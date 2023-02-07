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35 неожиданных, но приятных встреч с дикими животными

35 неожиданных, но приятных встреч с дикими животными

Автор:
07 февраля 2023 23:03
Сообщество : Животные
Метки: Фотоподборка   дикая природа   дикие животные   животные   милота   фотографии из соцсетей   
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Люди проявляют огромный интерес к животным. Мы держим домашних питомцев, смотрим документальные фильмы о природе, а зоопарк можно найти практически в каждом городе. И порой представители дикой природы проявляют не меньшее любопытство к нам. Ну, или они просто хотят украсть нашу еду. Вот несколько фотопримеров того, к чему приводит это взаимное любопытство.

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2. "Я жил один в Нэшвилле и просыпался каждое утро от кряка этой малышки (она дикая), выпрашивающей еду. Однажды я сыграл ей серенаду на гитаре. На следующей неделе она свила гнездо и отложила яйца у меня во дворе... Я назвал ее Гретой".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   дикая природа   дикие животные   животные   милота   фотографии из соцсетей   
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1  комментарий
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speaktr-st 40 минут назад
А у меня на фазенде только синички, трясогузки, сороки, вОроны, дятлы, белки, барсуки, ежи и зайцы. Всё никак фотоловушку не куплю, чтобы фауну моей дачи запечатлеть.
Ни к кому ближе чем на 15 метров подойти не могу чтобы сфоткать. Пугливые.
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