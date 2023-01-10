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Люди без контекста: 40 фото чистого хаоса и безумия, присущих человечеству

Люди без контекста: 40 фото чистого хаоса и безумия, присущих человечеству

Автор:
10 января 2023 22:38
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Фотоподборка   Юмор   без контекста   забавно   люди   
1539
41

Ах, люди. Мы побывали на Луне, открыли электричество и изобрели самолеты, создали вакцины и лекарства для бесчисленных болезней, и, конечно, Интернет, благодаря которому вы сейчас читаете эти строки. Но еще homo sapiens — это очень странные существа, которые порой творят такую дичь, что словами не описать: остается только показывать картинки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Фотоподборка   Юмор   без контекста   забавно   люди   
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1  комментарий
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Regerald 6 минут назад

Где-то я видел такое кино...
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