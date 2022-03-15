40 примеров гениального и просто остроумного дизайна

В интернете бесконечно можно смотреть на три вещи: забавные видео с котиками, добрые поступки незнакомцев и, конечно же, примеры хорошего, гениального в своей простоте дизайна. Эта подборка относится к последней категории, но будьте осторожны: творения этих дизайнеров настолько хороши, что вам может стать капельку грустно от того, что вы не додумались до них первыми.