20 животных, которых природа украсила сердечком

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Планету населяет примерно один триллион видов живых существ. Они обитают на поверхности, в недрах Земли, в океане и летают по воздуху. Каждое живое существо уникально, но есть те, кто чуть уникальнее.
Природа дарит окрас животным не просто так. С помощью расцветки они могут привлекать или наоборот отталкивать других представителей животного мира. Кто-то становится совершенно невидимым, а кто-то наоборот заметен издалека. А вот иногда природа может наградить и симпатичными и милыми сердечками. Просто так.
"У моей собаки на носу пятно в форме сердца"
Это австралийская овчарка, или аусси. Эта порода впервые была выведена в Америке.
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Бычок
А вот у коров такие пятна - редкость, но генетики всегда говорят - в природе возможно всё.
Телёнок
Это реальный кадр, хоть и подозревали автора снимка в том, что он подредактировал его в фотошопе.
Цыплёнок
Вот такой цыплёнок-подросток с очень необычным окрасом. Это порода Аппенцеллер Шпицхаубен и родом из Швейцарии. Правда тут может быть небольшая ретушь от автора, но всё равно красиво.
Гремучая змея
Этих змей ещё называют ямкоголовыми и у них уникальный окрас. Иногда он складывается в нечто очень милое.
"У моей птички на щеке сердечко :)"
Вот такой славный волнистый попугайчик с необычной отличительной чертой.
Сердечко на груди
Интересная статистика - окрас в форме сердца чаще встречается у собак. Кошки очень редко могут похвастаться такой отметинкой.
Божья коровка
Обычно у этого насекомого овальные или круглые пятнышки. Но иногда можно встретить очень романтично настроенных.
Жираф
Обычно пятна жирафа - это бесформенные многоугольники. Но вот у этого длинношеего красавчика пятно оказалось очень похожим на сердце.
"У моего котенка на лапках есть пятна. Если он их держит вместе – получается красивое сердечко"
Тоже маленький подобранный крошка.
Долматин
Эта порода собаки была выведена в Хорватии. У этой породы есть характерные пятна по всему телу и сердечки среди них не редкость.
Источник:
АНТИФИШКИ
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