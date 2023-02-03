Щенок сбежал с прогулки и прыгнул в реку - хозяйка думала, что больше его не увидит

Беар - метис пород бернский зенненхунд и бернская горная собака, которые просто обожают плавать, и хороши в этом. Поэтому пса уже было не остановить. Учитывая низкие температуры, хозяйка испугалась, что собаку больше не увидит.. Она позвонила спасателям, но в тот день они не смогли найти пса. На следующий день семья ждала звонка с новостями о Беаре.. Но его никто так и не нашёл.