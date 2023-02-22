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Мини-жизнь в мини-квартирах — в Москве появились микростудии стоимостью однушки в регионе

Мини-жизнь в мини-квартирах — в Москве появились микростудии стоимостью однушки в регионе

Автор:
22 февраля 2023 21:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   интересно   квартиры   метраж   недвижимость   студии   цены   
3884
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Каждый, кто переезжал в столицу, хотя бы раз задумывался о том, чтобы купить свое жилье. При этом обычно все мечты заканчиваются на открытии условного ЦИАНа, огромными глазами из-за цен и откладывания мечты в долгий ящик. Но теперь московские строители пошли дальше — в продаже появились мини-студии по 8,8 кв м. А цена на них — 4,4 млн рублей.

Да, цены по столице в целом «кусаются». Дело в том, что по такой стоимости жилье покупать уже давно никто не хочет, разве что очень богатые люди, которые покупают квартиры под сдачу. И это даже несмотря на огромные темпы строительства — несмотря на падение спроса и возросшее предложение цены почему-то не упали.

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В итоге получается, что купить «однушку» не самого большого метража можно за 10 млн рублей — и то если повезет. А цена в 4,4 млн уже не кажется такой уж неприемлемой. И если раньше площадь в 12 «квадратов» казалась смешной, то, вероятно, не в самой дальней перспективе и размер в 6 квадратных метров. Правда, что туда поместится, не совсем понятно.

Да и цена до сих пор вообще не ясная — как можно просить за условную гардеробную 4,4 млн остается загадкой. И ладно бы был нормальный санузел — нет. Он совмещенный, а душ практически вплотную прикреплен к унитазу. Впрочем, есть и плюсы — окна выходят на тихую улицу, сами по себе они большие, да и рядом с одной из неплохих станций метро — Тульской.

Впрочем, остается загадкой, найдется ли покупатель на такую «мини-жизнь» по совсем не «мини» цене. Да и не совсем ясно, захочет ли кто-то покупать жилье в Москве, когда за те же деньги можно приобрести однушку или даже евродвушку в Новосибирске и сдавать ее там, а деньгами частично покрывать аренду в той самой «нерезиновой».

Источник:

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Метки: Москва   интересно   квартиры   метраж   недвижимость   студии   цены   
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24  комментария
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6k
Компьютер DELL монитором 56 минут назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 56 секунд назад
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5k
V2.Smirnov 9 минут назад
Ну при СССР же находились? Сам видел такую микрооднушку для "молодых специалистов", когда в Мосэнерго работал.
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6k
HUBLOT 37 минут назад
Квартиры у нас называют очень просто. Шикарные "сталинки", тесные "хрущевки" с "гаваной", улучшенные "брежневки". Как эти назовут?
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24k
Влад 40 минут назад
Кому-то ещё хочется издеваться над "хрущёвками".
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2k
Мурчелло 47 минут назад
Звериный оскал капитализма.
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1k
Ольга 49 минут назад
так это же не квартира, а аппаратемнты значит . Налогом не обалгается недвижка в пределах 10 квадратиков (жилая) на человека- получается за это не должны брать налога и даже доплачивать если оно жилое? или как?
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8k
Zhora 58 минут назад
В провинции у некоторых конура для собаки и то просторнее)
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1k
Руслан 59 минут назад
Во всех столицах цены на недвижимость конские. Вопрос в другом: нах все прутся в нерезиновую и готовы жить в таких вот скотских условиях? Неужели не получается быть востребованным в других регионах?
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52k
dima423 2 часа назад
Ну так то по идее одному, а то и парочке жить можно, сортир есть, душ есть, есть куда поставить кровать, повесить ТВ, поставить столик под ноут, небольшой уголок под кухню с плиткой и микроволновкой... Под посуточную сдачу, как гостиничный номер тож можно) Кто то живет за городом и возьмет чтоб на неделе не выезжая из города на работу ходить рядом, а на выходные уезжать домой. Студенты может какие нить. Так что будут брать... на каждый сегмент рынка найдется свой покупатель)
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Смешно было бы делать раздельный санузел в такой маленькой квартире, где предполагается, что будет жить один, максимум два, человека.
Но спрос рождает предложение. И если бы не было покупателей на такую недвижимость, то её бы и не строили. Значит спрос есть.
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3k
MPEG-8 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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