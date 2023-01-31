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Во Франции поклонялись святой собаке

Во Франции поклонялись святой собаке

Автор:
31 января 2023 18:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   истории   легенды   мифы   святые   
1185
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В 13 веке монах-доминиканец Стефан Бурбонский путешествовал по югу Франции, записывая разные суеверия и ересь, которые он потом рассказал в своём трактате "О семи дарах Святого Духа". В числе прочего он рассказал о том, что случилось в Лионской епархии, где Бурбонский выступал против колдовства.

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Метки: Прошлое   интересное   истории   легенды   мифы   святые   
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2  комментария
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23k
sssss3 38 минут назад
Бабы дуры.
Вечно какую нибудь куйню отчаянно исполняют.
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10k
Света 45 минут назад
Такому святому и я бы поклонилась. Уж точно более преданная, любящая и храбрая душа нежели многие и многие праведники и "святые" всех религий.
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