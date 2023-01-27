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16 забавных случаев, когда люди встречали в метро очень странных и удивительных попутчиков

16 забавных случаев, когда люди встречали в метро очень странных и удивительных попутчиков

Автор:
27 января 2023 09:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   общественный транспорт   попутчик   фото   
960
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Общественный транспорт — место, где может оказаться практически любой. Это целая вселенная со своими обитателями, которые бывают совершенно нестандартными.

Такие обитатели метро, электричек и автобусов производят неизгладимое впечатление на тех, кому доводится разделить с ними путь. Мы собрали для вас несколько примеров таких забавных случаев.


Пиксельный человек

×
×

Безбилетный пассажир


Юный Спайдермен


Голова-телевизор


Человек-невидимка


Синие человечки


Неизвестно, куда он направляется, но кажется, он прибыл из будущего

Кажется, этот парень что-то понимает в моде, иначе как бы он оделся так стильно, что вышел за все рамки?


Корги-вагончик

Праздничный попутчик

Офис там, где ты захочешь

Суровые ребята

Ангел мой неземной…

Памагити!

Кресло сидит на человеке

Каждый день по пути на работу

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Метки: Юмор   забавно   люди   общественный транспорт   попутчик   фото   
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