Во Франции поклонялись святой собаке

Легенда звучит так: в одном из замков Лионской епархии (близ деревни Вильнев) у лорда Виллар-ан-Домб родился ребёнок. Как-то раз, пока малыш спал в кроватке, а родители и слуги вышли из комнаты, в дом заползла большая ядовитая змея и направилась к колыбельке. Борзая лорда Гинфорт заметила опасность и бросилась на змею, опрокинув колыбель. Змею Гинфорт убил, но из-за борьбы весь пол был в змеиной крови. В этот момент лорд вошёл в комнату, увидел перевернутую колыбель и собаку с окровавленной мордой. В ярости он схватил меч и убил пса. И в этот момент ребёнок заплакал. Лорд увидел живого и невредимого сына, а потом убитую змею и всё понял. Виллар-ан-Домб невероятно раскаивался и горевал о том, что совершил бессмысленное убийство, ведь он зарубил верного друга и спасителя своего сына.