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40 примеров гениального и просто остроумного дизайна

40 примеров гениального и просто остроумного дизайна (41 фото)

Автор:
15 марта 2022 21:03
Сообщество : Фабрика идей
Метки: гениальные решения   дизайн   креатив   умный дизайн   хороший дизайн   
1876
41

В интернете бесконечно можно смотреть на три вещи: забавные видео с котиками, добрые поступки незнакомцев и, конечно же, примеры хорошего, гениального в своей простоте дизайна. Эта подборка относится к последней категории, но будьте осторожны: творения этих дизайнеров настолько хороши, что вам может стать капельку грустно от того, что вы не додумались до них первыми.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гениальные решения   дизайн   креатив   умный дизайн   хороший дизайн   
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7  комментариев
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2k
khvatich 2 часа назад
Один из последних, дизайнов лего. Мудаки.

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6k
citrus1 Час назад
№ 4 называется мозаика
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5k
Ыукп 2 часа назад
Пляттт, может скользкий?
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
"...творения этих дизайнеров настолько хороши, что вам может стать капельку грустно от того, что вы не додумались до них первыми..."
Вы серьезно? Пара-тройка заслуживающие интереса - а оставльное такая шляпа...
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