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RuStore — российский магазин интернет приложений

RuStore — российский магазин интернет приложений

Автор:
29 ноября 2022 17:59
Сообщество : Жить в России
Метки: android   it   Россия   РуСтор   альтернатива   для смартфона   импортозамещение   приложение   приложение android   российское приложение   
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Как часто вы пользуетесь российскими мобильными банками и соцсетями? Думаю, часто. А что будет, если в один момент вы не сможете их скачивать и обновлять? Будет, мягко говоря, неприятно. Вот и наши разработчики задумались над этим вопросом и решили создать собственный магазин приложений для смартфонов. Так и появился RuStore — наша альтернатива Google Play.

С момента начала СВО Западные страны вводят санкции для России. IT-сектора это коснулось в первую очередь, даже в отношении потребительского сектора. Компании Apple и Google, операционными системами которых пользуются большинство россиян, стали ущемлять своих пользователей из России по всем категориям: удалили их банки из своих магазинов, запретили пользоваться NFC (бесконтактной оплатой) и стали вводить цензуру.


Несмотря на удар, наши айтишники смогли довольно быстро создать собственный магазин приложений. RuStore запустили уже в конце весны 2022 года. Люди скачивают приложение из интернета и пользуются им как обычным маркетом. Его функционал простой и удобный. Приложение работает стабильно и без перебоев.

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За полгода эволюции RuStore расширил свой функционал. Стали доступны отзывы, категории приложений и игр. Меню разработчика существенно расширилось — теперь загружать приложения могут и физические лица. Также для них был создан отдельный сервис — консоль, где они могут полностью контролировать свои разработки.

По данным за октябрь 2022 года RuStore скачали практически 2,5 млн человек. Скачано более 5 млн приложений, в основном это финансовые утилиты. Сегодня RuStore — самый успешный российский магазин приложений. Его появление — это то, за что мы должны быть благодарны российским айтишникам, но нашим ребятам ещё предстоит много работы. В частности — пробить железный занавес IOS, ведь пока RuStore доступен только на Anroid смартфонах.

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Метки: android   it   Россия   РуСтор   альтернатива   для смартфона   импортозамещение   приложение   приложение android   российское приложение   
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1  комментарий
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Alex 9 минут назад
Обновления на RS появляются на много позже чем на PM , с чем это связано ?
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Александр Невский
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