Никакой классики: безумные бильярдные столы, собранные по всему миру

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Круглые и изогнутые, скрытые и надводные... Каких только бильярдных столов нет!.. Подборка самых странных реализаций игровых столов.
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Часто играете?
Источник:
АНТИФИШКИ
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