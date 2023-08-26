Дэнни Трехо признался, что уже 55 лет не пьет алкоголь

"Я делаю это выбор день за днем, и все, кто борется с этой проблемой, тоже могут!", - подытожил Трехо.

Тысячи поклонников "мексиканского супергероя" поспешили поздравить его с тем, что он остается верным своему выбору еще со времен Ричарда Никсона в Белом доме.

"Снимаю шляпу, я уже 8 лет трезв и чист, преодолеваю жизненные трудности день за днем. Пусть твой путь подарит тебе еще 55 лет трезвости и чистых побед", - говорится в одном из комментариев.

"Только начал свой трезвый путь, Дэнни. Поздравляю тебя с этим, брат, и благодарю за то, что ты вдохновляешь меня сохранять решимость", - сказал другой.