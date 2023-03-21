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Почему надо было переучивать левшей

Почему надо было переучивать левшей

Автор:
21 марта 2023 16:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   интересное   левши   физиология   школа   
2544
6

У примерно 15% людей на планете ведущая рука - левая. И сегодня, конечно же, это не считается чем-то из ряда вон, но вот в Советском Союзе аж до середины 1980-х школьникам разрешали писать только правой рукой. "Отучали" левшей довольно жестокими методами.

Многие, кто учился в советское время, с ужасом вспоминают те методы, которые применяли к ним учителя. Могли левую руку привязать к туловищу или же стулу. Кого-то били по левой руке указками или линейками, чтобы заставить детей взять ручку в правую. Кто-то из родителей принимал сторону педагогов и во время домашней работы заставлял своих детей надевать варежку на левую руку. Кому-то даже пальцы перебинтовывали.

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Воспоминания одной из учениц:

И руку привязывали к телу, и по пальцам получала, и перед классом позорили… А за что?! За то, что писала и рисовала левой рукой! Не положено, будь как все, не выделяйся, а ты что у нас… особенная и так далее. Было обидно и непонятно, я плакала, а надо мной одноклассники смеялись… был 1981 год. Я училась в сельской школе. Мы не писали чернилами, писали шариковыми ручками, и я очень старалась, и левой рукой писала чище и красивее, чем некоторые правши, но… нельзя было быть какой-то не такой, как все. Писать всё же переучили. Источник.


В основном все эти манипуляции были связаны с тем, что множество вещей в мире созданы только для праворуких. То есть те, у кого ведущая рука левая, сталкивались с трудностями, но всё-таки легко адаптировались. Леворукость в те годы воспринималась как патология, которую нужно было немедленно исправить.

Но ряд экспертов уверены, что изначально коррекцию вводили из-за принадлежностей для письма - до 1970-х в школе использовали чернильные ручки. А так как левши при письме обычно ведут кисть вслед за ручкой, то всё написанное обычно размазывалось.

Воспоминания одной из бывших школьниц:


Пошла в школу в 83 году, честно говоря, не помню чтоб там были недовольны моей леворукостью, но мама привязывала левую руку к стулу полотенцем, приучала писать правой. Когда уже в старшем возрасте спросила зачем, она сказала чтоб за партой сидела не одна и соседу не мешала Сейчас многое делаю левой рукой, но пишу правой. Почерк так себе Старшего сына категорически запретила переучивать, хотя и моя мама и муж возмущались. Мне кажется, что из-за этого я в школе плохо училась, масса комплексов было и есть. Источник.

Многолетние исследования показали, что переучивание левшей плохо сказывается на психике, так как переучивается не только рука. Ведущее полушарие мозга у правшей левое, а у левшей - наоборот. И это искусственно переделать просто нереально.

У переученных детей очень часто наблюдались самые разные нарушения: снижение аппетита, тики, головные боли, заикание, сон становился хуже, проявлялись неврозы. Результаты этих исследований привели к тому, что в 1986 году в СССР была отменена обязательная необходимость переучивания детей с левой руки на правую.


А вот рассказы пользователей Фишек о том, как их переучивали в школе:


Источник:

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Метки: Прошлое   СССР   интересное   левши   физиология   школа   
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54  комментария
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17k
Bill 3 часа назад
У нас в школе всем левшам отрубали большой палец на левой руке, чтобы нельзя было ручку держать. Был такой секретный приказ КГБ.
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823
Ольга Полчаса назад
У меня мама 68г.р. - левша. В школе переучили, но она не рассказывала, как именно это было, мы мало общаемся. Почерк у нее красивый вполне, я бы даже не подумала. У меня в классе был мальчик левша, его даже не пытались переучивать. Сама правша, но многое делаю левой рукой не хуже правой, да и сильнее она. Был период, когда 4 месяца ходила в гипсе на правой ладони, палец долго срастался - работала на кассе и дела по дому делала левой рукой без напряга. Старший сын правша, младший левша. Причем в период с 2х до 3х лет у него были "метания", ложку пробовал брать и так, и эдак. Я только наблюдала. Определил для себя, что левой удобно, и дальше так растет. Ни в садике, ни в школе давно претензий нет. Разве что в садике попросили для него ножницы специальные поискать, благо в продаже есть.
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5k
Egoro 47 минут назад
Автор, зачем копипастить заведуемую уету? Я закончил школу в 1984 году, на моей памяти как минимум 3 человека писали левой рукой, и никто их не напрягал, как хотелось - так и писали.
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3k
Директор свежего воздуха Час назад
Меня пытались и чего добились? Сейчас я владею обеими руками в равной степени.
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143
tolyashka Час назад
когда я сломал правую ключицу, мне правую руку пригипсовали к телу. Довольно быстро я научился как есть, так и писать левой. Даже когда гипс сняли, ловил себя на том, что ем( держу вилку/ложку) левой
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19k
alexis Час назад
В разведку готовили.

