20 животных, которых природа украсила сердечком

Природа дарит окрас животным не просто так. С помощью расцветки они могут привлекать или наоборот отталкивать других представителей животного мира. Кто-то становится совершенно невидимым, а кто-то наоборот заметен издалека. А вот иногда природа может наградить и симпатичными и милыми сердечками. Просто так.