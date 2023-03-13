30 забавных кадров с немецкими догами - гигантами среди собак

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Немецкие доги - настоящие гиганты среди собак. Их рост в холке может составлять до 90 см, а вес - 90 кг. Но несмотря на размеры, они - нежные и весёлые добряки, которые искренне преданы хозяевам. Поэтому за их поведением крайне интересно наблюдать! Посмотрим на забавные и милейшие кадры с представителями этой породы.
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Метки: Питомцы Фотографии домашние животные животные немецкие доги немецкий дог породы собак собака собаки фото
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Спала исключительно на диване, сидела только на кресле, для еды в табуретке было вырезано отверстие, в которое вставлялся тазик. Ещё одна такая же табуретка для воды.
Тогда (30 лет назад) сухого корма для собак не было, поэтому варила большими кастрюлями полезную еду. А это были 90-е.
А ещё мы жили в обычном многоквартирном доме, где очень хорошая слышимость. До обеда дети в школе, мы с мужем на работе, и Тэра около входной двери радостным басом реагировала на каждый шорох в подъезде.
Соседи стали жаловаться и мы её отдали своим знакомым, которые жили в частном доме. Собака была счастлива, так, как могла в волю спокойно бегать по большому двору без поводка. Дети по ней очень скучали и мы часто ездили в гости к своим знакомым, проведать нашу собаку. Прожила она 12 лет. Для догов это очень много, это как для человека 100 лет.