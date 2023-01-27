16 забавных случаев, когда люди встречали в метро очень странных и удивительных попутчиков

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Общественный транспорт — место, где может оказаться практически любой. Это целая вселенная со своими обитателями, которые бывают совершенно нестандартными.
Такие обитатели метро, электричек и автобусов производят неизгладимое впечатление на тех, кому доводится разделить с ними путь. Мы собрали для вас несколько примеров таких забавных случаев.
Пиксельный человек
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Безбилетный пассажир
Юный Спайдермен
Голова-телевизор
Человек-невидимка
Синие человечки
Неизвестно, куда он направляется, но кажется, он прибыл из будущего
Кажется, этот парень что-то понимает в моде, иначе как бы он оделся так стильно, что вышел за все рамки?
Корги-вагончик
Праздничный попутчик
Офис там, где ты захочешь
Суровые ребята
Ангел мой неземной…
Памагити!
Кресло сидит на человеке
Каждый день по пути на работу
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