Щенок сбежал с прогулки и прыгнул в реку - хозяйка думала, что больше его не увидит

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История с этим щенком-триатлонистом уже облетела новостные выпуски. Во время прогулки он случайно вырвался, и почувствовав вкус свободы, сбежал. Всё бы ничего, но в один момент пёсик увидел, что рядом - река...
Жительница Нью-Йорка совсем недавно взяла 6-месячного щенка по кличке Беар (или медведь с английского). Беар - обученный терапевтический пёс. Его обучили реагировать, если у человека начинается эпилептический приступ, помогать и звать на помощь. Женщина взяла обученного пса специально для своего сына, который страдает эпилепсией. Но недавно пёсик показал - на этом его навыки не заканчиваются..
Недавно хозяйка отправилась с псом в зоомагазин, чтобы купить ему ошейник поменьше. Подходя к магазину, Беар случайно выскользнул из большого ошейника - и не долго думая, почувствовал вкус свободы и побежал, куда глаза глядят. Он пробежал около 30 кварталов вдоль реки Гудзон, пока хозяйка отчаянно пыталась догнать его - а затем свернул к самой реке, прыгнул в воду и начал грести!
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Беар - метис пород бернский зенненхунд и бернская горная собака, которые просто обожают плавать, и хороши в этом. Поэтому пса уже было не остановить. Учитывая низкие температуры, хозяйка испугалась, что собаку больше не увидит.. Она позвонила спасателям, но в тот день они не смогли найти пса. На следующий день семья ждала звонка с новостями о Беаре.. Но его никто так и не нашёл.
На третий день, в 5 утра, местные жители позвонили в пожарную службу и сообщили, что под пирсом лает собака. Оказалось, пёсик забился под пирс и отчаянно лаял, пытаясь привлечь внимание (и наверняка понимая свои ошибки). Спасать пса приплыли на большой пожарной лодке. Пожарным удалось достать его, и отвезти к ветеринарам.
Здоровье Беара было в порядке, поэтому в этот же день беглеца воссоединили с семьёй. "У него получился триатлон. Он пробежал больше 2 километров, а потом проплыл полтора километра," - пошутила хозяйка пса. Её сын был рад возвращению питомца из такого приключения. Теперь за ним будет глаз да глаз!
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2. Пес нихрена не обучен. Иначе не ломанул бы на 30 (!!!) кварталов...
3. "метис пород бернский зенненхунд и бернская горная собака" - нет там ни капли крови ни той, ни другой породы. Вообще ничего общего нет.