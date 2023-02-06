«Пузырь» на рынке недвижимости — приняты ли первые меры?

В настоящее время над рынком недвижимости нашего государства нависает угроза ипотечного «пузыря». В то время как мы наблюдаем, и даже ощущаем на себе самое большое предложение в секторе недвижимости за всю историю рынка нашей страны, людей, которые бы бежали разбирать предложения попросту нету.
Путей выхода у нашего государства из сложившейся ситуации существует лишь два - инвестиции в сферу строительства для повышения спроса, либо же наоборот - снижение роста ипотечного кредитования путём некоторых мер со стороны правительства. Каждый из этих способов имеет шанс на существование: в первом случае мы надуваем наш пузырь новыми льготными кредитами, масштабными программами реновации; во втором - мы перестаём накачивать рынок инвестициями, и пытаемся сворачивать рост ипотечного кредитования различными ограничениями, установками надбавок, и другими мерами.
В этом году темпы роста ипотечного рынка в России могут замедлиться до 15%, что существенно ниже показателя 2022 года - 20,4%. Давайте разберёмся, о чём нам это может говорить: снижение темпов роста ипотечного рынка показывает нам, что, по всей видимости, новых «волн» инвестиций в сферу ипотечного кредитования сделано не было. В 2020 и 2021 годах мы могли наблюдать неимоверный рост стоимости квадратных метров - в то время он доходил до 30% в год, и совсем недавно, в ноябре 2022 года мы наблюдали пик скопившегося предложения на рынке недвижимости, что даже стало настоящей угрозой финансовой стабильности России.
Можно ли назвать замедление роста ипотечного рынка новым курсом государства на «сворачивание» пузыря? Что мы знаем: стоимость квартир и так сильно оторвана от платежеспособного спроса, цену за проживание в крупных городах на данный момент назвать адекватной нельзя. Да и скачок стоимости мы уже наблюдали в 2020-2021 годах — тогда ценники повысились в 1,5-2 раза в зависимости от сегмента, и как будь то бы, выше уже точно некуда. Добавьте сюда политическую ситуацию, некую неопределенность населения, и мы увидим явные попытки контроля цен на рынке, и стремление не допустить очередного резкого повышения стоимости на недвижимость.
Источник:
- Где живет Патриарх Кирилл: резиденции, дома и квартиры
- На Мальдивах появится плавучий город
- Истории и заметки людей, связавшихся с ипотекой
- Дом со слонами в Самаре: почему он все время стоит заброшен
- Как построить курятник своими руками
стоимаость затрат на строительство 1 подьезда 14 этажного дома 80 млн рублей со всеми расходами (цена 2015 года) а продавался риэлторами он уже по 240 млн и плюс 150-200% накидывает банк за ипотеку ....
просто у ледей нет совести ....
Ипотека, определение из Большой Советской Энциклопедии
Но знаю вот что, сейчас на вторичке Москвы появились очень приятные предложения.
Дочь у меня воспользовалась сим благоприятным моментом.
Если суть заключается в пожизненной выплате кредитов, накая, нах, разница, как это называют?