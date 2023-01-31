Во Франции поклонялись святой собаке

1185
4
В 13 веке монах-доминиканец Стефан Бурбонский путешествовал по югу Франции, записывая разные суеверия и ересь, которые он потом рассказал в своём трактате "О семи дарах Святого Духа". В числе прочего он рассказал о том, что случилось в Лионской епархии, где Бурбонский выступал против колдовства.
Многие крестьянки во время исповедей рассказывали, что приносили своего ребёнка на могилу святого Гинфорта.
Об этом святом Стефан никогда не слышал раньше и узнав подробности выяснил, что "Святой Гинфорт" был на самом деле собакой.
Об этом святом Стефан никогда не слышал раньше и узнав подробности выяснил, что "Святой Гинфорт" был на самом деле собакой.
Легенда звучит так: в одном из замков Лионской епархии (близ деревни Вильнев) у лорда Виллар-ан-Домб родился ребёнок. Как-то раз, пока малыш спал в кроватке, а родители и слуги вышли из комнаты, в дом заползла большая ядовитая змея и направилась к колыбельке. Борзая лорда Гинфорт заметила опасность и бросилась на змею, опрокинув колыбель. Змею Гинфорт убил, но из-за борьбы весь пол был в змеиной крови. В этот момент лорд вошёл в комнату, увидел перевернутую колыбель и собаку с окровавленной мордой. В ярости он схватил меч и убил пса. И в этот момент ребёнок заплакал. Лорд увидел живого и невредимого сына, а потом убитую змею и всё понял. Виллар-ан-Домб невероятно раскаивался и горевал о том, что совершил бессмысленное убийство, ведь он зарубил верного друга и спасителя своего сына.
Лорд не просто похоронил Гинфорта - он построил ему высокую и красивую могилу из камней. Жители деревни, когда узнали о геройском поступке собаки, стали приходить на место его захоронения и молиться Гинфорту, когда их дети болели. Через несколько лет вокруг могилы собаки образовались даже особенные ритуалы: больного малыша могли оставить в соломенной колыбели рядом с могилой, со свечами, горящими у изголовья кроватки. Мама уходила и не возвращалась пока свечи не догорали. Бывало такое, что соломенная кроватка загоралась и ребёнок сгорал. Иногда ребёнка уносили волки. Но если уж дитя оставалось живым, то мать несла его к самой ближайшей реке и окунала девять раз в воду.
Стефан Бурбонский был, ясное дело, в ужасе от этой практики, потому что он считал, что люди так призывают не Бога, а демонов. Ещё он считал, что бросать детей на могиле с зажжёнными свечам - это просто-напросто детоубийство. Стефан был возмущён тем, что собаку называли святым, так как считал, что эта практика смеётся над истинным почитанием канонических святых.
Бурбонский приказал разрушить могилу и даже издал указ о штрафе за поклонение Гинфорту. Но несмотря на это собаку продолжали почитать и на протяжении нескольких веков матери носили своих заболевших детей к Гинфорту.
Бурбонский приказал разрушить могилу и даже издал указ о штрафе за поклонение Гинфорту. Но несмотря на это собаку продолжали почитать и на протяжении нескольких веков матери носили своих заболевших детей к Гинфорту.
Источник:
Еще крутые истории!
- Женщина заметила в своём цветочном горшке несколько яиц
- Как дайверы нашли сокровище испанского флота, затонувшее 300 лет назад
- Дети отсудили у отца свои деньги
- Мужчина разыграл свою смерть - чтобы посмотреть, кто придёт на похороны
Новости партнёров
Вечно какую нибудь куйню отчаянно исполняют.