Увольнение ради прибыли — почему за ошибки совета директоров IT-гигантов платят обычные сотрудники

Кстати, эта практика была и в Twitter, где в какой-то момент у людей пропадала возможность зайти на свою корпоративную почту.

Но все равно при увольнении компании в США обязаны выплачивать как минимум пособие, что сделали многие. Вот только для некоторых работа являлась официальным пропуском для жизни в Америке. С увольнением, люди лишились возможности легально находиться в стране.

Но даже если учитывать, что увольнять сотрудников, причём массово — это предприятие не из дешёвых, компании всё равно шли на это. И риск был оправдан, акции компаний росли на новостях о сокращениях. Всему виной так называемая оптимизация, хотя, если честно, ситуация должна быть обратной, учитывая, каким образом они это делали.