Зашить рот: в Твиттере поделились экстремальными способами похудения

Лишние килограммы сами по себе не рассасываются. Чтобы от них избавиться, многие сидят на диете, однако в ряде случаев похудение приходит как дополнительный бонус, незаметно. Но есть нюанс.
Чтобы сбросить несколько лишних килограммов, люди истязают себя диетами, спортивными тренировками, вешают замки на холодильник и даже подселяют в организм паразитов. Однако выясняется, что похудение в ряде случаев приходит само по себе. Конечно, такой себе бонус, учитывая, что ему предшествует, но из песни слов не выбросишь.
Пользователи Твиттера рассказали, как похудели, не имея такой цели.
А вам, друзья, доводилось худеть, не прикладывая к этому дополнительных усилий?
Источник:
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-Девушка, могу Вам посоветовать прекрасное упражнение для снижения веса.
-???
-Надо всего-то поворачивать голову вправо и влево, словно Вы говорите "НЕТ"!
- Доктор, а когда: ДО еды или ПОСЛЕ?
- ВМЕСТО!"