Куда пропал советский поезд с детьми

В два часа этого же дня на станции поезд ждали вожатые и преподаватели, которые должны были забрать ребят. Больше пяти часов группа стояла и ждала, но безрезультатно.

Только в девять вечера на станцию в Выборге отправили сообщение, что поезд не прибыл. Начали проверку.

Обратились с вопросами на станцию неподалёку от Каннельярви и диспетчер сообщил, что поезд проехал мимо станции в 13:30 и он видел его своими глазами. Но потом он безо всякого следа пропал. Куда?