Японские дайверы засняли на видео гигантского кальмара

Увидеть такую громадину у поверхности — большая удача: обычно они живут на глубине 300-1000 метров.
Паре скуба-дайверов удалось заснять у побережья Японии 2,5-метрового гигантского кальмара. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на французское информационное агентство Agence France-Presse.
Гигантский кальмар в этом случае не описание или преувеличение, а род — известный также как архитеутис. Это одни из самых крупных беспозвоночных животных: их длина от плавников до кончиков щупалец может достигать 8 метров. При этом для камеры они позируют редко: первые снимки живых особей удалось получить лишь в 2004 году, хотя известно о них было ещё до нашей эры, а первое научное описание сделали в 1857 году.
Кальмара на видео выше засняли Йоскэ Танака и его жена Мики, которые занимаются дайвингом в городе Тоёока на острове Хонсю. О гигантском существе они услышали от продавца снаряжения, который заметил его в бухте. Они взяли лодку и отправили на поиски — и действительно нашли его плавающим возле скалистой береговой линии.
Танака отметил, что движения кальмара отличались от тех, что обычно демонстрируют многие рыбы и другие морские существа. Его щупальца и плавники двигались очень медленно. При этом мощные щупальца действительно пугали: легко представить, как с их помощью кальмар защищается от кашалотов, своих главных природных врагов.
О том, что гигантские кальмары живут в водах вокруг Японии, известно давно: периодически их тела выбрасывает на берег. Но увидеть их живыми в дикой природе — действительно редкое явление. Это может быть связано с тем, что животное не очень здорово: Танака отметил вялые движения и кусочки кожи, которые отваливались от его тела.
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