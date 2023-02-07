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Куда пропал советский поезд с детьми

Куда пропал советский поезд с детьми

Автор:
07 февраля 2023 19:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   городские легенды   дети   интересное   легенды   поезда   
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Летнее утро 1952 года. На железнодорожной выборгской станции звучит объявление об отправке поезда до посёлка Каннельярви. Пассажирами поезда были пионеры, которые ехали в оздоровительный лагерь. Вот только поезд на конечную станцию не прибыл...

В два часа этого же дня на станции поезд ждали вожатые и преподаватели, которые должны были забрать ребят. Больше пяти часов группа стояла и ждала, но безрезультатно.

Только в девять вечера на станцию в Выборге отправили сообщение, что поезд не прибыл. Начали проверку.

Обратились с вопросами на станцию неподалёку от Каннельярви и диспетчер сообщил, что поезд проехал мимо станции в 13:30 и он видел его своими глазами. Но потом он безо всякого следа пропал. Куда?

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Такого в СССР не бывало прежде. По крайне мере, из того, что известно на сегодняшний день. Избавить историю от мистического флёра было очень сложно - это ведь не булавка потерялась, а целый поезд с людьми!


К расследованию тут же подключили УВД и КГБ. Информацию об инциденте сначала доложили Берии, а потом и Сталину, который отдал приказ решить проблему максимально быстро. Выделено было три дня и вся информация, поступавшая в ходе расследования, тут же передавалась генсеку. Кстати, всех, кто был в поезде, должны были найти живыми и невредимыми.

Весь участок, на котором возможно пропал поезд, был изучен и осмотрен вдоль и поперёк. Днём и ночью по периметру дежурили милиционеры.

Самые опытные сотрудники милиции и госбезопасности день и ночь рыли землю в поисках хоть какой-нибудь зацепки. И вот, через двое суток, поезд нашли на запасном пути. Работники станции, нашедшие пропажу, тут же вызвали милицию.

Следователи опросили каждого пассажира. Они все хором утверждали, что оказались в густом непроглядном тумане, а потом дети стали жаловаться на головную боль. Доходило даже до обмороков.


Когда поезд прибыл на Каннельярви, дети вышли на перрон и были немало поражены увиденным: их никто не встречал, люди были одеты в странные одежды, стояли огромные электропоезда. Мальчишки говорили, что видели абсолютно незнакомые им модели автомобилей. Здание вокзала было новым, а на фронтоне было написано "Санкт-Петербург", что ещё сильнее поразило ребят. Они помчались с вопросами к начальнице поезда - Н. В. Поздняковой.

Позднякова вышла и вернувшись была в полуобморочном состоянии. Она лишь сказала, что поезд переместился в 1992 год. Растерянные и перепуганные дети зашли обратно в вагоны и через некоторое время увидели, что прибыли на третий запасной путь станции Каннельярви.


Дело о пропавшем поезде с пионерами было строжайшим грифом "Секретно". Начальница поезда, старшая пионервожатая Колокольцева, воспитатель Бурцев, дежурная станции Каннельярви были взяты под стражу, а детей опрашивали как свидетелей. Расследование длилось полгода.

Машинистам поезда, Сечкину и Кубарёву была избрана высшая мера наказания... Позднякова отправилась в тюрьму на 15 лет, Петрова на 20, а Бурцев и Колокольцева на 10...

Всё случившееся признали актом (чего?) и другие причины даже и не пытались брать в расчёт.

Вот только 7 июня 1992 года на одной из дальних платформ Финляндского вокзала прибыл паровоз ИС20 старого образца. Вагоны были деревянными, украшенными портретами Сталина, Ленина и весь увешанный пионерскими флажками. На перрон вышла орава детей лет 12, одетых в пионерскую форму с галстуками и очевидцы говорили, что смотрели они по сторонам одновременно заинтересованно и испуганно. Как будто видели всё вокруг в первый раз.

Вот такие городские легенды. А может и не легенды вовсе.

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Метки: Прошлое   СССР   городские легенды   дети   интересное   легенды   поезда   
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33  комментария
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Автор, что куришь? Отсыпь мне
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15k
_delphin_ 16 секунд назад
А потом Сталин лично съел каждого пионЭра. Истинная правда, вот те крест!
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576
ВЛАДИМИР 4 минуты назад
Спасибо, очень люблю почитать про попаданцев. К стати этот жанр если не ошибаюсь чисто русская тема.
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250
Гугенот 7 минут назад
Байка про Питер и без "расчленёнки"? Точно брехня.
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8k
Zhora 9 минут назад
Брехня, такой поезд до 88 миль в час не разгонится ! И с плутонием в 50х годах проблемы были.
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3k
Хрюн 15 минут назад
Кто то слишком много смотрит рен тв.
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784
kolobok263 22 минуты назад
сказки для детских лагерей. ночью после отбоя...
...чёрной-чёрной ночью, по чёрной железной дороге, ехал чёрный поезд с детьми....
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23k
Валерий 23 минуты назад
Гроб на колесиках с черной перчаткой пиковой дамы с номером ССД...
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1k
Alexander 37 минут назад
Такую хрень как раз в пионерских лагерях дети рассказывали перед сном. Страшилки назывались.
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3k
Станислав Вершинин 37 минут назад
" - Брехня!" (с)
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11k
Алексей 41 минуту назад
какая забористая шмаль
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1k
Александр 52 минуты назад
дя, грустной жопой весело не пукнешь
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1k
Александр Потёмкин Час назад
Давненько такой фуеты не читал!
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25k
Matrosskin Час назад
Подозреваю - следующий пост аффтара будет про чёрную простыню, красную перчатку и зелёную руку. А, про гроб на колёсиках, да !
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10k
MakDag Час назад
Из серии - страшилки у костра: "Отдай мое сердце!!!" Пук...
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96k
parallax Час назад
Фильм есть, про связь с будущим. Очень трогательный. Рекомендкую.

Ссылка youtu.be
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31k
MatveiVainrub Час назад
Лампа кота зашкаливает . Даже Рентева О)(уела .
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27k
Юрий 2 часа назад
"Дело о пропавшем поезде с пионерами было строжайшим грифом "Секретно". - только вот гриф отнюдь не строжайший.
Есть ещё "Сов. Секретно" и "Особой важности".
Если дело было секретным, то откуда о нём узнали? Наверное пионеры разболтали...


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149k
Виктор Апрель 2 часа назад
"...К расследованию тут же подключили УВД и КГБ. " В 1952 КГБ не было, КГБ появился в марте 1954 г.
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45k
Максим Т. 2 часа назад
КГБ. Угу. В 1952. Бывает...
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5k
Гур 2 часа назад
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