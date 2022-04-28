Есть ли жизнь после 30 лет: откровения людей, которые недавно повзрослели

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Перед вами реальные истории и наблюдения от новоиспеченных тридцатилетних. Вы только послушайте их - этот какое-то невероятное количество открытий. Обязательно расскажите в комментариях, как после 30 лет изменилась ваша жизнь!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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