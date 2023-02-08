Парень похудел, поедая пиццу на завтрак, обед и ужин

Райан работает персональным тренером по фитнесу и хорошо разбирается в том, что такое правильное питание. Обычная его диета состоит из больших порций белка и 7-8 порций фруктов и овощей ежедневно.



Однако весь январь он ел на завтрак, обед и ужин исключительно вкусную и нажористую пиццу. Такое питание внесло некоторые изменения в его внешний вид, только вот парень не поправился, а скорее похудел и подсушился. За месяц (а именно такой срок он установил для эксперимента) Райан похудел на 3,5 кг.