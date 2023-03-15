Мощное наводнение в Турции попало на видео

Сначала землетрясение, теперь потоп.
Стихия не жалеет Турцию. После катастрофической серии землетрясений, начались проливные дожди и наводнения. На данный момент пострадал город Шанлыурфа, улицы в нём превратились в полноводные реки.
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Как минимум, пять человек погибло. А несколько пропало без вести, точное количество неизвестно, сейчас в городе царит полный хаос.
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Вот так доставали людей из затопленного подземного перехода:
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Кроме того, затопило и местную больницу. Отделение скорой помощи ушло под воду и пациентов пришлось срочно эвакуировать на верхние этажи.
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