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Парень похудел, поедая пиццу на завтрак, обед и ужин

Парень похудел, поедая пиццу на завтрак, обед и ужин

Автор:
08 февраля 2023 18:05
Сообщество : Эксперименты
Метки: дефицит калорий   диета   домашняя пицца   история похудения   ну и ну   пицца   похудение   правильное питание   челлендж   эксперимент   
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34-летний ирландец Райан Мерсер решил доказать, что при диете с дефицитом калорий важнее не что ты ешь, а сколько ты ешь. И у него получилось!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дефицит калорий   диета   домашняя пицца   история похудения   ну и ну   пицца   похудение   правильное питание   челлендж   эксперимент   
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12  комментариев
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57
noname789 2 часа назад
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14k
Кот Скрипалей 11 минут назад
П-ф-ф-ф...
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515
Николай Пауков Полчаса назад
Я так порассуждать ибо тема интересная.
Очень люблю готовить и люблю хлеб при этом. Многие категорически считают, что если жрать хлеб то разжиреешь.
год экспериментов.
Квадратный черный как в СССР делать научился, чиабату научился, багет чтоб прям вау мне никак не дается, но блин, я сделаю. Напоследок будет советский батон с корочкой. Это высший пилотаж считаю)
Так вот. Нет у меня никакого брюха. Не в хлебе дело.
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515
Николай Пауков 43 минуты назад
Помните люди, что: Свежая капустка, помидорчики, огурчики, свежая зелень, бездрожжевой хлебушек со сметанкой или соусом из помидорчиков это не только полезно но еще и вкусно, а если добавить совершенно нежирное, нежно пригттовленное куриное мясо, то еще вкуснее.
А вот если это соединить, то получается еб%№ая, мерзкая, фастфудная шавуха!
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10k
Просто Царь 44 минуты назад
Купите поломанные весы на 10-15 кг. и не парьтесь.
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515
Николай Пауков 48 минут назад
Лучшая диета: жрём точно то же самое но меньше. Например в 2 раза.
Остальное либо не работает вообще и приводит к усугублению либо заморочено настолько что сложно выполнять инструкции и как результат тоже пипец.
Я вешу 85, но как то весил 115.
Точно знаю знаю о чем говорю.
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6k
Джейсон Вурхиз Час назад
Мужчине, который занимается тяжелой работой требуется до 2500 ккал в день. Если нет такой нагрузки то достаточно 2000. В куске пиццы примерно 500 ккал. То есть по хорошему в день нужно съедать не более 4 кусков пиццы. В принципе с такой диеты можно и схуднуть)
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6k
Андрей Крылов Час назад
Идиотизм.
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10k
Shtoppi Час назад
"свежо предание, да верится с трудом"
наверняка какие-нить жиросжигающие препараты попутно хавал и не только. Это как в их тухлом пиндосьем телешоу, где за какой-то определенный промежуток времени они там и худеют, и бледнеют и претерпевают прочие метаморфозы, но в основном благодаря химии, пластической хирургии и т. д. по списку.
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3k
Александр Час назад
Бред
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