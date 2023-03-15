Самые верные дурашки-очаровашки

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Собака – лучший друг человека. И псы доказывают это на протяжении всей своей истории существования рядом с человеком. С момента приручения и одомашнивания.
Со временем главные обязанности – защищать и оберегать несколько видоизменились. И для многих современных пёселей главная обязанность – любить и развлекать своего хозяина. С чем они успешно справляются.
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А ваши собачеи вас радуют неповторимой мимикой и эмоциями?
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