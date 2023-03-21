Почему надо было переучивать левшей

У примерно 15% людей на планете ведущая рука - левая. И сегодня, конечно же, это не считается чем-то из ряда вон, но вот в Советском Союзе аж до середины 1980-х школьникам разрешали писать только правой рукой. "Отучали" левшей довольно жестокими методами.
Многие, кто учился в советское время, с ужасом вспоминают те методы, которые применяли к ним учителя. Могли левую руку привязать к туловищу или же стулу. Кого-то били по левой руке указками или линейками, чтобы заставить детей взять ручку в правую. Кто-то из родителей принимал сторону педагогов и во время домашней работы заставлял своих детей надевать варежку на левую руку. Кому-то даже пальцы перебинтовывали.
Воспоминания одной из учениц:
И руку привязывали к телу, и по пальцам получала, и перед классом позорили… А за что?! За то, что писала и рисовала левой рукой! Не положено, будь как все, не выделяйся, а ты что у нас… особенная и так далее. Было обидно и непонятно, я плакала, а надо мной одноклассники смеялись… был 1981 год. Я училась в сельской школе. Мы не писали чернилами, писали шариковыми ручками, и я очень старалась, и левой рукой писала чище и красивее, чем некоторые правши, но… нельзя было быть какой-то не такой, как все. Писать всё же переучили. Источник.
В основном все эти манипуляции были связаны с тем, что множество вещей в мире созданы только для праворуких. То есть те, у кого ведущая рука левая, сталкивались с трудностями, но всё-таки легко адаптировались. Леворукость в те годы воспринималась как патология, которую нужно было немедленно исправить.
Но ряд экспертов уверены, что изначально коррекцию вводили из-за принадлежностей для письма - до 1970-х в школе использовали чернильные ручки. А так как левши при письме обычно ведут кисть вслед за ручкой, то всё написанное обычно размазывалось.
Воспоминания одной из бывших школьниц:
Пошла в школу в 83 году, честно говоря, не помню чтоб там были недовольны моей леворукостью, но мама привязывала левую руку к стулу полотенцем, приучала писать правой. Когда уже в старшем возрасте спросила зачем, она сказала чтоб за партой сидела не одна и соседу не мешала Сейчас многое делаю левой рукой, но пишу правой. Почерк так себе Старшего сына категорически запретила переучивать, хотя и моя мама и муж возмущались. Мне кажется, что из-за этого я в школе плохо училась, масса комплексов было и есть. Источник.
Многолетние исследования показали, что переучивание левшей плохо сказывается на психике, так как переучивается не только рука. Ведущее полушарие мозга у правшей левое, а у левшей - наоборот. И это искусственно переделать просто нереально.
У переученных детей очень часто наблюдались самые разные нарушения: снижение аппетита, тики, головные боли, заикание, сон становился хуже, проявлялись неврозы. Результаты этих исследований привели к тому, что в 1986 году в СССР была отменена обязательная необходимость переучивания детей с левой руки на правую.
А вот рассказы пользователей Фишек о том, как их переучивали в школе:
Источник:
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2:00
- Кто ???
- Денис !
Что забавно, дома я все равно писал левой. Как итог, почерк не разберут даже врачи.
Но, утверждение, что куча всего разработана под правшей, все-же верно. Вы пробовали резать что-то левой рукой, особенно ножницами?
Казалось бы, какая разница, но нет, ножницы в левой руке, не режут, а просто пережевывают бумагу. Да и нож тоже ведет себя странно. Хотя заточка симметричная.
как бы инклюзивность должна быть во всех сферах, в том числе и для левшей.
Зато сейчас...
ну да, тогда понятно. тем более, раньше вообще не сильно было это принято, я так понимаю - отдавали ребенка в школу и давай сам.
договориться можно, попросить быть внимательнее или попросить его отсесть чуть подальше. ну то есть вот словами через рот, как нормальные люди общаются.
ложка в столовой - это, конечно, повод ломать психику ребенку.
Меня в Кременчуге в 1978 году скорее доставала мова на которой ни кто не гутарил в славном городе.
А так пишу обеими аки японец.
В нашем физ мат лицее в те славные времена не было по моему дела кто как пишет.
Скорее я сам чтоб не пачкать чернилами научился одинаково коряво и одновременно каллиграфично писать обеими руками.
Батя художник у меня был, и у меня реально два или даже три подчерка.
1) аля конспект ХАИевни - прочитать могут только эксперты
2) реально как у отца, крайне ровно красиво - (однажды я за ночь написал 12 плакатов на диплом девочке фактически за красивые глаза ну и глаза...)
3) до сих пор могу обеими руками сделать, реально идеальную чертежную подпись таблицу, даже саму рамку и саму таблицу вычертить без линейки.
Наш препод в ХАИевне Гертруда (это имя) не верила, что я делаю эскизы а не на кульмане черчу, пока я в воочию двумя руками не нарисовал ей шаблон приближающейся к идеальному.
Мне кажется автор, что то преувеличивает.
ПоДчерк – это несколько иное.
Моей внучке 4 года, писать она еще не умеет, а вот рисует и держит ложку то правой рукой, то левой. Ей одинаково удобно. Интересно, какая рука возьмет верх; левая или правая?
Ну это помимо очевидных плюсов: повышенная производительность, более хваткий ум, многозадачность и умение быстро принимать сложные решения.
Раз дело правое, то и все остальное должно быть правое. Поэтому жестокие коммуняки и следили, чтобы школьники писали только правой рукой. Ибо слово великого вождя - закон.
Или Вы имели в виду, что против – плюсуют?
Звонит бабушка родителям внука:
- Нужно срочно отвести мальчика в церковь.
- Что случилось?
- Он целый день ходит по комнате и приговаривает: "Молись и кайся, молись и кайся!" Он меня пугает, в него бес вселился!
- Мама, ничего страшного, он просто просит поставить мультик Малыш и Карлсон.