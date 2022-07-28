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Истории и заметки людей, связавшихся с ипотекой

Истории и заметки людей, связавшихся с ипотекой

Автор:
28 июля 2022 17:52
Сообщество : Истории
Метки: деньги   забавное   ипотека   истории   истории из жизни   кредиты   
2502
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Забавные заметки о людях, столкнувшихся с ипотекой. Пост был бы смешным, если бы не был таким грустным. Ипотека — трагикомедия современности.
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Источник:

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Метки: деньги   забавное   ипотека   истории   истории из жизни   кредиты   
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6  комментариев
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21k
Егор Час назад
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Ame onna 7 минут назад
"...Ведь у тебя ипотека-аа! Ты условно богаа-ат! У тебя ипотека-аа! Ты пройдешь через аа-ад!!..."
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442
Просто чувак в интернете 14 минут назад
Цены на жилье конечно [мат]. А на верху втирают про "крепкую экономику". Не должна однушка стоить 5+ лимонов при зарплатах в регионах по 30к
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4k
Taf Taffus Полчаса назад
На второй картинке п....еж и провокация. Для оформления платежа сверх суммы, указанной в графике выплат, всякий раз требуется подача отдельного заявления от обоих созаемщиков. То есть от жены факт процесса досрочного погашения ипотеки не скрыть.
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762
Сергей Полчаса назад
Для ипотеки самое важное: стабильная работа с индексацией ЗП + возможное повышение по должности.

Про себя:
Первая квартира - кредит с работы, полгода даже пришлось приносить деньги в кассу, но потом добился поднятия ЗП, стало норм. Я, жена и сын в 20кв.м. общей площади, в тесноте, но всё равно отлично. А тут жена радует, что будет дочь.

Вторая квартира - пошёл смотреть цены на своё и на новое, понял, что нужны неприличные деньги, которых точно нет. Когда мне считали сколько я буду каждый месяц платить, то сначала плакал (решил, что платить больше 10 лет слишком жирно для банка, а 10 как раз и платеж вроде нормальный, да и переплата не слишком сильно), потом вспомнил про маткапил - пересчитали и радовался.

ЗЫ: выплатил, живу в своей квартире, радуюсь!
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