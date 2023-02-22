Мини-жизнь в мини-квартирах — в Москве появились микростудии стоимостью однушки в регионе

Каждый, кто переезжал в столицу, хотя бы раз задумывался о том, чтобы купить свое жилье. При этом обычно все мечты заканчиваются на открытии условного ЦИАНа, огромными глазами из-за цен и откладывания мечты в долгий ящик. Но теперь московские строители пошли дальше — в продаже появились мини-студии по 8,8 кв м. А цена на них — 4,4 млн рублей.
Да, цены по столице в целом «кусаются». Дело в том, что по такой стоимости жилье покупать уже давно никто не хочет, разве что очень богатые люди, которые покупают квартиры под сдачу. И это даже несмотря на огромные темпы строительства — несмотря на падение спроса и возросшее предложение цены почему-то не упали.
В итоге получается, что купить «однушку» не самого большого метража можно за 10 млн рублей — и то если повезет. А цена в 4,4 млн уже не кажется такой уж неприемлемой. И если раньше площадь в 12 «квадратов» казалась смешной, то, вероятно, не в самой дальней перспективе и размер в 6 квадратных метров. Правда, что туда поместится, не совсем понятно.
Да и цена до сих пор вообще не ясная — как можно просить за условную гардеробную 4,4 млн остается загадкой. И ладно бы был нормальный санузел — нет. Он совмещенный, а душ практически вплотную прикреплен к унитазу. Впрочем, есть и плюсы — окна выходят на тихую улицу, сами по себе они большие, да и рядом с одной из неплохих станций метро — Тульской.
Впрочем, остается загадкой, найдется ли покупатель на такую «мини-жизнь» по совсем не «мини» цене. Да и не совсем ясно, захочет ли кто-то покупать жилье в Москве, когда за те же деньги можно приобрести однушку или даже евродвушку в Новосибирске и сдавать ее там, а деньгами частично покрывать аренду в той самой «нерезиновой».
Источник:
- "Не любила, но на концерты ездила": сколько заработала Ротару на выступлениях в России
- Подушка в аренду, теперь вы видели все
- "Слипбокс": в Москве предлагают пожить в антресоли
- «Девятая клетка» под Каменным мостом: чем известно это жутковатое место?
- Дом со слонами в Самаре: почему он все время стоит заброшен
Но спрос рождает предложение. И если бы не было покупателей на такую недвижимость, то её бы и не строили. Значит спрос есть.