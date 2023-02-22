Мини-жизнь в мини-квартирах — в Москве появились микростудии стоимостью однушки в регионе

Да и цена до сих пор вообще не ясная — как можно просить за условную гардеробную 4,4 млн остается загадкой. И ладно бы был нормальный санузел — нет. Он совмещенный, а душ практически вплотную прикреплен к унитазу. Впрочем, есть и плюсы — окна выходят на тихую улицу, сами по себе они большие, да и рядом с одной из неплохих станций метро — Тульской.

Впрочем, остается загадкой, найдется ли покупатель на такую «мини-жизнь» по совсем не «мини» цене. Да и не совсем ясно, захочет ли кто-то покупать жилье в Москве, когда за те же деньги можно приобрести однушку или даже евродвушку в Новосибирске и сдавать ее там, а деньгами частично покрывать аренду в той самой «нерезиновой».