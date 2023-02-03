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Щенок сбежал с прогулки и прыгнул в реку - хозяйка думала, что больше его не увидит

Щенок сбежал с прогулки и прыгнул в реку - хозяйка думала, что больше его не увидит

Автор:
03 февраля 2023 20:50
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
1647
6
История с этим щенком-триатлонистом уже облетела новостные выпуски. Во время прогулки он случайно вырвался, и почувствовав вкус свободы, сбежал. Всё бы ничего, но в один момент пёсик увидел, что рядом - река...
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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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3  комментария
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
1. Пиндосы тупые. Пойти с собакой в сваливающемся ошейнике...
2. Пес нихрена не обучен. Иначе не ломанул бы на 30 (!!!) кварталов...
3. "метис пород бернский зенненхунд и бернская горная собака" - нет там ни капли крови ни той, ни другой породы. Вообще ничего общего нет.
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40k
Бабай Час назад
Чёт кварталы у них маленькие больно, 60 метров по улице.
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43
Pasha Panfilov Час назад
Песик дал просраться, причем и хозяйке и себе. Впечатлений всем куча.
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