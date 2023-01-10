Люди без контекста: 40 фото чистого хаоса и безумия, присущих человечеству

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Ах, люди. Мы побывали на Луне, открыли электричество и изобрели самолеты, создали вакцины и лекарства для бесчисленных болезней, и, конечно, Интернет, благодаря которому вы сейчас читаете эти строки. Но еще homo sapiens — это очень странные существа, которые порой творят такую дичь, что словами не описать: остается только показывать картинки.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Жизнь Фотоподборка Юмор без контекста забавно люди
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