Осы построили гнездо на окне, позволив людям наблюдать за тем, что происходит внутри

Осиные рои способны создать поистине шедевральные постройки. Однако рассмотреть вблизи такие гнезда удается не всем. Вот почему авторы данного видео решили поделиться увиденным, ведь насекомые сделали свое гнездо прямо на окне их дома.

Сложно устроенные колонии можно встретить и на территории России. Они выглядят как конусы неправильного формирования с внутренней многослойной структурой. Практически все свободное пространство внутри занято осиными личинками. Каждая из них располагается в собственной соте. Для строительства данные насекомые, в отличие от пчел, используют не воск, а специальный секрет. А потому хрупкий и шершавый кокон при надавливании сразу ломается.

За основу гнездовой конструкции осы берут сухие веточки и стебельки растений. В ход иногда идут даже обычные опилки. Насекомое обильно смачивает материал своим секретом, а потом измельчает с помощью мощных челюстей. Итогом такой работы становится однородная масса. Ее-то маленькие летуны и транспортируют на место гнездования. Только там ей уже придается нужная форма. Такой сложный процесс полностью ложится на плечи рабочих ос. Впоследствии дом будет использоваться по назначению только летом, а на следующий год насекомым придется создавать гнездо снова. Зимовать самка ос будет где-нибудь в укромной щелке.