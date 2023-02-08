FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9974 поста • 1386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Увольнение ради прибыли — почему за ошибки совета директоров IT-гигантов платят обычные сотрудники

Увольнение ради прибыли — почему за ошибки совета директоров IT-гигантов платят обычные сотрудники

Автор:
08 февраля 2023 23:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Amazon   it   zoom   гугл   твитер   увольнения   юань   
1656
4

Мир на пороге глобальной рецессии. Долгие годы общество игнорировало раздувающийся пузырь лишних товаров и услуг, которые навязывались маркетологами. Все это покупалось, потому что была высокая покупательская активность. В одночасье все встало и мир сначала понял, что такое локдаун, а потом наступило 24 февраля.

Все это так или иначе повлияло на мировую экономику. Люди начали экономить, сотни продуктов оказались не такими и нужными. А вместе с ними компании стали понимать, что нужно оптимизировать расходы. Причём казалось бы, что высокотехнологичные корпорации пострадают меньше всего. Но оказалось, что модератор гендеров не так важен, когда в какой-то части света люди экономят на электричестве и отоплении.

×
×

Только с начала года по данным Forbes USА крупные IT-компании уволили более 60 тысяч сотрудников в США. Это колоссальные цифры, учитывая, что в России, например, не хватает до 1,7 миллионов специалистов из этой отрасли. Это не увеличившаяся конкуренция из-за относительно дешёвых кодеров из стран СНГ, которые массово меняли работу. Речь идёт именно о сокращении штата.

И истории не похожи одна на другую. Взять к примеру Google, где у некоторых сотрудников в одно «прекрасное» утро просто переставали работать пропуски. Некоторых увольняли путём массовых рассылок на личные электронные ящики.


Кстати, эта практика была и в Twitter, где в какой-то момент у людей пропадала возможность зайти на свою корпоративную почту.

Но все равно при увольнении компании в США обязаны выплачивать как минимум пособие, что сделали многие. Вот только для некоторых работа являлась официальным пропуском для жизни в Америке. С увольнением, люди лишились возможности легально находиться в стране.

Но даже если учитывать, что увольнять сотрудников, причём массово — это предприятие не из дешёвых, компании всё равно шли на это. И риск был оправдан, акции компаний росли на новостях о сокращениях. Всему виной так называемая оптимизация, хотя, если честно, ситуация должна быть обратной, учитывая, каким образом они это делали.

Наглядным примером того, как уволить тысячи сотрудников и заслужить уважение — является глава ZOOM, Эрик Юань. Ему, как и многим другим CEO пришлось уволить сотрудников. Но вместо увольнения по-гугловски, руководитель компании написал письмо, где признаёт ошибки, совершенные как им, так и советом директоров, а также заявил о сокращении своей зарплаты на 98% до 6 тысяч долларов. Топ-менеджеры компании также сократят свои жалования на 20%. Стало от этого лучше для тех, кого все-таки уволили? Конечно, нет, все 1300 человек остались без работы и какие бы человеческие жесты не сделал глава компании, увольнения не исправить. Но не сделай бы так Юань и совет директоров, количество сокращений бы увеличилось в разы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Amazon   it   zoom   гугл   твитер   увольнения   юань   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Олег Данилов Полчаса назад
уволено 60 тыс человек, и сразу лок даун.

для примера на заводе ЗИЛ в Москве в 3 смены трудилось 70 тыс человек, как их увлили ни кто не заметил и не плакал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mnop 44 минуты назад
А при чем здесь 24 февраля? Снова мы виноваты?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sava 53 минуты назад
Прошу простить меня за мою "темноту", но модератор гендеров - это вообще что такое и для чего ? Я, признаться, боюсь волю дать своей бурной фантазии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35991



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы
Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы
30 тёплых и пушистых комков неподдельного счастья
30 тёплых и пушистых комков неподдельного счастья
Набирающие популярность в сообществах
Размышления на тему
Размышления на тему
Почему Красное море называется красным
Почему Красное море называется красным
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё наоборот

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#автомобили#Прошлое#СССР#знаменитости#в мире#нападение#удивительно
#Юмор#животные#факты#дети#аварии#авто аварии#познавательно#полиция#Приколы#Ynews
#интересно#Прикол#люди#забавно#дтп#автомир#подборка#кино#шоу бизнес#природа
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее Осень увольнений из цифровой реальности Осень увольнений из цифровой реальности RuStore — российский магазин интернет приложений RuStore — российский магазин интернет приложений В Казахстане устроили "похороны" McDonald’s, невольно проиллюстрировав грядущие перемены в компании В Казахстане устроили "похороны" McDonald’s, невольно проиллюстрировав грядущие перемены в компании Без феминисток и небинарных персон: Илон Маск показал, как теперь выглядит коллектив "Твиттера" Без феминисток и небинарных персон: Илон Маск показал, как теперь выглядит коллектив "Твиттера" Загадочные места Египта, найденные на Гугл картах Загадочные места Египта, найденные на Гугл картах

На что жалуетесь?

Вернуться