FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9966 постов • 1384 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
«Пузырь» на рынке недвижимости — приняты ли первые меры?

«Пузырь» на рынке недвижимости — приняты ли первые меры?

Автор:
06 февраля 2023 18:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Строительство   интересно   ипотека   кредиты   кризис   льготы   недвижимость   пузырь   
1748
3

В настоящее время над рынком недвижимости нашего государства нависает угроза ипотечного «пузыря». В то время как мы наблюдаем, и даже ощущаем на себе самое большое предложение в секторе недвижимости за всю историю рынка нашей страны, людей, которые бы бежали разбирать предложения попросту нету.

Путей выхода у нашего государства из сложившейся ситуации существует лишь два - инвестиции в сферу строительства для повышения спроса, либо же наоборот - снижение роста ипотечного кредитования путём некоторых мер со стороны правительства. Каждый из этих способов имеет шанс на существование: в первом случае мы надуваем наш пузырь новыми льготными кредитами, масштабными программами реновации; во втором - мы перестаём накачивать рынок инвестициями, и пытаемся сворачивать рост ипотечного кредитования различными ограничениями, установками надбавок, и другими мерами.

×
×

В этом году темпы роста ипотечного рынка в России могут замедлиться до 15%, что существенно ниже показателя 2022 года - 20,4%. Давайте разберёмся, о чём нам это может говорить: снижение темпов роста ипотечного рынка показывает нам, что, по всей видимости, новых «волн» инвестиций в сферу ипотечного кредитования сделано не было. В 2020 и 2021 годах мы могли наблюдать неимоверный рост стоимости квадратных метров - в то время он доходил до 30% в год, и совсем недавно, в ноябре 2022 года мы наблюдали пик скопившегося предложения на рынке недвижимости, что даже стало настоящей угрозой финансовой стабильности России.


Можно ли назвать замедление роста ипотечного рынка новым курсом государства на «сворачивание» пузыря? Что мы знаем: стоимость квартир и так сильно оторвана от платежеспособного спроса, цену за проживание в крупных городах на данный момент назвать адекватной нельзя. Да и скачок стоимости мы уже наблюдали в 2020-2021 годах — тогда ценники повысились в 1,5-2 раза в зависимости от сегмента, и как будь то бы, выше уже точно некуда. Добавьте сюда политическую ситуацию, некую неопределенность населения, и мы увидим явные попытки контроля цен на рынке, и стремление не допустить очередного резкого повышения стоимости на недвижимость.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Строительство   интересно   ипотека   кредиты   кризис   льготы   недвижимость   пузырь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Bill 2 часа назад
Короче, либо накачиваем, либо не накачиваем. Аналитика 80-го левела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Nick Z 37 минут назад
Население не растёт. Доходы не растут. Вся страна не может переселиться в 3-4 нерезиновых города. Для отрасли один выход - развивать замкадье, вплоть до переноса столицы. Это дорого, но строители могут пролоббировать при желании. Пока не пришли китайцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Олег Данилов 57 минут назад
ну а что вы хотели, надувать до безокнечности население которуму негде жить так цены на квартиру равны прижизненой зарплате?

стоимаость затрат на строительство 1 подьезда 14 этажного дома 80 млн рублей со всеми расходами (цена 2015 года) а продавался риэлторами он уже по 240 млн и плюс 150-200% накидывает банк за ипотеку ....

просто у ледей нет совести ....

Ипотека, определение из Большой Советской Энциклопедии

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Matrosskin Час назад
Ни яух не понятно, да и не очень и интересно - о чём таки хотел поведать аффтор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sssss3 Час назад
Я вообще не эксперт в этих делах, так чуть-чуть мониторю ценники и наличие.
Но знаю вот что, сейчас на вторичке Москвы появились очень приятные предложения.
Дочь у меня воспользовалась сим благоприятным моментом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион Час назад
То что у нас называют льготами в остальном мире считают грабежом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Natalia 2 часа назад
Квартиры в новостройках распродаются до сдачи домов. А значит люди могут себе позволить (ипотека/ займы/ скопления - неважно). Уж рынок недвижимости у нас точно чувствует себя прекрасно, тем более сколько у нас людей с финансовой безграмотностью, которые берут ипотеку и отдают на нее +-50% дохода
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
890
KE2646 2 часа назад
Как в бочку пёрнул...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35919



Другие посты автора
Популярное в сообществах
У Инстасамки отменяют концерты по стране
У Инстасамки отменяют концерты по стране
Евгений Пригожин объявил правительство США террористами
Евгений Пригожин объявил правительство США террористами
Набирающие популярность в сообществах
Лиственный морской дракончик, он же морской пегасик
Лиственный морской дракончик, он же морской пегасик
9 способов лечения простуды в СССР, которые сейчас кажутся странными
9 способов лечения простуды в СССР, которые сейчас кажутся странными
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять ошиблись

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#страна#Россия#автомобили#Приколы#дети#удивительно#землетрясение
#интересно#история#Фотографии#животные#интересное#картинки#шоу бизнес#позитив#подборка#знаменитости
#люди#факты#в мире#США#забавно#Китай#Прикол#автомир#дтп#искусство
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля Планшет для профессиональной диагностики автомобиля Осень увольнений из цифровой реальности Осень увольнений из цифровой реальности Детский омбудсмен из Татарстана начала борьбу с рекламой приютов животных во имя демографии Детский омбудсмен из Татарстана начала борьбу с рекламой приютов животных во имя демографии Истории и заметки людей, связавшихся с ипотекой Истории и заметки людей, связавшихся с ипотекой Как построить курятник своими руками Как построить курятник своими руками Дом со слонами в Самаре: почему он все время стоит заброшен Дом со слонами в Самаре: почему он все время стоит заброшен

На что жалуетесь?

Вернуться