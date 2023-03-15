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Самые верные дурашки-очаровашки

Самые верные дурашки-очаровашки

Автор:
15 марта 2023 14:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   Питомец   Пёс   владелец   забавно   мимика   смешно   собака   эмоция   
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Собака – лучший друг человека. И псы доказывают это на протяжении всей своей истории существования рядом с человеком. С момента приручения и одомашнивания.

Со временем главные обязанности – защищать и оберегать несколько видоизменились. И для многих современных пёселей главная обязанность – любить и развлекать своего хозяина. С чем они успешно справляются.

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А ваши собачеи вас радуют неповторимой мимикой и эмоциями?

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   владелец   забавно   мимика   смешно   собака   эмоция   
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1  комментарий
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Nick 36 минут назад
Уж больно от них псиной воняет, и как следствие, от хозяев, и в их квартирах. А также в обоссанных собаками лифтах.
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