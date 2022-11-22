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20 животных, которых природа украсила сердечком

20 животных, которых природа украсила сердечком

Автор:
22 ноября 2022 18:24
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   забавное   звери   интересное   смешное   фото   
692
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Планету населяет примерно один триллион видов живых существ. Они обитают на поверхности, в недрах Земли, в океане и летают по воздуху. Каждое живое существо уникально, но есть те, кто чуть уникальнее.
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Источник:

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Метки: в мире   животные   забавное   звери   интересное   смешное   фото   
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Mexanik79 37 минут назад
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1k
wantwant 18 минут назад
ХИРУРГ: я видел и знаю, как выглядит сердце. А ваши картинки - перевернутая ж0па!
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