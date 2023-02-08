Увольнение ради прибыли — почему за ошибки совета директоров IT-гигантов платят обычные сотрудники

Мир на пороге глобальной рецессии. Долгие годы общество игнорировало раздувающийся пузырь лишних товаров и услуг, которые навязывались маркетологами. Все это покупалось, потому что была высокая покупательская активность. В одночасье все встало и мир сначала понял, что такое локдаун, а потом наступило 24 февраля.
Все это так или иначе повлияло на мировую экономику. Люди начали экономить, сотни продуктов оказались не такими и нужными. А вместе с ними компании стали понимать, что нужно оптимизировать расходы. Причём казалось бы, что высокотехнологичные корпорации пострадают меньше всего. Но оказалось, что модератор гендеров не так важен, когда в какой-то части света люди экономят на электричестве и отоплении.
Только с начала года по данным Forbes USА крупные IT-компании уволили более 60 тысяч сотрудников в США. Это колоссальные цифры, учитывая, что в России, например, не хватает до 1,7 миллионов специалистов из этой отрасли. Это не увеличившаяся конкуренция из-за относительно дешёвых кодеров из стран СНГ, которые массово меняли работу. Речь идёт именно о сокращении штата.
И истории не похожи одна на другую. Взять к примеру Google, где у некоторых сотрудников в одно «прекрасное» утро просто переставали работать пропуски. Некоторых увольняли путём массовых рассылок на личные электронные ящики.
Кстати, эта практика была и в Twitter, где в какой-то момент у людей пропадала возможность зайти на свою корпоративную почту.
Но все равно при увольнении компании в США обязаны выплачивать как минимум пособие, что сделали многие. Вот только для некоторых работа являлась официальным пропуском для жизни в Америке. С увольнением, люди лишились возможности легально находиться в стране.
Но даже если учитывать, что увольнять сотрудников, причём массово — это предприятие не из дешёвых, компании всё равно шли на это. И риск был оправдан, акции компаний росли на новостях о сокращениях. Всему виной так называемая оптимизация, хотя, если честно, ситуация должна быть обратной, учитывая, каким образом они это делали.
Наглядным примером того, как уволить тысячи сотрудников и заслужить уважение — является глава ZOOM, Эрик Юань. Ему, как и многим другим CEO пришлось уволить сотрудников. Но вместо увольнения по-гугловски, руководитель компании написал письмо, где признаёт ошибки, совершенные как им, так и советом директоров, а также заявил о сокращении своей зарплаты на 98% до 6 тысяч долларов. Топ-менеджеры компании также сократят свои жалования на 20%. Стало от этого лучше для тех, кого все-таки уволили? Конечно, нет, все 1300 человек остались без работы и какие бы человеческие жесты не сделал глава компании, увольнения не исправить. Но не сделай бы так Юань и совет директоров, количество сокращений бы увеличилось в разы.
Источник:
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для примера на заводе ЗИЛ в Москве в 3 смены трудилось 70 тыс человек, как их увлили ни кто не заметил и не плакал