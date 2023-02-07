35 неожиданных, но приятных встреч с дикими животными

Люди проявляют огромный интерес к животным. Мы держим домашних питомцев, смотрим документальные фильмы о природе, а зоопарк можно найти практически в каждом городе. И порой представители дикой природы проявляют не меньшее любопытство к нам. Ну, или они просто хотят украсть нашу еду. Вот несколько фотопримеров того, к чему приводит это взаимное любопытство.