы не додумались до них первыми.
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7. "Когда я купил дом, компания предоставила мне цифровую копию всех документов на флэшке в форме ключа"
8. Эти знаки в банке донорской крови показывают, сколько крови какой группы сейчас в наличии
12. Дизайнер машинок Hot Wheels Рю Асады болел раком. Он добавил стетоскоп в игрушечную модель Porsche 944 в честь своего врача, который водил такую же машину
23. Пластиковые кружки с полыми ручками на футбольном стадионе Фрайбурга: чтобы можно было унести сразу несколько в одной руке
36. Нож для хлеба в швейцарском ресторане, на котором изображены самые высокие горы в Швейцарии
Источник: — переведено специально для fishki.net
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