Кровавый средневековый обычай, положивший начало трогательной культурной традиции

Хвостатые помощники быстро справились с проблемой, предотвратив банкротство и голод. Но так активно начали плодиться, что скоро улицы города кишели уже бродячими кошками всех размеров и мастей.

В чью «светлую» голову пришла идея бороться с животными таким жутким способом – не узнать за давностью веков. Но факт остаётся фактом.