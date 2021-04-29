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Искусственное мясо и чипсы из гречи: 11 необычных продуктов, которые стоит попробовать в этом году

Искусственное мясо и чипсы из гречи: 11 необычных продуктов, которые стоит попробовать в этом году (12 фото)

Автор:
29 апреля 2021 08:14
Сообщество : Еда
Метки: в магазине   еда   необычная еда   необычные продукты   прикол   продуктовый   товары   тренды в еде   
1343
12
Пандемия коснулась и вкусовых предпочтений россиян. Не только потому, что у большинства исказились вкусы и запахи после болезни, просто производители, ориентируясь на потребности покупателей, начали выпускать разнообразные товары, например, стало больше полезных и фитнес трендов в еде. Мы решили посмотреть, что новенького и интересного мы стали потреблять, начиная с 2020 года.
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Метки: в магазине   еда   необычная еда   необычные продукты   прикол   продуктовый   товары   тренды в еде   
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
ну хумус нельзя назвать новой едой) а мясо растительное - отстой, один раз купил веганский стейк для пробы - гавно, съедобный но не более того, сравниться с сочным говяжьим стейком - никак, при цене не меньшей.
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Andy 17 минут назад
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12k
alexis Полчаса назад
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Их практически не отличить по вкусу от настоящего мяса, но сделаны из растительных и этичных компонентов."
=============
Кто-нибудь пояснит мне, почему веганы/вегетарианцы против употребления мяса, но при этом хотят, чтобы их еда и вкусом, и видом напоминала мясо?
Типа "я не ем гавно, но буду с удовольствием жрать еду, которая видом, вкусом и запахом - в точности, как говно".
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Andrey Агент Безопасной Национальности 48 минут назад
*идорасы, сэр.
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дед Сергей Агент Безопасной Национальности 44 минуты назад
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