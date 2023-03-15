Самые верные дурашки-очаровашки

Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple

И смех, и слёзы, и любовь братьев наших меньших

Огорчушки, одного взгляда на которых хватает, чтобы простить им даже будущие шалости

Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости

Когда хулиган – это призвание

От улыбки станет всем светлей: улыбчивые обаяшки, которые делают мир добрее