2:00
Ссылка www.youtube.com
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4k
Сергей С 2 часа назад
Есть те - у кого одинаково хорошо развиты оба полушария и могут писать обоими руками
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78k
7guest 2 часа назад
- Прикинь, а Денис оказывается амбидекстер.
- Кто ???
- Денис !
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3k
kleyman 2 часа назад
Я был левшой и меня пытались переучить. Ну кое чего по итогу добились. Я не могу нормально писать ни левой, ни правой рукой.
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10k
Света 2 часа назад
Пошла в школу в 1981. Был в классе мальчик левша. Никто не настаивал. Пару раз учительница преложила в другую руку, но пацан сказал что рисует левой всегда и начал писать левой. Мама подтвердила, что левша, а не просто баловник. И всё. Никто даже внимания не обращал.
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65k
doker 2 часа назад
Аааа!

Зато сейчас...
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44k
FoxGen 2 часа назад
Когда вспоминаю, как меня переучивали, так до сих пор трясёт от ненависти. От неврозов по сию пору отойти не могу. А переучивать начинали ещё в детсаду, перекладывали ложку в правую руку. Вот вам, ссуки, не пох было?
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50k
Хельги 2 часа назад
Странно, не помню такой фигни.
Меня в Кременчуге в 1978 году скорее доставала мова на которой ни кто не гутарил в славном городе.
А так пишу обеими аки японец.
В нашем физ мат лицее в те славные времена не было по моему дела кто как пишет.
Скорее я сам чтоб не пачкать чернилами научился одинаково коряво и одновременно каллиграфично писать обеими руками.
Батя художник у меня был, и у меня реально два или даже три подчерка.
1) аля конспект ХАИевни - прочитать могут только эксперты
2) реально как у отца, крайне ровно красиво - (однажды я за ночь написал 12 плакатов на диплом девочке фактически за красивые глаза ну и глаза...)
3) до сих пор могу обеими руками сделать, реально идеальную чертежную подпись таблицу, даже саму рамку и саму таблицу вычертить без линейки.
Наш препод в ХАИевне Гертруда (это имя) не верила, что я делаю эскизы а не на кульмане черчу, пока я в воочию двумя руками не нарисовал ей шаблон приближающейся к идеальному.
Мне кажется автор, что то преувеличивает.
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13k
кира 2 часа назад
Считается, что левши более творческие, у них правое полушарие более развито, а оно как раз отвечает за эмоции и творчество.
Моей внучке 4 года, писать она еще не умеет, а вот рисует и держит ложку то правой рукой, то левой. Ей одинаково удобно. Интересно, какая рука возьмет верх; левая или правая?
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276
Сергей кира Час назад
Сыну сейчас 4.5 тоже то права, то левая в приоритете. Прикольно наблюдать как он одновременно двумя руками рисует. Но все равно заметил, что чем старше, тем левая приоритетней. Сначала напоминал, что бы он туже ложку взял в правую, а потом забил.
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276
Сергей кира 49 минут назад
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66k
Андрей 2 часа назад
У меня сын лет до 10 был амбидекстер: ему было всё равно, в какой руке держать ложку или карандаш - он одинаково хорошо управлялся обеими руками.
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Во время ВОВ т.Сталин сказал: наше дело правое, мы победим!
Раз дело правое, то и все остальное должно быть правое. Поэтому жестокие коммуняки и следили, чтобы школьники писали только правой рукой. Ибо слово великого вождя - закон.
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1k
Лимонадный Джо 2 часа назад
Мой сосед по парте был левша. И левой рукой он прекрасно рисовал. Но училка, видя карандаш в левой руке, просто становилась зверем. Такого окрика от неё просто не ожидал.
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32k
Юр21 2 часа назад
Вот коммунисты издевались над детками, с левой руки на правую переучивали... Теперь не переучивают, теперь пол меняют...
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71
анатоль 3 часа назад
иногда это объясняли тем, что оборудование и механизмы рассчитаны на правшей
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52k
dima423 3 часа назад
У меня сын левша... даже мысли ни одной не возникло чето там переучивать) Бред какой то... Зато на бокс отдал, пусть левой бьет лучше))
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6k
sumrаknn 3 часа назад
Я помню как позорили левшей - раздевали догола и заставляли молиться и каяться.
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