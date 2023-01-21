Японские дайверы засняли на видео гигантского кальмара

Кальмара на видео выше засняли Йоскэ Танака и его жена Мики, которые занимаются дайвингом в городе Тоёока на острове Хонсю. О гигантском существе они услышали от продавца снаряжения, который заметил его в бухте. Они взяли лодку и отправили на поиски — и действительно нашли его плавающим возле скалистой береговой линии.

Танака отметил, что движения кальмара отличались от тех, что обычно демонстрируют многие рыбы и другие морские существа. Его щупальца и плавники двигались очень медленно. При этом мощные щупальца действительно пугали: легко представить, как с их помощью кальмар защищается от кашалотов, своих главных природных врагов.

О том, что гигантские кальмары живут в водах вокруг Японии, известно давно: периодически их тела выбрасывает на берег. Но увидеть их живыми в дикой природе — действительно редкое явление. Это может быть связано с тем, что животное не очень здорово: Танака отметил вялые движения и кусочки кожи, которые отваливались от его тела.