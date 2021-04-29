Актуальная тема не только для вегетарианцев. На смену котлетам из фасоли и киноа пришли блюда с искусственным мясом. Их практически не отличить по вкусу от настоящего мяса, но сделаны из растительных и этичных компонентов. Цена такая же, как у мясных! В России в ресторане "Горыныч" можно попробовать искусственное мясо фирмы Beyond Meat. Над формулой в течение 7 лет трудились ученые, а в разработку вложился Билл Гейтс.