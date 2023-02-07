Куда пропал советский поезд с детьми

Летнее утро 1952 года. На железнодорожной выборгской станции звучит объявление об отправке поезда до посёлка Каннельярви. Пассажирами поезда были пионеры, которые ехали в оздоровительный лагерь. Вот только поезд на конечную станцию не прибыл...
В два часа этого же дня на станции поезд ждали вожатые и преподаватели, которые должны были забрать ребят. Больше пяти часов группа стояла и ждала, но безрезультатно.
Только в девять вечера на станцию в Выборге отправили сообщение, что поезд не прибыл. Начали проверку.
Обратились с вопросами на станцию неподалёку от Каннельярви и диспетчер сообщил, что поезд проехал мимо станции в 13:30 и он видел его своими глазами. Но потом он безо всякого следа пропал. Куда?
Такого в СССР не бывало прежде. По крайне мере, из того, что известно на сегодняшний день. Избавить историю от мистического флёра было очень сложно - это ведь не булавка потерялась, а целый поезд с людьми!
К расследованию тут же подключили УВД и КГБ. Информацию об инциденте сначала доложили Берии, а потом и Сталину, который отдал приказ решить проблему максимально быстро. Выделено было три дня и вся информация, поступавшая в ходе расследования, тут же передавалась генсеку. Кстати, всех, кто был в поезде, должны были найти живыми и невредимыми.
Весь участок, на котором возможно пропал поезд, был изучен и осмотрен вдоль и поперёк. Днём и ночью по периметру дежурили милиционеры.
Самые опытные сотрудники милиции и госбезопасности день и ночь рыли землю в поисках хоть какой-нибудь зацепки. И вот, через двое суток, поезд нашли на запасном пути. Работники станции, нашедшие пропажу, тут же вызвали милицию.
Следователи опросили каждого пассажира. Они все хором утверждали, что оказались в густом непроглядном тумане, а потом дети стали жаловаться на головную боль. Доходило даже до обмороков.
Когда поезд прибыл на Каннельярви, дети вышли на перрон и были немало поражены увиденным: их никто не встречал, люди были одеты в странные одежды, стояли огромные электропоезда. Мальчишки говорили, что видели абсолютно незнакомые им модели автомобилей. Здание вокзала было новым, а на фронтоне было написано "Санкт-Петербург", что ещё сильнее поразило ребят. Они помчались с вопросами к начальнице поезда - Н. В. Поздняковой.
Позднякова вышла и вернувшись была в полуобморочном состоянии. Она лишь сказала, что поезд переместился в 1992 год. Растерянные и перепуганные дети зашли обратно в вагоны и через некоторое время увидели, что прибыли на третий запасной путь станции Каннельярви.
Дело о пропавшем поезде с пионерами было строжайшим грифом "Секретно". Начальница поезда, старшая пионервожатая Колокольцева, воспитатель Бурцев, дежурная станции Каннельярви были взяты под стражу, а детей опрашивали как свидетелей. Расследование длилось полгода.
Машинистам поезда, Сечкину и Кубарёву была избрана высшая мера наказания... Позднякова отправилась в тюрьму на 15 лет, Петрова на 20, а Бурцев и Колокольцева на 10...
Всё случившееся признали актом (чего?) и другие причины даже и не пытались брать в расчёт.
Вот только 7 июня 1992 года на одной из дальних платформ Финляндского вокзала прибыл паровоз ИС20 старого образца. Вагоны были деревянными, украшенными портретами Сталина, Ленина и весь увешанный пионерскими флажками. На перрон вышла орава детей лет 12, одетых в пионерскую форму с галстуками и очевидцы говорили, что смотрели они по сторонам одновременно заинтересованно и испуганно. Как будто видели всё вокруг в первый раз.
Вот такие городские легенды. А может и не легенды вовсе.
Источник:
- Детская писательница помогла воссоединиться тысяче семей
- Куда пропала Людмила Барыкина
- Во Франции поклонялись святой собаке
- Фея Мелюзина: кем она была и как повлияла на общество
- Он мог быть преемником Брежнева
...чёрной-чёрной ночью, по чёрной железной дороге, ехал чёрный поезд с детьми....
Если дело было секретным, то откуда о нём узнали? Наверное пионеры разболтали...