RuStore — российский магазин интернет приложений

С момента начала СВО Западные страны вводят санкции для России. IT-сектора это коснулось в первую очередь, даже в отношении потребительского сектора. Компании Apple и Google, операционными системами которых пользуются большинство россиян, стали ущемлять своих пользователей из России по всем категориям: удалили их банки из своих магазинов, запретили пользоваться NFC (бесконтактной оплатой) и стали вводить цензуру.

Несмотря на удар, наши айтишники смогли довольно быстро создать собственный магазин приложений. RuStore запустили уже в конце весны 2022 года. Люди скачивают приложение из интернета и пользуются им как обычным маркетом. Его функционал простой и удобный. Приложение работает стабильно и без перебоев.