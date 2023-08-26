Дэнни Трехо признался, что уже 55 лет не пьет алкоголь

Легенда боевиков Дэнни Трехо отмечает важное достижение. "По милости Божьей сегодня 55 лет, как я чист и трезв!" - написал 79-летний актер, известный по фильмам "От заката до рассвета", "Мачете" и многим другим.
"Я делаю это выбор день за днем, и все, кто борется с этой проблемой, тоже могут!", - подытожил Трехо.
Тысячи поклонников "мексиканского супергероя" поспешили поздравить его с тем, что он остается верным своему выбору еще со времен Ричарда Никсона в Белом доме.
"Снимаю шляпу, я уже 8 лет трезв и чист, преодолеваю жизненные трудности день за днем. Пусть твой путь подарит тебе еще 55 лет трезвости и чистых побед", - говорится в одном из комментариев.
"Только начал свой трезвый путь, Дэнни. Поздравляю тебя с этим, брат, и благодарю за то, что ты вдохновляешь меня сохранять решимость", - сказал другой.
Дэнни Трехо в восьмилетнем возрасте попробовал марихуану, а к двенадцати годам начал употреблять алкоголь. В подростковом возрасте он перешел на героин и даже занимался его распространением.
В своих автобиографических мемуарах "Дэнни Трехо. Преступление, искупление и Голливуд" актер откровенно рассказал о том, как в общей сложности провел одиннадцать лет в тюрьме, о своем трансформационном пути, о воспитании в мексикано-американской семье, о развитии актерской карьеры наряду с освоением кулинарного искусства.
Прежде чем заняться ресторанным бизнесом, открыв Trejo's Tacos и Trejo's Coffee & Donuts, а также запустить свой собственный звукозаписывающий лейбл Trejo's Music, уроженец Лос-Анджелеса успел пережить немало ужасов.
В 1969 году 24-летний Трехо стал посещать собрания анонимных алкоголиков в тюрьме Сан-Квентин в Калифорнии. Его арестовали при продаже героина полицейскому под прикрытием.
"Говорят, если покинешь сообщество анонимных алкоголиков или наркоманов, то умрешь, сойдешь с ума или попадешь в тюрьму, - рассказал актер в интервью Variety в 2019 году. - И я доказал, что это так. Каждый раз, когда я уходил, я попадал в тюрьму".
В 1961 году, когда 17-летний Трехо отбывал срок в тюрьме, он случайно познакомился с Чарльзом Мэнсоном, одним из самых известных американских преступников в истории. Тот обучил его и других заключенных технике медитации, которая, по утверждению Мэнсона, вводила в состояние эйфории без необходимости употребления наркотиков. Трехо подтвердил, что этот способ действительно работал.
После того, как Дэнни стал вести трезвую жизнь, он перешел на работу консультантом по избавлению от наркотической зависимости. Он помогал другим преодолеть изнурительную зависимость и сам не сбивался с правильного пути.
Актер искренне верит, что именно поддержка близких и единомышленников спасла его.
Свою первую роль Трехо получил благодаря работе консультантом по избавлению от наркотической зависимости. Он приехал на киностудию помочь ассистенту. В это время в павильоне проходили съемки фильма "Поезд-беглец". В итоге режиссер Андрей Кончаловский предложил Дэнни сыграть боксера за ежедневный гонорар в 320 долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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