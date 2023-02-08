Парень похудел, поедая пиццу на завтрак, обед и ужин

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34-летний ирландец Райан Мерсер решил доказать, что при диете с дефицитом калорий важнее не что ты ешь, а сколько ты ешь. И у него получилось!
Райан работает персональным тренером по фитнесу и хорошо разбирается в том, что такое правильное питание. Обычная его диета состоит из больших порций белка и 7-8 порций фруктов и овощей ежедневно.
Однако весь январь он ел на завтрак, обед и ужин исключительно вкусную и нажористую пиццу. Такое питание внесло некоторые изменения в его внешний вид, только вот парень не поправился, а скорее похудел и подсушился. За месяц (а именно такой срок он установил для эксперимента) Райан похудел на 3,5 кг.
Однако весь январь он ел на завтрак, обед и ужин исключительно вкусную и нажористую пиццу. Такое питание внесло некоторые изменения в его внешний вид, только вот парень не поправился, а скорее похудел и подсушился. За месяц (а именно такой срок он установил для эксперимента) Райан похудел на 3,5 кг.
Зачем он устроил этот эксперимент? Да просто хотел показать людям, что они могут есть свои любимые блюда и при этом придерживаться диеты с дефицитом калорий, чтобы похудеть. Райан питался только пиццей, но не покупной, а домашней.
В своем официальном видео Райан говорит следующее: «Январь — тяжёлый месяц для людей, когда дело доходит до достижения целей в фитнесе. Я стремился подчеркнуть не только то, что потеря жира связана с потреблением и расходом калорий, но и то, что жёсткие ограничения совершенно необязательны. Нам не нужно ограничивать себя в любимой еде, чтобы добиться результатов! И я также хотел побудить больше людей готовить себе еду самостоятельно».
Райан признался, что эксперимент дался ему легко. Он обожает пиццу и за месяц она ему совершенно не надоела. К тому же он готовил её сам и старался постоянно делать пиццы с разными начинками.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Очень люблю готовить и люблю хлеб при этом. Многие категорически считают, что если жрать хлеб то разжиреешь.
год экспериментов.
Квадратный черный как в СССР делать научился, чиабату научился, багет чтоб прям вау мне никак не дается, но блин, я сделаю. Напоследок будет советский батон с корочкой. Это высший пилотаж считаю)
Так вот. Нет у меня никакого брюха. Не в хлебе дело.
А вот если это соединить, то получается еб%№ая, мерзкая, фастфудная шавуха!
Остальное либо не работает вообще и приводит к усугублению либо заморочено настолько что сложно выполнять инструкции и как результат тоже пипец.
Я вешу 85, но как то весил 115.
Точно знаю знаю о чем говорю.
наверняка какие-нить жиросжигающие препараты попутно хавал и не только. Это как в их тухлом пиндосьем телешоу, где за какой-то определенный промежуток времени они там и худеют, и бледнеют и претерпевают прочие метаморфозы, но в основном благодаря химии, пластической хирургии и т. д. по списку.
И действительно, не имеет значения с чем ты получаешь свои 1500 или 2000 ккал в день, с овощами, шоколадом, куриной грудкой или пиццей. Главное, чтобы расход калорий был больше, чем потребление. Я сама так худела.