35 неожиданных, но приятных встреч с дикими животными

Люди проявляют огромный интерес к животным. Мы держим домашних питомцев, смотрим документальные фильмы о природе, а зоопарк можно найти практически в каждом городе. И порой представители дикой природы проявляют не меньшее любопытство к нам. Ну, или они просто хотят украсть нашу еду. Вот несколько фотопримеров того, к чему приводит это взаимное любопытство.
2. "Я жил один в Нэшвилле и просыпался каждое утро от кряка этой малышки (она дикая), выпрашивающей еду. Однажды я сыграл ей серенаду на гитаре. На следующей неделе она свила гнездо и отложила яйца у меня во дворе... Я назвал ее Гретой".
3. "В час ночи сработала световая сигнализация. Этот малыш нашел мяч моей собаки. Их оказалось трое, и я почти час наблюдал, как они играли во дворе"
6. "Нашел этого малыша сегодня утром под машиной. Целых десять минут кормил его с руки морковкой и брокколи"
8. "Опоссум, который приходит к нам на крыльцо каждый вечер, прошлой ночью привел кое-кого особенного! Знакомьтесь, Декстер и Бакстер"
12. "Этот дикий гусь прилетел и подружился с гусыней моей бабушки. Он не улетает уже больше года"
16. "Дерзкий маленький гость, ласково прозванный «Опоссум Билл», заглянул поздороваться с нашими студентами-мехатрониками"
20. "Мой папа живет один в австралийской глуши и заботится о семье диких кенгуру, сегодня он прислал мне это фото"
25. "Мама-олениха, которая живет на нашей территории, привела показать нам своего детеныша"
26. "Нашли его на заднем дворе; это редкий и находящийся под угрозой исчезновения сапсан — самая быстрая птица на континенте"
28. "Сегодня утром на заднем дворе нашел сову без сознания (не волнуйтесь, я отвез ее в центр спасения диких животных)"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ни к кому ближе чем на 15 метров подойти не могу чтобы сфоткать. Пугливые.