«Пузырь» на рынке недвижимости — приняты ли первые меры?

В этом году темпы роста ипотечного рынка в России могут замедлиться до 15%, что существенно ниже показателя 2022 года - 20,4%. Давайте разберёмся, о чём нам это может говорить: снижение темпов роста ипотечного рынка показывает нам, что, по всей видимости, новых «волн» инвестиций в сферу ипотечного кредитования сделано не было. В 2020 и 2021 годах мы могли наблюдать неимоверный рост стоимости квадратных метров - в то время он доходил до 30% в год, и совсем недавно, в ноябре 2022 года мы наблюдали пик скопившегося предложения на рынке недвижимости, что даже стало настоящей угрозой финансовой стабильности России.