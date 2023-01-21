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Японские дайверы засняли на видео гигантского кальмара

Японские дайверы засняли на видео гигантского кальмара

Автор:
21 января 2023 08:47
Сообщество : Животные
Метки: Размер   в мире   видео   вода   гигантский кальмар   дайверы   уживительно   фото   
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Увидеть такую громадину у поверхности — большая удача: обычно они живут на глубине 300-1000 метров.

Паре скуба-дайверов удалось заснять у побережья Японии 2,5-метрового гигантского кальмара. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на французское информационное агентство Agence France-Presse.


Гигантский кальмар в этом случае не описание или преувеличение, а род — известный также как архитеутис. Это одни из самых крупных беспозвоночных животных: их длина от плавников до кончиков щупалец может достигать 8 метров. При этом для камеры они позируют редко: первые снимки живых особей удалось получить лишь в 2004 году, хотя известно о них было ещё до нашей эры, а первое научное описание сделали в 1857 году.

Кальмара на видео выше засняли Йоскэ Танака и его жена Мики, которые занимаются дайвингом в городе Тоёока на острове Хонсю. О гигантском существе они услышали от продавца снаряжения, который заметил его в бухте. Они взяли лодку и отправили на поиски — и действительно нашли его плавающим возле скалистой береговой линии.

Танака отметил, что движения кальмара отличались от тех, что обычно демонстрируют многие рыбы и другие морские существа. Его щупальца и плавники двигались очень медленно. При этом мощные щупальца действительно пугали: легко представить, как с их помощью кальмар защищается от кашалотов, своих главных природных врагов.

О том, что гигантские кальмары живут в водах вокруг Японии, известно давно: периодически их тела выбрасывает на берег. Но увидеть их живыми в дикой природе — действительно редкое явление. Это может быть связано с тем, что животное не очень здорово: Танака отметил вялые движения и кусочки кожи, которые отваливались от его тела.

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Метки: Размер   в мире   видео   вода   гигантский кальмар   дайверы   уживительно   фото   
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5k
A Час назад
Кто-то все- таки выпустил Кракена.
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Pravednik84 6 минут назад
Если я правильно понимаю - человек кальмару не еда (его ротовой аппарат рассчитан на значительно более мелкую добычу), но он должен уметь обороняться от хищников человеческих размеров (тюлени, дельфины, акулы), а по легендам и от кашалотов иногда отбивается... Это я к чему - я не стал бы дразнить кальмара таких размеров.
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