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Пандемия коснулась и вкусовых предпочтений россиян. Не только потому, что у большинства исказились вкусы и запахи после болезни, просто производители, ориентируясь на потребности покупателей, начали выпускать разнообразные товары, например, стало больше полезных и фитнес трендов в еде. Мы решили посмотреть, что новенького и интересного мы стали потреблять, начиная с 2020 года.
1. Сиропы необычных вкусов
Раньше на прилавках были привычные глазу сиропы. Сегодня выбор такой большой, что хочется чего-то новенького. Особенно интересно, когда у продукта есть душа. Например, березовый сироп сразу возвращает в детство, вспоминаются прогулки по лесу, поездки к бабушке в деревню. Изюминка - вот чем привлекают потребителей сейчас.
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2. Копченые яйца
Копчеными сырами и колбасами уже никого не удивишь. Есть чипсы и сухарики - тоже не круто. Тогда на замену приходят странные на первый взгляд деликатесы. Например, копченые перепелиные яйца. В них много жиров и белка, почти нет углеводов, что важно для тех, кто на диете.
3. Все с гречей
Кстати, о чипсах. Раз мы заговорили о любимой еде подростков, на самом деле и чипсы могут быть полезными. Во время пандемии все скупали гречневую крупу, поэтому многие производители смекнули, что из любимого россиянами продукта можно сделать что-то необычное. По вкусу они напоминают гречку, но в них добавляют специи и обжаривают: ничем не хуже обычных чипсов, зато полезнее.
4. Урбеч
Урбечи бывают абсолютно из всего. Они представляют собой густую тягучую маслянистую массу, которая получается из растертых компонентов. Упор производители снова сделали на полезность: обычно такие пасты богаты минералами.
5. Искусственное мясо
Актуальная тема не только для вегетарианцев. На смену котлетам из фасоли и киноа пришли блюда с искусственным мясом. Их практически не отличить по вкусу от настоящего мяса, но сделаны из растительных и этичных компонентов. Цена такая же, как у мясных! В России в ресторане "Горыныч" можно попробовать искусственное мясо фирмы Beyond Meat. Над формулой в течение 7 лет трудились ученые, а в разработку вложился Билл Гейтс.
6. Сырный чай
Сначала рынок кофе и чая захватила матча. Это зеленый чай, в котором много танина и кофеина. Обычно матчу пьют в качестве альтернативы кофе. Затем появился новый тренд - сырный чай. Это напиток из Азии, который уже захватил рынок там.
7. Крафтовый хлеб
Как вы уже поняли, модно питаться полезно. И еще - по-домашнему. Поэтому небольшие пекарни пользуются такой популярностью сегодня. Люди не хотят есть штампованный хлеб из "Пятерочки" и других сеток, а выбирают ремесленный и крафтовый. Такие булки сделаны по старым рецептам, в них нет современных добавок. Крафтовый хлеб считается товаром высшего качества и ориентирован на аудиторию с запросами.
8. Инстаграмная еда
Так как цифровой контент до сих пор очень популярен, владельцы заведений стараются делать блюда максимально инстаграмными. Это касается и десертов. На фото - лимонный тарт, лидер продаж в одной московской кофейне. Благодаря желе он выглядит прозрачным.
9. Чипсы из водорослей
Ламинария - это водоросли. Так как люди стремятся к осознанному потреблению, на полках появились привычные чипсы с новыми составами. В одной пачке содержится: ламинария беломорская сушеная, семена подсолнечника, паприка сушеная, томаты сушеные, семена льна, соль морская пищевая.
10. Хумус
Хумус - привычная закуска жителей Израиля и Ливана. Однако в России тоже пользуется популярностью. Состоит из нутового пюре, в него добавляют кунжутную пасту, оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприку и другие ингредиенты. Бывает хумус из свеклы, морковки и тд.
11. Конфета с семенами конопли
В сети магазинов здоровых продуктов "ВкусВилл" есть конфеты с протеином семян конопли. Состав: финик сушеный, кешью, арахис жареный, изолят соевого белка, изюм, сироп из топинамбура, протеин семян конопли, масло миндальное нерафинированное, соевый лецитин, антиокислитель – аскорбиновая кислота, соль пищевая гималайская, экстракт ванили.
А какие необычные новые продукты вы пробовали за последний год?
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Кто-нибудь пояснит мне, почему веганы/вегетарианцы против употребления мяса, но при этом хотят, чтобы их еда и вкусом, и видом напоминала мясо?
Типа "я не ем гавно, но буду с удовольствием жрать еду, которая видом, вкусом и запахом - в точности, как говно".