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15 ситуаций, которые могли случиться только в магазине "Магнит"

15 ситуаций, которые могли случиться только в магазине "Магнит"

Автор:
08 февраля 2023 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Магнит   Прикол   в магазине   в магните   в продуктовом   в супермаркете   в супермаркете магнит   фото из магазина   
2290
15

"Магнит" - это сеть супермаркетов. Натыканы они по всей стране в каждом микрорайоне. За качество продуктов отвечает федеральная сеть, а вот за состояние самого магазина - директор конкретного филиала. Потому один супермаркет может быть классным и чистым, а другой - совершенной противоположностью. Давайте заглянем в разные магазины и узнаем, что же там происходит.

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А вы где продуктами закупаетесь?

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Метки: Магнит   Прикол   в магазине   в магните   в продуктовом   в супермаркете   в супермаркете магнит   фото из магазина   
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20  комментариев
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6k
VL 2 часа назад
Ибальники за такое бить пока не треснет.
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20k
nobody® 15 минут назад
Комментарий к фото
Товар за 4 тысячи в защите от кражи. Удивительно!
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5k
Leonid 49 минут назад
Что-то не припомню туалетов в магните
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3k
cnob7 Час назад
автор, а тебя колышет, где я закупаюсь?
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3k
poбт Час назад
"10. Докатились - уже детское питание колючей проволокой обматывают"
е*бланище кукурузное

вот тебе примеры кто до чего "докатился"
заодно цены сравни...
"10. Докатились - уже детское питание колючей проволокой обматывают" е*бланище кукурузное вот тебе примеры кто до чего "докатился" заодно цены сравни...
"10. Докатились - уже детское питание колючей проволокой обматывают" е*бланище кукурузное вот тебе примеры кто до чего "докатился" заодно цены сравни...
"10. Докатились - уже детское питание колючей проволокой обматывают" е*бланище кукурузное вот тебе примеры кто до чего "докатился" заодно цены сравни...
"10. Докатились - уже детское питание колючей проволокой обматывают" е*бланище кукурузное вот тебе примеры кто до чего "докатился" заодно цены сравни...
"10. Докатились - уже детское питание колючей проволокой обматывают" е*бланище кукурузное вот тебе примеры кто до чего "докатился" заодно цены сравни...
"10. Докатились - уже детское питание колючей проволокой обматывают" е*бланище кукурузное вот тебе примеры кто до чего "докатился" заодно цены сравни...
"10. Докатились - уже детское питание колючей проволокой обматывают" е*бланище кукурузное вот тебе примеры кто до чего "докатился" заодно цены сравни...
"10. Докатились - уже детское питание колючей проволокой обматывают" е*бланище кукурузное вот тебе примеры кто до чего "докатился" заодно цены сравни...
"10. Докатились - уже детское питание колючей проволокой обматывают" е*бланище кукурузное вот тебе примеры кто до чего "докатился" заодно цены сравни...
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87
Obrval poбт Полчаса назад
Дело не в зарплатах, а в культурах стран, откуда прибывают жители этих неблагополучных районов.
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30k
АнтонПолднев Час назад
Таких фоток можно с избытком нащёлкать в любом сетевом магазине. Где тут эксклюзивность Магнита?
По поводу норм отпуска продуктов, да, было такое. Это было во время пандемии. А всё потому, что есть в нашей стране такой слой населения, и он довольно значительный, называется бабки. И они по старой памяти в случае любых резких движений начинают сметать все стрегические продукты. Я лично видел бабку, с тележкой гружёной с горой. Сахар, соль, спички, макароны, безусловно гречка (почему её начинают столько жрать в непонятные времена, абсолютно неясно), бумага туалетная, ну, короче весь набор. И таких бабок ежедневно десятки, и они, отвезя это домой, на следующий день возвращаются с новыми силами. Поэтому и появились такие листовки. Пропала паника, пропала листовка.
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23k
sssss3 Час назад
Интересно, те идиоты, которые сахар, соль и соду мешками скупали уже всё доели??? Добавки не нужно???
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237
ruslan d 2 часа назад
Реклама Магнита ?
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237
ruslan d babuby Час назад
Ну в общем да, из крупных наверно только SPAR и Перекресток следят за собой ...
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Спелая кукурузинка

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