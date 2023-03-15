FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 239 постов • 21 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Мощное наводнение в Турции попало на видео

Мощное наводнение в Турции попало на видео

Автор:
15 марта 2023 15:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Турция   больница   видео   дожди   землетрясение   наводнение   потоп   
1948
1
7

Сначала землетрясение, теперь потоп.

Стихия не жалеет Турцию. После катастрофической серии землетрясений, начались проливные дожди и наводнения. На данный момент пострадал город Шанлыурфа, улицы в нём превратились в полноводные реки.

Как минимум, пять человек погибло. А несколько пропало без вести, точное количество неизвестно, сейчас в городе царит полный хаос.

Вот так доставали людей из затопленного подземного перехода:

Кроме того, затопило и местную больницу. Отделение скорой помощи ушло под воду и пациентов пришлось срочно эвакуировать на верхние этажи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Турция   больница   видео   дожди   землетрясение   наводнение   потоп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Alex 59 минут назад
Нехер транзит было закрывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
33k
russger Полчаса назад
Это им за байрактары
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Станислав Полчаса назад
Как бы страшно не прозвучала моя фраза, но хорошо, что это не случилось в один день! Если бы обломки и обвалы сразу затопило, жертв было бы в разы больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Pasha Panfilov 38 минут назад
Чет прям не везет Турции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman 39 минут назад
Вах! Сначала землетрясение, теперь вот наводнение. Видно, Аллах чем то сильно прогневался на турецких зверьков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Александр Ломовицкий 53 минуты назад
то оружие фашистам продают то технологии с-400 захотели продавать третьим сторонам наверняка тоже хохлосвиньям вечно думают что хитрее всех .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205774



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро
Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Красоты много не бывает
Красоты много не бывает
Причем тут они?
Причем тут они?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#машина#дтп#позитив#забавно#подборка#картинки#собака#кино
#фото#животные#факты#люди#авто аварии#Мемы#Жизнь#США#драка#преступление
#интересно#Прикол#аварии#автомобили#в мире#Приколы#дети#шоу бизнес#знаменитости#улыбнуло
Причем тут они? Причем тут они? Очередное землетрясение обрушило дом в прямом эфире турецкого телеканала Очередное землетрясение обрушило дом в прямом эфире турецкого телеканала Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру: новости о последствиях землетрясения в Турции и Сирии Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру:... Дрожь земли: в Турции - новое землетрясение, есть погибшие и раненые Дрожь земли: в Турции - новое землетрясение, есть погибшие и раненые Гигантский тектонический разлом в турецкой провинции Хатай показали на видео Гигантский тектонический разлом в турецкой провинции Хатай показали на видео

На что жалуетесь?

Вернуться