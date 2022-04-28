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Есть ли жизнь после 30 лет: откровения людей, которые недавно повзрослели

Есть ли жизнь после 30 лет: откровения людей, которые недавно повзрослели

Автор:
28 апреля 2022 21:20
Метки: 30 лет   Жизнь   Юмор   возраст   женщины   мужчины   наблюдение   прикол   смех   
5421
17
Перед вами реальные истории и наблюдения от новоиспеченных тридцатилетних. Вы только послушайте их - этот какое-то невероятное количество открытий. Обязательно расскажите в комментариях, как после 30 лет изменилась ваша жизнь!
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Источник:

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Метки: 30 лет   Жизнь   Юмор   возраст   женщины   мужчины   наблюдение   прикол   смех   
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29  комментариев
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4k
sedoisever 2 часа назад
Как же наивно выглядят все эти стоны тридцатилетних... Когда тебе пятьдесят с плюсом. )
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201
VDVForever 19 минут назад
В 30 это еще дети бухающие и глупые, смешно читать. От 45 уже не смешно...
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3k
Славик 23 минуты назад
Либо дефолтный юмор от 20-летних про старшее поколение, либо я чего-то не понимаю)
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18k
homerchik Полчаса назад
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456
HalloFreeSpace 36 минут назад
да она и после 40 вполне норм ))) , те же развлечения , только качественно и осознано )))
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8k
Mauritanien 47 минут назад
По опыту я бы заменил 30 на 45... В 30 самый период начинается
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5k
Станислав 48 минут назад
Так! Где адрес лагеря??? Где записываться!!!???? За мной не занимать!
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7k
Владимир 49 минут назад
7лет назад переплыл рубеж, нихера не поменялось с 25. Ну отдышка небольшая появилась. Даже пузо не отрастил. Возраст это только цифра.
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2
ЗлоЙ СепаР 55 минут назад
Мне уже 35
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390
Антошка 58 минут назад
41 годик. Из болезней - живот, когда херь какую-нибудь съем. За любой кипишь кроме наркоты. Люблю выпить, не курю. Жизненно активен. Женился в 35, развёлся в 37 - реально задолбала гундеть, туда не ходи, с этими не общайся, после работы домой! Подумал и послал к маме.
Вопрос к тем 30-ти летним: вы на урановых рудниках всю жизнь пропахали, коли уже ВСЁ?
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45k
dima423 Час назад
че эти малолетки там кипешуют?) жизнь начнется еще не скоро...только после пенсии)))
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6k
Ковыль Перистый Час назад
Ни одного момента про меня
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5k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Такое ощущение, что это писала семнадцатилетняя мать-одиночка. Интересно, почему.
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