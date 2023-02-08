15 ситуаций, которые могли случиться только в магазине "Магнит"

"Магнит" - это сеть супермаркетов. Натыканы они по всей стране в каждом микрорайоне. За качество продуктов отвечает федеральная сеть, а вот за состояние самого магазина - директор конкретного филиала. Потому один супермаркет может быть классным и чистым, а другой - совершенной противоположностью. Давайте заглянем в разные магазины и узнаем, что же там происходит.