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Зашить рот: в Твиттере поделились экстремальными способами похудения

Зашить рот: в Твиттере поделились экстремальными способами похудения

Автор:
26 августа 2023 10:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Комментарии из Соцсетей   диета   истории из твиттера   лишние килограммы   опыт   похудение   
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Лишние килограммы сами по себе не рассасываются. Чтобы от них избавиться, многие сидят на диете, однако в ряде случаев похудение приходит как дополнительный бонус, незаметно. Но есть нюанс.

Чтобы сбросить несколько лишних килограммов, люди истязают себя диетами, спортивными тренировками, вешают замки на холодильник и даже подселяют в организм паразитов. Однако выясняется, что похудение в ряде случаев приходит само по себе. Конечно, такой себе бонус, учитывая, что ему предшествует, но из песни слов не выбросишь.


Пользователи Твиттера рассказали, как похудели, не имея такой цели.


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А вам, друзья, доводилось худеть, не прикладывая к этому дополнительных усилий?

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Метки: Комментарии из Соцсетей   диета   истории из твиттера   лишние килограммы   опыт   похудение   
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7  комментариев
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3k
Radugananebe 57 минут назад
А можно поставить зубной имплант. И больно, и денег после этого на еду не остается.
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11
Leo 2 минуты назад
Если вы любите пожрать, то ничто не поможет, организм потом всё равно своё нагонит...)
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3k
Хачик 22 минуты назад
-У диетолога.
-Девушка, могу Вам посоветовать прекрасное упражнение для снижения веса.
-???
-Надо всего-то поворачивать голову вправо и влево, словно Вы говорите "НЕТ"!
- Доктор, а когда: ДО еды или ПОСЛЕ?
- ВМЕСТО!"
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127
Liberman Полчаса назад
Я когда делаю перерывы на трезвую жизнь - скидываю за месяц 10 кг. И для кошелька прям приятно,ибо + 30К в бюджет)
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26k
Влад 47 минут назад
В следующем году капремонт делать надо. Готовлюсь, набираю вес.
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1k
Ksenia2 58 минут назад
Я,худею на фоне стрессов. Когда цмерла мама, я похудела на 5 кг за неделю. Было не до еды, да и не хотелось. Просто индивидуальная особенность организма, и я ей не особо рада.
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