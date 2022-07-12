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Осы построили гнездо на окне, позволив людям наблюдать за тем, что происходит внутри

Осы построили гнездо на окне, позволив людям наблюдать за тем, что происходит внутри

Автор:
12 июля 2022 09:51
Сообщество : Животные
Метки: видео   гнездо   осиное гнездо   осы   природа   удивительно   фото   
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Насекомые живут повсюду: в горах, лесных зарослях, почве и даже под водой. При этом некоторые виды нуждаются в домах, которые они строят для себя и своего многочисленного семейства. Самыми потрясающими строителями такого рода считаются осы.


Осиные рои способны создать поистине шедевральные постройки. Однако рассмотреть вблизи такие гнезда удается не всем. Вот почему авторы данного видео решили поделиться увиденным, ведь насекомые сделали свое гнездо прямо на окне их дома.


Сложно устроенные колонии можно встретить и на территории России. Они выглядят как конусы неправильного формирования с внутренней многослойной структурой. Практически все свободное пространство внутри занято осиными личинками. Каждая из них располагается в собственной соте. Для строительства данные насекомые, в отличие от пчел, используют не воск, а специальный секрет. А потому хрупкий и шершавый кокон при надавливании сразу ломается.


За основу гнездовой конструкции осы берут сухие веточки и стебельки растений. В ход иногда идут даже обычные опилки. Насекомое обильно смачивает материал своим секретом, а потом измельчает с помощью мощных челюстей. Итогом такой работы становится однородная масса. Ее-то маленькие летуны и транспортируют на место гнездования. Только там ей уже придается нужная форма. Такой сложный процесс полностью ложится на плечи рабочих ос. Впоследствии дом будет использоваться по назначению только летом, а на следующий год насекомым придется создавать гнездо снова. Зимовать самка ос будет где-нибудь в укромной щелке.

Тропические осы немного отличаются от европейских жительниц. Для своего строительства они приспособились использовать глину, известь и пыль. Не брезгуют они и навозом рядом живущих животных. Из-за теплого климата такие домики часто разрастаются до невероятных размеров и служат защитой длительное время.

Выбирает место для строительства будущего дома молодая оплодотворенная самка. Матка приклеивает к основанию клейкий секрет и, растягивая его, создает основу. На этой ножке и начинают отстраиваться соты рабочими осами. За один месяц образуется целое поколение работников, и самка начинает заниматься своей непосредственной задачей: потомством.

Зачастую приблизиться к своим домикам насекомые просто не дают, они устрашающе жужжат и атакуют человека. А потому рассмотреть их поближе может оказаться сложной задачей. Однако эти люди сняли на камеру ос, которые создали свое жилище прямо на окне их дома, и теперь можно безопасно наблюдать даже за тем, что происходит внутри него. Вы можете увидеть все своими глазами. А вам случалось видеть осиные гнезда?


Источник:

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Метки: видео   гнездо   осиное гнездо   осы   природа   удивительно   фото   
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3  комментария
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8k
Ysik 55 минут назад
На даче лежала стопка старых цветных журналов. Для своего гнезда осы выбрали их, в качестве строительного материала. Гнездо получилось разноцветное и невероятно красивое. В первые было жалко его сжигать.
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93
Валерий Петров Полчаса назад
у меня у родителей все лето на лоджии прожили в коробке) весной их на дачу отправили жить.
за все лето 1 оса укусила меня (курил, взлетела ударилась об лампу и упала между моей спиной и спинкой стула).
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46k
dima423 44 минуты назад
у меня в старом доме на чердаке осы гнездо свили, каждое утро по паре ос в окно билось, я их убивал и в баночку складывал к концу лета полная литровая банка ос набиралась)
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