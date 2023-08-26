Зашить рот: в Твиттере поделились экстремальными способами похудения

Чтобы сбросить несколько лишних килограммов, люди истязают себя диетами, спортивными тренировками, вешают замки на холодильник и даже подселяют в организм паразитов. Однако выясняется, что похудение в ряде случаев приходит само по себе. Конечно, такой себе бонус, учитывая, что ему предшествует, но из песни слов не выбросишь.

Пользователи Твиттера рассказали, как похудели, не имея такой цели.