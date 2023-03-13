30 забавных кадров с немецкими догами - гигантами среди собак

Немецкие доги - настоящие гиганты среди собак. Их рост в холке может составлять до 90 см, а вес - 90 кг. Но несмотря на размеры, они - нежные и весёлые добряки, которые искренне преданы хозяевам. Поэтому за их поведением крайне интересно наблюдать! Посмотрим на забавные и милейшие кадры с представителями этой породы.