Истории и заметки людей, связавшихся с ипотекой

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Забавные заметки о людях, столкнувшихся с ипотекой. Пост был бы смешным, если бы не был таким грустным. Ипотека — трагикомедия современности.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Про себя:
Первая квартира - кредит с работы, полгода даже пришлось приносить деньги в кассу, но потом добился поднятия ЗП, стало норм. Я, жена и сын в 20кв.м. общей площади, в тесноте, но всё равно отлично. А тут жена радует, что будет дочь.
Вторая квартира - пошёл смотреть цены на своё и на новое, понял, что нужны неприличные деньги, которых точно нет. Когда мне считали сколько я буду каждый месяц платить, то сначала плакал (решил, что платить больше 10 лет слишком жирно для банка, а 10 как раз и платеж вроде нормальный, да и переплата не слишком сильно), потом вспомнил про маткапил - пересчитали и радовался.
ЗЫ: выплатил, живу в своей квартире, радуюсь!