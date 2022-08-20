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Никакой классики: безумные бильярдные столы, собранные по всему миру

Никакой классики: безумные бильярдные столы, собранные по всему миру

Автор:
20 августа 2022 11:29
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: бильярд   дизайн   игры   интересное   необычный дизайн   подборка   
1050
21
Круглые и изогнутые, скрытые и надводные... Каких только бильярдных столов нет!.. Подборка самых странных реализаций игровых столов.
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Часто играете?

Источник:

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Метки: бильярд   дизайн   игры   интересное   необычный дизайн   подборка   
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4  комментария
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708
Arti Час назад
Вспомнил игруху с детства на денди.
Lunar pool
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300
Uganda 40 минут назад
С гироскопом
Ссылка youtu.be
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86k
Taras Kozalupko Час назад
Кстати, вполне зачетно!
Ровную площадочку (только чуть побольше наверное) с бортиком, лунки притопить.
Играть ногами по футбольным мячам, а правила бильярда

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365
Владимир Г. Taras Kozalupko 40 минут назад
Не ново....
Ссылка youtu.be
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