Люди без контекста: 40 фото чистого хаоса и безумия, присущих человечеству

Ах, люди. Мы побывали на Луне, открыли электричество и изобрели самолеты, создали вакцины и лекарства для бесчисленных болезней, и, конечно, Интернет, благодаря которому вы сейчас читаете эти строки. Но еще homo sapiens — это очень странные существа, которые порой творят такую дичь, что словами не описать: остается только показывать картинки.