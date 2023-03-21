Почему надо было переучивать левшей

У переученных детей очень часто наблюдались самые разные нарушения: снижение аппетита, тики, головные боли, заикание, сон становился хуже, проявлялись неврозы. Результаты этих исследований привели к тому, что в 1986 году в СССР была отменена обязательная необходимость переучивания детей с левой руки на правую.





А вот рассказы пользователей Фишек о том, как их переучивали в школе:



