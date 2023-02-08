15 ситуаций, которые могли случиться только в магазине "Магнит"

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"Магнит" - это сеть супермаркетов. Натыканы они по всей стране в каждом микрорайоне. За качество продуктов отвечает федеральная сеть, а вот за состояние самого магазина - директор конкретного филиала. Потому один супермаркет может быть классным и чистым, а другой - совершенной противоположностью. Давайте заглянем в разные магазины и узнаем, что же там происходит.
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А вы где продуктами закупаетесь?
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е*бланище кукурузное
вот тебе примеры кто до чего "докатился" заодно цены сравни...
По поводу норм отпуска продуктов, да, было такое. Это было во время пандемии. А всё потому, что есть в нашей стране такой слой населения, и он довольно значительный, называется бабки. И они по старой памяти в случае любых резких движений начинают сметать все стрегические продукты. Я лично видел бабку, с тележкой гружёной с горой. Сахар, соль, спички, макароны, безусловно гречка (почему её начинают столько жрать в непонятные времена, абсолютно неясно), бумага туалетная, ну, короче весь набор. И таких бабок ежедневно десятки, и они, отвезя это домой, на следующий день возвращаются с новыми силами. Поэтому и появились такие листовки. Пропала паника, пропала листовка.