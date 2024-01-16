Кровавый средневековый обычай, положивший начало трогательной культурной традиции

Главное, вовремя признать свои ошибки и не допускать их впредь. Как это сделали жители бельгийского города Ипр.
Долгое время, начиная с где-то с 1400-х годов (хотя по неофициальным данным обычай зародился двумя веками ранее), в этом городке, славившемся суконным производством, во вторую неделю Великого поста местные жители сбрасывали всех изловленных усатых с колокольни церкви Святого Мартина. Изуверы считали, что чем больше кошек полетит вниз и разобьётся, тем более благополучной и богатой станет жизнь.
Изготовление сукна с последующим пошивом одежды издавна было основой местного производства и экономики. Шерсть в Ипр привозили из Британии. Материал хранился на складах, пока его постепенно раскупали местные ткачи.
Естественно, натуральная шерсть – это рай для мышей: тепло, уютно, можно погрызть и сделать гнездо. Грызуны плодились с катастрофической скоростью. И на борьбу с пищащим полчищем было решено призвать кошек.
Хвостатые помощники быстро справились с проблемой, предотвратив банкротство и голод. Но так активно начали плодиться, что скоро улицы города кишели уже бродячими кошками всех размеров и мастей.
В чью «светлую» голову пришла идея бороться с животными таким жутким способом – не узнать за давностью веков. Но факт остаётся фактом.
Так продолжалось вплоть до 1817 года. То ли кошачьим богам надоело наблюдать за кошкометателями, то ли это было просто стечение обстоятельств. Но животное, сброшенное с колокольни в тот год, не просто выжило, но и, встав на все четыре лапы, бодро ускакало прочь, живое и невредимое.
Суконщики и прочие ткачи почесали тыковки и узрели знак и чудо. Котеек сбрасывать перестали, а «кошачью среду» отмечали просто колокольным перезвоном.
Первый «Кошачий парад» жители организовали в 1938 году. Потом наступило непростое время войн. И только в 1946 традицию возобновили, организуя шуточный суд и сбрасывая с высоты игрушечных зверьков.
Постепенно мероприятие вышло за границы только лишь местечкового праздника. В 1955 году в шествии приняли участие уже полторы тысячи статистов в кошачьих одеяниях, а также гигантские фигуры кошек.
С популяризацией праздника, который стал своего рода надеждой на будущее и связал времена и эпохи, росли и расходы. Чтобы не отказываться от размаха (к тому времени «Кошачий парад» включал многочисленные выставки, музыкальные выступления и спектакли и даже карнавал), его решили проводить раз в три года, во второе воскресенье мая.
Завершается праздник неизменным сбрасыванием с башни небольших плюшевых кошечек. Считается, что тот, кому удалось поймать игрушку, вместе с ней обретёт удачу и счастье.
Источник:
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